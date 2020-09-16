Усадьба Алтуфьево находится на северо-востоке Москвы в районе Лианозово. За всю свою многовековую историю усадьба и прилегающая к ней земля множество раз меняла владельцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вид на храм с Алтуфьевского пруда

Первое упоминание о подмосковном селе Олтуфьево (привычное написание Алтуфьево появилось только лишь в XIX в.) датировано 1585 годом. Тогда небольшой деревней с одним единственным двором владел помещик с необычным именем Неупокой Мякишев. В смутное время деревня была полностью разорена, а на её месте образовался пустырь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Господский дом усадьбы Алтуфьево

Дарья Антонова ИА REGNUM Усадьба Алтуфьево

В 1786 г. Алтуфьево купил князь Степан Куракин. Князь построил господский дом, пивоварню, вырыл пруд и разбил сад. Свой современный облик господский дом приобрёл при статском советнике Николае Жеребцове, который в 1849 году практически полностью перестроил его. Последним владельцем усадьбы Алтуфьево был нефтяной промышленник Георгий Лианозов, именем которого позднее был назван район. После 1917 года в доме располагалась вначале больница, после учреждения ГУЛАГа — фабрика Всероссийского общества спасения на водах, сейчас же в нем расположена воскресная школа Крестовоздвиженского храма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Усадьба Алтуфьево и храм Воздвижения Креста Господня

Дарья Антонова ИА REGNUM Усадьба Алтуфьево продолжает разрушаться

Дарья Антонова ИА REGNUM Усадьба Алтуфьево находится в упадке

Дарья Антонова ИА REGNUM Окна усадьбы

Усадебный комплекс вместе с храмом Воздвижения Креста Господня является объектом культурного наследия федерального значения. В 2002 году здание усадьбы было передано приходу храма, но сам земельный участок на храм оформлен не был. Так как земля под усадьбой является федеральной собственностью, реставрационные работы не могут быть выполнены за счёт городских средств. Приход Крестовоздвиженского храма также не может проводить какие-либо работы без согласования с собственником земли, т. е. государством. Всё это привело к тому, что в 2014 году приход даже был оштрафован на 200 тыс. рублей за нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (невыполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, а также возведение на территории объекта культурного наследия двух хозяйственных построек без проектно-разрешительной документации, согласованной в установленном порядке с государственным органом, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия).

Дарья Антонова ИА REGNUM Усадьба Алтуфьево

Дарья Антонова ИА REGNUM Усадьба Алтуфьево

Дарья Антонова ИА REGNUM Усадьба до 1917 года принадлежала промышленнику Лианозову

Дарья Антонова ИА REGNUM Усадьба закрыта

Общественное движение «Архнадзор» отмечает, что в усадьбе «осыпается штукатурный слой, обнажая кирпичную кладку и сруб мезонина. Несколько наличников северного фасада схвачены сеткой, препятствующей обрушению декора». Разрушенный фасад господского дома и заросшая территория усадьбы сильно контрастирует на фоне ухоженной территории церкви с подстриженными газонами и цветником.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк у усадьбы тоже выглядит неутоленным

Дарья Антонова ИА REGNUM Усадьба Алтуфьево

Дарья Антонова ИА REGNUM Усадьба Алтуфьево

Дарья Антонова ИА REGNUM Заросшая травой усадьба

Дарья Антонова ИА REGNUM Усадьба Алтуфьево

Несмотря на то, что храм был построен в 1760—1763 годах, здание выглядит совсем новым. Дело в том, что храм и земля под ним находятся во владении города Москвы, благодаря чему в 90-х годах церковь была реконструирована. В ходе проведения реставрационных работ храм был частично перекрашен, площадь была увеличена практически вдвое, появились различные пристройки. В результате церковь лишилась не только своего первоначального облика, но и закрыла собой господский дом усадьбы. Переделка храма в значительной степени повлияла на архитектурную ценность всего алтуфьевского ансамбля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Храм Воздвижения Креста Господня

Дарья Антонова ИА REGNUM Усадьба Алтуфьево

Дарья Антонова ИА REGNUM Усадьба Алтуфьево

Дарья Антонова ИА REGNUM Усадьба Алтуфьево

Разговоры о реконструкции усадьбы ведутся с 2008 года. В декабре 2019 года префектура СВАО сообщила, что в усадьбе Алтуфьево начинаются реставрационные работы, которые продлятся до конца 2021 года. Но из-за земельных разногласий работы до сих пор не начаты. Городские власти знают о наличии проблемы и предпринимают попытки по спасению архитектурного памятника, но пока решаются юридические вопросы, усадьба Алтуфьево продолжает разрушаться.