Страх, творчество, ценности — МХАТ Горького открыл театральный сезон (фото)
МХАТ им. Горького открыл 123-й театральный сезон музыкальным спектаклем «Красный Моцарт». Фоторепортаж ИА REGNUM с предпремьерного просмотра спектакля.
Художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков отметил во вступительном слове, что возвращается к свои истокам, раньше в театре исполняли оперу. Оркестр в начале 20-х годов прошлого века состоял из студентов консерватории, а через десяток лет в нем участвовали более 50 мастеров своего дела. В современном здании театра под первыми тремя рядами существует оркестровая яма.
В спектакле «Красный Моцарт» подняты вопросы о музыкальной культуре советской эпохи и безусловных ценностях, которые размываются со временем. Спектакль создан в авторстве драматурга Дмитрия Минчёнок, режиссера Ренаты Сотириали и художника-сценографа Бориса Краснова. Они рассматривают вопрос власти и культуры, обыгрывая эпоху, как «советский Голливуд». В спектакле звучат произведения Исаака Дунаевского.
«Соблюсти тонкую грань между музыкой и драмой — довольно сложная задача. Мы создали оригинальную партитуру и добились нужного баланса: драматургического и музыкального наполнения в спектакле», — сообщает режиссёр МХАТ им. Горького Рената Сотириади.
«Именно с Исаака Дунаевского начинается история советской богемы. Он был первым, кто начал вести настоящую сказочную богемную жизнь и создал легенду о невероятно успешном советском художнике-композиторе, который не зависит от власти трагедий и драм», — заявляет драматург и сценарист Дмитрий Минчёнок.
Действие спектакля происходит в загородном доме творчества. Композиторы приглашены для выполнения важной правительственной задачи к 20-летию преобразования мира. Каждый композитор по своему велик и имеет профессиональные заслуги в мире искусства. Есть среди композиторов легкомысленный гений по имени Дуня Воробей, персонаж которого отсылает к образу Исаака Дунаевского.
Спектакль создан к 120-летнему юбилею со дня рождения Исаака Дунаевского и одновременно 65-летию со дня смерти писателя. Премьера состоится 17 и 18 сентября в МХАТ имени Горького.