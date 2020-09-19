Безруков выпустил на сцену «зомби» из самоизоляции — фоторепортаж
Московский Губернский театр открыл 8-й сезон традиционным капустником. Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия театрального сезона.
Сбор труппы театра на открытии сезона состоялся в форме традиционного капустника. Артисты в костюмах «зомби» пытались пробраться в зал из-за полиэтиленовой пленки. Каждый из них цитировал монолог из своей роли. Пленка препятствовала им выйти на сцену, которая закрыта железным занавесом.
Разыгранная сцена символизировала изоляцию театра от зрителей. Находясь на самоизоляции, артисты и зрители разлучены. Артисты, выбравшись из полиэтиленового плена, пишут на стене железного занавеса на всех языках — «театр жив». Энергия артистов — это театр!
«Только живое общение со зрителем нужно, чтобы театр не погиб. Зомби — именно так выглядят артисты на самоизоляции, лишенные живого общения со зрительным залом», — сказал главный режиссер театра Сергей Безруков.
Сергей Безруков выступил со вступительным словом перед залом и труппой театра. Отметил, что, несмотря на самоизоляцию, театр многое успел сделать как онлайн, так и офлайн. Конечно, репетиция по интернету возможна, но только в крайних случаях. Играть артистам без поддержки зрительного зала — это страшно.
Вспомнили и проводили в последний путь ушедшего за время карантина артиста МГТ Сергея Куницына, который ушел этим летом из жизни в возрасте 35 лет. Поздравили родителей детей, успевших родиться за время самоизоляции. Поздравили всех причастных к круглым датам от 10 до 50-летних юбилеев службы в театре и в области культуры. Руководитель театра подвёл итоги прошлого сезона и рассказал о ближайших планах театра в новом театральном году.
Вечер закончился спектаклем — караоке «Энергичные люди» по пьесе Василия Шукшина в постановке Сергея Безрукова. На спектакль пригласили медицинских работников, которые трудились на своем посту и спасали жизни во время режима ограничений, связанного с распространением коронавируса.
В зрительном зале театра соблюдается шахматная рассадка и социальная дистанции по распоряжению Министерства культуры. Поэтому зал заполняется всего лишь на 50 процентов. Всем строго рекомендуется иметь индивидуальную лицевую маску и пользоваться санитайзерами для дезинфекции рук. С большой надеждой все ждут возможности отмены ограничений.