Реалии коронавирусной пандемии помогли российскому производству и дистрибуции концерна Hyundai настроить свои платформы для онлайн-продаж. По мнению управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, за этим будущее: через собственный сайт компания рассчитывает дать клиенту возможность купить или взять в кредит автомобиль без необходимости приезжать в дилерский центр, предоставлять бумажные документы или как бы то ни было присутствовать лично.

«В мае мы запустили много инициатив онлайн. Это не то чтобы тактический ответ на пандемию, а естественное развитие спроса, трансформация. Мы понимаем, что совсем скоро клиент вообще не захочет приходить в шоурумы, общаться с продавцом, выбирать машины, вникать в проблематику: КАСКО, ОСАГО, проценты, лошадиные силы. Не будет этого. Сейчас есть еще поколение людей, кого это интересует — какая краска, грунтовка… Но очень сильно меняется потребитель. И это изменение произойдет не завтра, но очень быстро. Мы хотим быть максимально готовы к этому», — заявил Калицев.

Дарья Драй ИА REGNUM Модельки автомобилей в музее на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Памятная машина с автографом Владимира Путина на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Музей на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

На его взгляд, тренд онлайн-продаж автомобилей был подстегнут пандемией, но он «абсолютно объективный», и российская «дочка» корейского концерна настроена максимально диверсифицировать свои стратегии продаж.

Дарья Драй ИА REGNUM Музей на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Музей на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Музей на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Сейчас на авторынке в России наблюдается серьезный дефицит новых автомобилей, в Hyundai прогнозируют, что такая ситуация сохранится до конца года. Петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который в эти дни отмечает свое десятилетие, за август произвел более 22 тыс. автомобилей, продано было рекордное число машин — 17 тыс. 578 авто в последний летний месяц.

«Это исторический рекорд продаж Hyundai. Мы никогда так много не продавали за всю историю нашего присутствия на российском рынке. 70% этого рекорда — продукция нашего питерского завода. Это Creta в первую очередь и Solaris», — сказал Калицев.

Дарья Драй ИА REGNUM Цех штамповки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник за работой на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий процесс в цеху штамповки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Цех штамповки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Сейчас завод производит три модели: седан Hyundai Solaris, кроссовер Hyundai Creta, а также седан KIA Rio. В июле 2020 года Creta стала самым продаваемым автомобилем среди всех моделей иностранных брендов в России. К 10-летию предприятия к выпуску готовят ограниченную серию Solaris в юбилейной комплектации. Ожидается, что их выпустят около шести тысяч штук.

Дарья Драй ИА REGNUM Цех сварки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Кузова автомобилей в цеху окраски на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

По словам директора по производству «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Андрея Казака, в сентябре петербургский завод собирается выпустить около 24 тыс. машин. В 2020-м первые полгода предприятие показало серьезное падение объемов производства из-за коронавирусных простоев и выпустило лишь 73 тыс. машин. Сейчас завод вернулся к работе, трудится в три смены на полную мощность, но, к сожалению, «больше 990 машин в сутки делать не может». «По году при любом раскладе будет больше 200 тысяч», — предполагает Казак.

Дарья Драй ИА REGNUM Цех сварки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Главный кондуктор в цеху сварки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Наращивать производительность и повышать качество автомобилей российскому заводу Hyundai Motor удается в том числе за счет повышения уровня автоматизации. Если в начале массового производства на заводе в 2011 году было установлено 111 роботов, то сейчас их количество превышает 240 единиц. Рост производительности обусловил и увеличение территории производственных помещений: с 2010 года общая площадь четырех цехов была расширена почти на 25 тыс. кв. метров — до 148 тыс. кв. метров.

С учетом парка поставщиков в процесс производства автомобилей Hyundai на северо-западе России вовлечено свыше 8 тыс. человек, в том числе более 2,4 тыс. сотрудников самого автозавода. За 10 лет их количество увеличилось почти на 1,5 тыс. человек, в том числе за счет запуска второй и третьей смен уже в 2011 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Процесс работы роботов в цеху сварки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Процесс работы роботов в цеху сварки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий процесс в цеху сварки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Казак заявляет, что на заводе очень слабая текучка кадров, около 29% работников линий имеют высшее образование, поэтому могут рассчитывать на карьерный рост и нередко попадают в административное звено.

«Мы не сократили за 10 лет ни одного человека», — подчеркнул Казак.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник за работой на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий процесс в цеху окраски на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Цех окраски на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Кузова автомобилей в цеху окраски на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Цех сварки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

В связи с пандемией коронавируса заводу пришлось изменить внутренние порядки, две недели в апреле он простаивал, затем работал в одну смену, чтобы обезопасить такое количество сотрудников. Андрей Казак убежден, что на предприятии не может возникнуть внезапный очаг COVID-19. Сегодня по приезду на работу все сотрудники проходят через КПП змейкой, по одному, каждый работник просматривается через тепловизор. Если выявляют сотрудника с температурой, его отправляют в медпункт, там перепроверяют температуру, в случае подтверждения лихорадки его удаляют с завода.

«В цехах дважды в день под запись обязательно проводим измерения температуры, если у кого-то выше 37 градусов — отправляем его домой. Ситуации, когда люди с «ковидом» массово находятся на заводе, просто исключены», — сказал Казак.

Находиться на территории завода можно только в медицинских масках, в столовой работники рассаживаются в шахматном порядке, между ними — защитные экраны. Запрещено даже разговаривать, когда маска снята. «Мы ситуацию контролируем, у нас бывали санитарные власти, они все наши действия одобряют», — заявил Андрей Казак.

Дарья Драй ИА REGNUM Цех сборки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник за работой в цеху сборки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Цех сборки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник за работой в цеху сборки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Цех сборки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

В 2015 году петербургский завод Hyundai был признан одним из лучших работодателей города и страны в целом, по версии компании интернет-рекрутмента HeadHunter. В рейтинге работодателей России компания заняла 10 место, а в списке работодателей Петербурга — второе место. В 2019 году завод повторил этот результат. Кроме того, предприятие пять раз получало корпоративную награду Hyundai Motor Group и признавалось лучшим среди всех заводов Hyundai и Kia в мире, чем на петербургском производстве гордятся, особенно с учетом того, как часто звучат вопросы, лучше или хуже по качеству иномарка, собранная в РФ, по сравнению с зарубежной сборкой.

«Она точно не хуже, а в каких-то параметрах и лучше. Эти награды дают по целому ряду объективных показателей: количество отказов машин в первые три месяца эксплуатации, количество проблем в течение первого года, затраты на гарантийные ремонты, проблемы у дилеров и проблемы у потребителей. Могу сказать, что мы и в этом году между 1 и 3 местом где-то идем. Посмотрим, какой будет конец года, но хотелось бы опять стать лучшими. Могу уверенно сказать, что, если российский персонал работает на российском предприятии иностранного производителя, он совершенно точно может обеспечить качество. А зачастую еще и выше, чем материнская компания», — заявил Андрей Казак.

Напомним, решение о строительстве завода Hyundai Motor в Петербурге было принято в конце 2007 года. 21 сентября 2010 года предприятие торжественно открыли с участием президента РФ Владимира Путина и председателя Hyundai Motor Group Чон Монг Ку. За 10 лет с конвейера завода Hyundai Motor в Петербурге сошло более 2,1 млн автомобилей. Общие инвестиции в строительство и развитие предприятия превышают 1 млрд долларов.

Дарья Драй ИА REGNUM Hyundai Creta на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Дарья Драй ИА REGNUM Hyundai Solaris на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»