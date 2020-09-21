В Калининграде уютно и красиво. Там гостеприимные люди, ощущение, что ты в Европе — и в то же время дома. Там есть, чем заняться, с какой бы программой не приехал, — чисто отдохнуть или что-то посмотреть и узнать.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Волнорезы на набережной в Балтийске

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Балтийские лебеди

Хочешь — лежи на белом пляже прибрежных городков Балтийска, Зеленограда, Светлогорска или других соседей по области.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Дюны в Балтийске, самом западном городе России

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Ползучий шиповник на дюнах

Хочешь — гуляй по городу, смотри на красивые здания, на необыкновенные деревья — когда-то давно была идея сделать весь город — ботаническим садом, поэтому из каких только частей света тут нет деревьев, даже модное нынче гингко есть.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Набережную возле Музея янтаря благоустроили и украсили в пример многим крупным городам России

Дарья Юдкевич ИА REGNUM В районе Рыбной деревни в центре Калининграда

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Граффити в Калининграде

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Памятная доска, во время войны в этом доме была советская комендатура. Удачный вариант, когда и кирпичная кладка открыта — и дом не выглядит запущенным

Можно заглянуть в зоопарк — кстати, в нем нет сеток во многие метры вышиной, и потому животные ближе, чем обычно. Кто-то, как цесарки, гуляет и вовсе на вольном выпасе.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Зоопарк Калининграда. Цесарка на вольном выпасе

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Зоопарк Калининграда. Многие животные в зоопарке отгорожены рвами — и не сбежать, и нет клеток

Музей Мирового океана пропускать просто нельзя. Это тот самый случай, когда за словом «музей» кроется не коллекция экспонатов за стеклом в гулких залах, а какое-то погружение в совершенно иную реальность. С интерактивом, возможностью побродить, потрогать, обрадоваться, испугаться, изумиться и так далее. Этот музей великолепен, на его методичный обход можно смело выделять два-три дня, и не исчерпать за это время интерес к нему.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Мачта корабля «Космонавт Виктор Пацаев»

Помимо нескольких зданий музея (в привычном понимании), он состоит из внушительного комплекса кораблей — которые ранее несли свою службу, а теперь рассказывают о научных и военных достижениях.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM «Витязь». Полярная станция с приблизительным полярником в унтах. Полярник — муляж. Интерьер настоящий

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Потренироваться перед посещением подводной лодки можно в этом тренажере переходника между отсеками. Масштаб 1:1

Самое крупное в мире научно-исследовательское судно-музей «Витязь» встало на вечную стоянку в 1994 году, и тогда созданный на бумаге в 1990-м музей наконец смог принять первых посетителей. Спущенное в Германии в 1939 году судно «Марс» использовалось во время войны нацистами как транспортное, после войны его как репарацию получила Великобритания, а затем оно было передано СССР, где получило название «Экватор» и с 1946 по 1947 год возило грузы, пока не было перепрофилировано в научно-исследовательское судно Академии Наук СССР и получило своё нынешнее название «Витязь». Этот корабль совершил более 65 научных рейсов. Именно с его борта была измерена максимальная глубина (11 022 м) в Марианской впадине, оно участвовало в крупных международных проектах, на его борту побывали деятели политики, науки и культуры, включая легендарных Жака-Ива Кусто и Тура Хейердала.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Если посмотреть на трап «Витязя» с его палубы

По завершении трудовой деятельности судьба его долго была неясной, но в конце концов, учитывая его выдающуюся исследовательскую карьеру, было решено его сохранить и сделать музеем. Где он и стал главным экспонатом.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Рубка подводной лодки Б-413 (в морском обиходе — «Букашки»)

Через 14 лет после «Витязя» музей пополнился дизель-электрической подводной лодкой Б-413. Тут интересно всё: и лодка внутри, и посетители, выходящие из неё.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Торпедный аппарат подводной лодки Б-413

Психологически для многих этот визит оказывается очень сложным, в подлодке действительно очень и очень тесно, и не каждый человек пройдет больше пары отсеков, даже если не страдает клаустрофобией.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Посетитель пытается забраться в подлодку, вид сверху

Но спуск в лодку того стоит, потому что эти впечатления точно останутся с вами навсегда. Неудивительно, что она многократно попадала в топ-10 музеев России по версии Tripadvisor. В ходе военной службы подводная лодка неоднократно совершала дальние походы в Атлантический океан и Средиземное море, а теперь принимает посетителей всех возрастов с тягой к открытиям и крепкими нервами.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Системы управления подводной лодки Б-413

А еще через год, в 2001-м, в музее появился внушительный корабль «Космонавт Виктор Пацаев.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Судно «Космонавт Виктор Пацаев»

Это единственное сохранившееся судно из состава «Звёздной флотилии», расформированной после распада Советского Союза.

Как рассказывают в музее, судно чудом удалось спасти — и, право, это большая удача.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Связь с космосом. Судно «Космонавт Виктор Пацаев»

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Мачта корабля «Космонавт Виктор Пацаев»

Дарья Юдкевич ИА REGNUM «Космонавт Виктор Пацаев». Мачта и антенное хозяйство

Основными задачами судна, которое было построено в 1968-м в Ленинграде как лесовоз и через 10 лет перестроено в научно-исследовательский корабль, были приём и анализ телеметрических данных и обеспечение радиосвязи между космическими аппаратами и Центром управления полётами.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM «Космонавт Виктор Пацаев»

Дарья Юдкевич ИА REGNUM «Космонавт Виктор Пацаев»

Судно совершило 14 научно-исследовательских рейсов, во время которых работало с космическими аппаратами.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM «Космонавт Виктор Пацаев». Вид из окна на Музей

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Кабельтов, морская мера расстояния. Такие плиты лежат вдоль набережной Музея мирового океана, показывая посетителям, сколько они прошли

«Космонавт Виктор Пацаев» — единственное в мире судно космической связи, имеющее на борту музейную экспозицию.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM «Космонавт Виктор Пацаев». Антенны

Дарья Юдкевич ИА REGNUM На палубе «Виктора Пацаева»

Своё название корабль получил в честь лётчика-космонавта, Героя Советского союза, первого в мире астронома, который работал за пределами земной атмосферы. Виктор Пацаев трагически погиб при разгерметизации спускаемого аппарата во время посадки «Союза-11».

Дарья Юдкевич ИА REGNUM «Космонавт Виктор Пацаев» — скульптурное изображение самого Виктора Пацаева, уроженца Калининграда

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Вид на Музей мирового океана с палубы «Виктора Пацаева»

Вплоть до 2017 года судно выполнял свои задачи, обеспечивая связь с Международной космической станцией.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Шар-колпак над антенной

Дарья Юдкевич ИА REGNUM «Космонавт Виктор Пацаев», антенны

Дарья Юдкевич ИА REGNUM «Космонавт Виктор Пацаев», в рубке

Уезжая из такого города, уже по пути в аэропорт подумываешь, когда можно будет вернуться. И понятно, почему, один раз побывав в Калининграде, будешь помнить его всегда.