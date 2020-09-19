В 2020 году самому знаменитому персонажу видеоигр, усатому итальянскому водопроводчику Марио, исполняется 35 лет. Первая отдельная игра о его приключениях в Грибном Королевстве вышла в далёком 1985 году и моментально стала вневременным хитом — многие геймеры умудряются ставить в ней рекорды и по сей день. Неудивительно, что разработчики из Nintendo решили отпраздновать день рождения своей главной звезды с особым размахом и приятными подарками. А в частности, сборником из трёх лучших из когда-либо созданных 3D-игр о приключениях Марио.

После анонса сборника Super Mario 3D All-Stars, в который вошли поистине культовые Super Mario 64, Super Mario Sunshine и Super Mario Galaxy, фанаты ликовали. Однако их радость была недолгой — как оказалось, приобрести «антологию Марио» можно будет только до 31 марта 2020 года. Таким образом, все физические издания были «забронированы» в первые же полчаса после анонса. Вероятно, счастливые обладатели картриджей вскоре начнут продавать их за неадекватно-большие суммы, а сам сборник станет особенно высоко цениться в среде игровых коллекционеров. Этим манёвром Nintendo значительно подогрела интерес к Super Mario 3D All-Stars и заочно оправдала его высокую цену в четыре тысячи рублей. Не заплатишь полную стоимость до конца марта — не получишь эти игры никогда. Но вот насколько это этично и честно по отношению к фанатам, которые годами вкладывали деньги в проекты «большой N» — вопрос спорный.

Тем не менее мне всё же удалось поиграть в цифровую копию Super Mario 3D All-Stars, предоставленную Nintendo. Стоит сразу развенчать определённые мифы и огорчить пользователей, которые не слишком пристально следили за анонсом — это не ремейки. И даже не ремастер-версии. Super Mario 3D All-Stars — это сборник «переизданий» культовых игр на актуальная платформу. Разработчики слегка улучшили разрешение, «подогнали» проекты под управление Nintendo Switch и добавили виртуальные плееры с коллекцией музыкальных треков из всех трёх игр. На этом список нововведений заканчивается.

При этом самая «пожилая» игра сборника, Super Mario 64, даже не получила апгрейда с широкоформатным разрешением — во время прохождения вы будете лицезреть раздражающие чёрные полосы по бокам экрана. Конечно же, это не делает игру плохой или неинтересной. Это всё ещё тот самый революционный платформер о Марио, увлекающий на десятки часов: с разнообразными локациями, умеренно-высокой сложностью и знаменитой историей о спасении принцессы Пич из лап Боузера. Однако визуально воспринимать её стало куда сложнее, чем в 1996 году. Квадратный Марио, весело скачущий по квадратным локациям и побеждающий таких же квадратных противников — явно не то, что сможет привлечь внимание современного геймера. А если добавить к этому неудобное управление и неповоротливую камеру, которые перенеслись в сборник прямиком из оригинала, то вопросов к Nintendo становится ещё больше. Что же это: слепое уважение к первоисточнику или элементарная лень?

Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario Galaxy

Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario Galaxy

Вторая игра сборника, Super Mario Sunshine, сохранилась значительно лучше. У неё приятная (хоть и устаревшая) графика, цельный сюжет и множество любопытных геймплейных особенностей. В частности, именно в этой игре у Марио появляется водяной робот FLUDD, способный стрелять водой и превращаться в джетпак — в дальнейшем обе эти механики «нашли себя» в играх серии Splatoon. Ради Sunshine разработчики проделали чуть более серьёзную работу. Во-первых, они слегка обновили текстуры; во-вторых, улучшили разрешение, а в-третьих, слегка доработали управление. Например, теперь Марио сможет стрелять потоками воды на бегу или же использовать «стрельбу на месте» для более точного прицеливания.

Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Стартовое меню сборника

Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario 64

К сожалению, даже в этих решениях чувствуется лень разработчиков. Несмотря на приятную картинку и увлекательный геймплей, определённые элементы управления портят всё впечатление от игры. Например, целиться струёй воды при помощи стиков жутко неудобно — этот процесс напоминает использование пылесоса в Luigi’s Mansion 3, только хуже. При этом стрельбу из FLUDD вполне можно было реализовать при помощи гироскопа консоли — как в том же Splatoon. Тогда и главная «фишка» игры вызывала бы куда больше радости, и чувствовался бы более современный подход. Какой смысл «портировать» проект на консоль с множеством интересных особенностей и не использовать их?

Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario 64

Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario 64

К счастью, всё недовольство от предыдущих переизданий с треском разбивается об великолепность игры Super Mario Galaxy. Будучи самым молодым проектом сборника (релиз состоялся в 2007 году), он всё ещё прекрасно выглядит, очень интересно играется и правильно использует особые возможности Nintendo Switch. В частности, здесь есть полная поддержка сенсорного экрана — с его помощью можно стрелять в противников звёздочками и притягиваться к различным объектам. При этом в стационарном режиме (при подключении к телевизору) эти функции очень удобно работают с использованием гироскопа консоли.

Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario 64

Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario Sunshine

Визуально Super Mario Galaxy выглядит немногим хуже Super Mario Odyssey, а геймплейно ничем не уступает своему «потомку». Игра радует обилием красочных визуальных эффектов непохожих друг на друга локаций, специальных возможностей для прохождения уровней и общей изобретательностью. Безусловно, я бы с удовольствием купил её и за полную стоимость — даже без приятного «придатка» в виде Super Mario 64 и Super Mario Sunshine. Непонятно лишь, почему в сборник не добавили Super Mario Galaxy 2, которая одинаково полюбилась как геймерам, так и критикам. Но будем надеяться, что Nintendo в дальнейшем планирует отдельное переиздание для этого проекта с добавлением хотя бы нескольких нововведений.

Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario Sunshine

Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario Sunshine

Общее впечатление от сборника Super Mario 3D All-Stars крайне неоднозначное. С одной стороны, в него вошли прекрасные игры, значительно повлиявшие на всю индустрию в целом. С другой стороны, уж слишком неуважительно и «без любви» Nintendo подошла к своим лучшим творениям. Если с Super Mario Sunshine и Super Mario Galaxy всё не так явно, то Super Mario 64 совершенно точно заслужила полноценный ремейк с современной графикой и различными геймплейными «фишками». Особенно с учётом того, как процветает в последние годы «культура ремейков» — взять хотя бы отличные Crash Bandicoot N’Sane Trilogy и Spyro Reignited Trilogy. Однако вместо этого фанаты получили простенькое переиздание со множеством неприятных дополнительных факторов: за полную стоимость, с ограниченным временем на покупку и без русской локализации. Хороший ли это подарок на 35-летие Марио? Пожалуй, всё-таки нет.

Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario Sunshine