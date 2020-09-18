МХАТ им. Горького открыл 123-й театральный сезон музыкальным спектаклем «Красный Моцарт». Фоторепортаж ИА REGNUM с предпремьерного просмотра спектакля.

Художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков отметил во вступительном слове, что возвращается к свои истокам, раньше в театре исполняли оперу. Оркестр в начале 20-х годов прошлого века состоял из студентов консерватории, а через десяток лет в нем участвовали более 50 мастеров своего дела. В современном здании театра под первыми тремя рядами существует оркестровая яма.

Наталия Стрельцова ИА REGNUM Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков

Наталия Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Красный Моцарт»

Наталия Стрельцова ИА REGNUM Вождь в спектакле «Красный Моцарт»

В спектакле «Красный Моцарт» подняты вопросы о музыкальной культуре советской эпохи и безусловных ценностях, которые размываются со временем. Спектакль создан в авторстве драматурга Дмитрия Минчёнок, режиссера Ренаты Сотириали и художника-сценографа Бориса Краснова. Они рассматривают вопрос власти и культуры, обыгрывая эпоху, как «советский Голливуд». В спектакле звучат произведения Исаака Дунаевского.

Наталия Стрельцова ИА REGNUM Игра теней

Наталия Стрельцова ИА REGNUM Поздно вечером

Наталия Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Красный Моцарт»

«Соблюсти тонкую грань между музыкой и драмой — довольно сложная задача. Мы создали оригинальную партитуру и добились нужного баланса: драматургического и музыкального наполнения в спектакле», — сообщает режиссёр МХАТ им. Горького Рената Сотириади.

Наталия Стрельцова ИА REGNUM Приехали композиторы в Дом Творчества

«Именно с Исаака Дунаевского начинается история советской богемы. Он был первым, кто начал вести настоящую сказочную богемную жизнь и создал легенду о невероятно успешном советском художнике-композиторе, который не зависит от власти трагедий и драм», — заявляет драматург и сценарист Дмитрий Минчёнок.

Наталия Стрельцова ИА REGNUM Певица Люба

Наталия Стрельцова ИА REGNUM Дуня Воробей — самородок

Наталия Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Красный Моцарт»

Наталия Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Красный Моцарт»

Наталия Стрельцова ИА REGNUM Чемодан гвоздей

Действие спектакля происходит в загородном доме творчества. Композиторы приглашены для выполнения важной правительственной задачи к 20-летию преобразования мира. Каждый композитор по своему велик и имеет профессиональные заслуги в мире искусства. Есть среди композиторов легкомысленный гений по имени Дуня Воробей, персонаж которого отсылает к образу Исаака Дунаевского.

Наталия Стрельцова ИА REGNUM Неожиданная встреча

Наталия Стрельцова ИА REGNUM Люба

Наталия Стрельцова ИА REGNUM Признание

Наталия Стрельцова ИА REGNUM Дом творчества

Наталия Стрельцова ИА REGNUM Финал спектакля «Красный Моцарт»

Спектакль создан к 120-летнему юбилею со дня рождения Исаака Дунаевского и одновременно 65-летию со дня смерти писателя. Премьера состоится 17 и 18 сентября в МХАТ имени Горького.

Наталия Стрельцова ИА REGNUM МХАТ имени Горького