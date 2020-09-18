МХАТ им. Горького открыл 123-й театральный сезон музыкальным спектаклем «Красный Моцарт». Фоторепортаж ИА REGNUM с предпремьерного просмотра спектакля.

Художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков отметил во вступительном слове, что возвращается к свои истокам, раньше в театре исполняли оперу. Оркестр в начале 20-х годов прошлого века состоял из студентов консерватории, а через десяток лет в нем участвовали более 50 мастеров своего дела. В современном здании театра под первыми тремя рядами существует оркестровая яма.

Наталия Стрельцова ИА REGNUM
Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков
Наталия Стрельцова ИА REGNUM
Спектакль «Красный Моцарт»
Наталия Стрельцова ИА REGNUM
Вождь в спектакле «Красный Моцарт»

В спектакле «Красный Моцарт» подняты вопросы о музыкальной культуре советской эпохи и безусловных ценностях, которые размываются со временем. Спектакль создан в авторстве драматурга Дмитрия Минчёнок, режиссера Ренаты Сотириали и художника-сценографа Бориса Краснова. Они рассматривают вопрос власти и культуры, обыгрывая эпоху, как «советский Голливуд». В спектакле звучат произведения Исаака Дунаевского.

Наталия Стрельцова ИА REGNUM
Игра теней
Наталия Стрельцова ИА REGNUM
Поздно вечером
Наталия Стрельцова ИА REGNUM
Спектакль «Красный Моцарт»

«Соблюсти тонкую грань между музыкой и драмой — довольно сложная задача. Мы создали оригинальную партитуру и добились нужного баланса: драматургического и музыкального наполнения в спектакле», — сообщает режиссёр МХАТ им. Горького Рената Сотириади.

Наталия Стрельцова ИА REGNUM
Приехали композиторы в Дом Творчества

«Именно с Исаака Дунаевского начинается история советской богемы. Он был первым, кто начал вести настоящую сказочную богемную жизнь и создал легенду о невероятно успешном советском художнике-композиторе, который не зависит от власти трагедий и драм», — заявляет драматург и сценарист Дмитрий Минчёнок.

Наталия Стрельцова ИА REGNUM
Певица Люба
Наталия Стрельцова ИА REGNUM
Дуня Воробей — самородок
Наталия Стрельцова ИА REGNUM
Спектакль «Красный Моцарт»
Наталия Стрельцова ИА REGNUM
Спектакль «Красный Моцарт»
Наталия Стрельцова ИА REGNUM
Чемодан гвоздей

Действие спектакля происходит в загородном доме творчества. Композиторы приглашены для выполнения важной правительственной задачи к 20-летию преобразования мира. Каждый композитор по своему велик и имеет профессиональные заслуги в мире искусства. Есть среди композиторов легкомысленный гений по имени Дуня Воробей, персонаж которого отсылает к образу Исаака Дунаевского.

Наталия Стрельцова ИА REGNUM
Неожиданная встреча
Наталия Стрельцова ИА REGNUM
Люба
Наталия Стрельцова ИА REGNUM
Признание
Наталия Стрельцова ИА REGNUM
Дом творчества
Наталия Стрельцова ИА REGNUM
Финал спектакля «Красный Моцарт»

Спектакль создан к 120-летнему юбилею со дня рождения Исаака Дунаевского и одновременно 65-летию со дня смерти писателя. Премьера состоится 17 и 18 сентября в МХАТ имени Горького.

Наталия Стрельцова ИА REGNUM
МХАТ имени Горького
Наталия Стрельцова ИА REGNUM
МХАТ имени Горького