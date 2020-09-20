Как сыграли «Урал» и «Зенит»: фоторепортаж
20 сентября 2020
В Екатеринбурге 19 сентября прошла очередная игра в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На стадионе встретились «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Урал».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Екатеринбург — Арена
Алексей Колчин ИА REGNUM
Деян Ловрен
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дзюба прорывается в атаку
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футболисты «Урала» в ретро форме в честь 90-летия клуба
Игра завершилась счётом 1:1. Из команды «Урал» ничью обеспечил Андрей Панюков, а у «Зенита» — Артём Дзюба.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дзюба против Страндберга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ерохин и Бикфалви
Алексей Колчин ИА REGNUM
Панюков и Оздоев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Панюков сравнивает счет
Сейчас «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея 17 очков. «Урал» пока находится на десятом месте с десятью баллами.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футболисты «Урала» в ретро форме в честь 90-летия клуба
Алексей Колчин ИА REGNUM
Панюков против Дугласа Сантоса