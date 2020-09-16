Впереди грипп — москвичей зазывают вакцинироваться
В Москве проходит бесплатная вакцинация от гриппа. Сделать прививку может любой желающий, имеющий российскую прописку или временную регистрацию в Москве.
С начала сентября открылось около 450 пунктов, где жители и гости столицы могут сделать прививку от гриппа бесплатно. Можно выбрать удобное место мобильной вакцинации около метро или в районной поликлинике. Точки расположения есть на сайте здравоохранения. При себе нужно иметь паспорт. Волонтеры помогут оформить бланк согласия, а далее направят к медицинскому персоналу. Вся процедура займет не более 15 минут.
«Вакцинация проводится отечественными препаратами, разработанными по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Все вакцины являются инактивированными, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям. Препараты, применяемые на территории Российской Федерации, прошли обязательную государственную сертификацию и полностью безопасны, что подтверждено многочисленными исследованиями», — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Прививки в мобильных пунктах вакцинации делают людям старше 18 лет, дети и беременные могут сделать их в поликлинике. Люди делают прививки, чтобы заранее подготовиться и не допустить заболевания гриппом, или по требованию работодателя.
«Делаю прививки регулярно и буду делать. Все мои знакомые так делают. Кроме одной, которая меня постоянно отговаривает. А я доверяю прививкам. Вдруг придется заболеть, а я уже подготовлена», — рассказала Галина Алексеевна в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
«Я прививаюсь по требованию работодателя, особого желания у меня нет. Мы работаем с людьми, поэтому хочешь работать — нужно привиться», — сообщил Алексей после прохождения вакцинации.
«Моя организация хочет, чтобы все прививались. Я делаю прививку сама, но коллеги по работе не все согласны с этим», — поделилась Эмита, стоя в очереди на вакцинацию.
Департамент здравоохранения сообщает на сайте, что безопасность вакцинации подтверждена многочисленными научными исследованиями и многолетним опытом. Грипп может привести к осложнениям, а прививка это самый эффективный способ защиты от гриппа и его осложнений. Прививка начинает действовать через 10−15 дней.