Московский Губернский театр открыл 8-й сезон традиционным капустником. Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия театрального сезона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артисты в костюмах зомби

Сбор труппы театра на открытии сезона состоялся в форме традиционного капустника. Артисты в костюмах «зомби» пытались пробраться в зал из-за полиэтиленовой пленки. Каждый из них цитировал монолог из своей роли. Пленка препятствовала им выйти на сцену, которая закрыта железным занавесом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артисты на самоизоляции

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сквозь пленку

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артисты пишут на всех языках «Театр жив!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Внимание, опасность заражения!

Разыгранная сцена символизировала изоляцию театра от зрителей. Находясь на самоизоляции, артисты и зрители разлучены. Артисты, выбравшись из полиэтиленового плена, пишут на стене железного занавеса на всех языках — «театр жив». Энергия артистов — это театр!

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артисты на самоизоляции

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артисты на самоизоляции

«Только живое общение со зрителем нужно, чтобы театр не погиб. Зомби — именно так выглядят артисты на самоизоляции, лишенные живого общения со зрительным залом», — сказал главный режиссер театра Сергей Безруков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Безруков

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вступительное слово

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Награждение артистов

Сергей Безруков выступил со вступительным словом перед залом и труппой театра. Отметил, что, несмотря на самоизоляцию, театр многое успел сделать как онлайн, так и офлайн. Конечно, репетиция по интернету возможна, но только в крайних случаях. Играть артистам без поддержки зрительного зала — это страшно.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поздравления с рождением детей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Интерьер советской квартиры

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артисты

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Труппа на сцене Московского Губернского театра

Вспомнили и проводили в последний путь ушедшего за время карантина артиста МГТ Сергея Куницына, который ушел этим летом из жизни в возрасте 35 лет. Поздравили родителей детей, успевших родиться за время самоизоляции. Поздравили всех причастных к круглым датам от 10 до 50-летних юбилеев службы в театре и в области культуры. Руководитель театра подвёл итоги прошлого сезона и рассказал о ближайших планах театра в новом театральном году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Безруков отвечает на вопросы журналистов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анна Снаткина и режиссер Александр Созонов

Вечер закончился спектаклем — караоке «Энергичные люди» по пьесе Василия Шукшина в постановке Сергея Безрукова. На спектакль пригласили медицинских работников, которые трудились на своем посту и спасали жизни во время режима ограничений, связанного с распространением коронавируса.

В зрительном зале театра соблюдается шахматная рассадка и социальная дистанции по распоряжению Министерства культуры. Поэтому зал заполняется всего лишь на 50 процентов. Всем строго рекомендуется иметь индивидуальную лицевую маску и пользоваться санитайзерами для дезинфекции рук. С большой надеждой все ждут возможности отмены ограничений.