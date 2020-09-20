В Екатеринбурге 19 сентября прошла очередная игра в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На стадионе встретились «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Урал».

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Игра завершилась счётом 1:1. Из команды «Урал» ничью обеспечил Андрей Панюков, а у «Зенита» — Артём Дзюба.

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Сейчас «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея 17 очков. «Урал» пока находится на десятом месте с десятью баллами.

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