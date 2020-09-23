Москва, 14 января, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Полиция задержала двоих молодых блогеров, снимавших на видео хулиганские выходки в московском метро, сообщил 14 января Telegram-канал «112».

«Молодые люди в поисках мимолетной славы наснимали видео, как они хулиганят на одной из станций метро», — говорится в сообщении.

В частности, на одном из видео парень пробежал по крыше поезда, чтобы выкрутить из светильника две лампочки и забрать их с собой. На другой видеозаписи они зашли в вагон метро с включённым радиоприёмником. Ещё на одной записи хулиган ударил ногой подъезжающий к станции поезд.

В отношении хулиганов начали проверку.

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Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря 2023 года две пассажирки устроили драку из-за громкой музыки в московском метро. В прокуратуре сообщили, что конфликт между двумя женщинами произошёл в вагоне метро. Одна пассажирка сделала другой замечание из-за громкой музыки. Словесный конфликт перерос в драку. В результате 56-летняя женщина получила травмы.