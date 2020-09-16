В Москве проходит бесплатная вакцинация от гриппа. Сделать прививку может любой желающий, имеющий российскую прописку или временную регистрацию в Москве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Здоровая Москва без гриппа

С начала сентября открылось около 450 пунктов, где жители и гости столицы могут сделать прививку от гриппа бесплатно. Можно выбрать удобное место мобильной вакцинации около метро или в районной поликлинике. Точки расположения есть на сайте здравоохранения. При себе нужно иметь паспорт. Волонтеры помогут оформить бланк согласия, а далее направят к медицинскому персоналу. Вся процедура займет не более 15 минут.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации от гриппа рядом с метро Пушкинская

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры рассказывают прохожим об акции

«Вакцинация проводится отечественными препаратами, разработанными по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Все вакцины являются инактивированными, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям. Препараты, применяемые на территории Российской Федерации, прошли обязательную государственную сертификацию и полностью безопасны, что подтверждено многочисленными исследованиями», — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медицинский работник

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации от гриппа рядом с метро Пушкинская

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации от гриппа рядом с метро

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации от гриппа рядом с метро Белорусская

Прививки в мобильных пунктах вакцинации делают людям старше 18 лет, дети и беременные могут сделать их в поликлинике. Люди делают прививки, чтобы заранее подготовиться и не допустить заболевания гриппом, или по требованию работодателя.

«Делаю прививки регулярно и буду делать. Все мои знакомые так делают. Кроме одной, которая меня постоянно отговаривает. А я доверяю прививкам. Вдруг придется заболеть, а я уже подготовлена», — рассказала Галина Алексеевна в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медицинский работник

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации от гриппа рядом с метро Пушкинская

«Я прививаюсь по требованию работодателя, особого желания у меня нет. Мы работаем с людьми, поэтому хочешь работать — нужно привиться», — сообщил Алексей после прохождения вакцинации.

«Моя организация хочет, чтобы все прививались. Я делаю прививку сама, но коллеги по работе не все согласны с этим», — поделилась Эмита, стоя в очереди на вакцинацию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации от гриппа рядом с метро Белорусская

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации от гриппа рядом с метро Белорусская

Департамент здравоохранения сообщает на сайте, что безопасность вакцинации подтверждена многочисленными научными исследованиями и многолетним опытом. Грипп может привести к осложнениям, а прививка это самый эффективный способ защиты от гриппа и его осложнений. Прививка начинает действовать через 10−15 дней.