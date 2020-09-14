Красота рядом: Национальный парк «Плещеево озеро» — фоторепортаж
Национальный парк «Плещеево озеро» расположен всего в 130 км от Москвы, на территории Переславского района Ярославской области.
Общая площадь национального парка составляет около 24 000 га. В охранную зону включено само озеро Плещеево, Половецко-Купанский болотный комплекс и город Переславль-Залесский. Озеро Плещеево — жемчужина национального парка с богатой историей. Озеро образовалось около 30 тысяч лет назад в результате отступления континентальных ледников. Первый укреплённый город-крепость Клещин появился на берегу озера
Озеро имеет идеально ровную округлую форму с максимальной глубиной до 25 м. Фауна водоёма достаточно скудна, в нём обитает всего 16 видов рыб, такие как налим, щука, плотва, окунь, ёрш. Для переславской ряпушки озеро является единственным местом обитания. Раньше эта рыба неизменно входила в меню стола московских князей, за что до сих пор её называют «царской селёдкой». Сегодня же Плещеево озеро — популярное место для отдыха и для занятий кайтсёрфингом и виндсёрфингом.
Хвойные и мелколиственные леса, окружающие озеро, занимают практически половину территории парка. Флора в парке насчитывает 826 видов сосудистых растений, в том числе 10 редких видов, включенных в Красную книгу. Встречается около 300 видов позвоночных, среди них: лось, глухарь, куница, заяц, рысь, бурый медведь и многие другие. Орлан-белохвост, русская выхухоль, кулик-сорока, скопа, мнемозина, большой кроншнеп, обыкновенный серый сорокопут, переславская ряпушка, обитающие на территории парка, охраняются и занесены в Красную книгу.
В национальном парке особое место занимает дендрологический сад им. С. Ф. Харитонова. Он был создан заслуженным лесоводом России Сергеем Харитоновым в 1952 году. С того момента сад значительно разросся: в настоящее время площадь сада составляет 58 гектаров, с более чем 40 тыс. растений. Кроме того, дендросад постоянно обновляется, так, в 2018 году на его территории появилась этнокультурная ландшафтная экспозиция «Японский сад», выполненная в стиле чайных садов Японии. В саду высажены различные сакуры, клен вееровидный, ирис сибирский, сосна горная, туя, кустарники и другие растения.
Для пешего туризма в парке обустроены экологические тропы. Некоторые из них можно пройти самостоятельно, другие же — только с сопровождением.
«Та инфраструктура, которая сейчас есть — требует серьёзного развития. Экотропы очень актуальны. Основная задача на 5 лет — разработать пешеходный маршрут вокруг озера и маршрут по местам обитания наиболее интересных видов животных и птиц», — сказал глава городского округа город Переславль-Залесский ВалерийАстраханцев.
«План — совместно с национальным парком и администрацией Переславского округа работать в направлении создания туристско-рекреационного кластера на территории Переславля с целью развивать экологический туризм, малое и среднее предпринимательство. А для жителей сделать городскую среду удобной для проживания», — отметил директор департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко.
Напомним, в 2018 году указом президента РФ Владимира Путина был утверждён национальный проект «Экология». Основная задача — улучшение экологической обстановки в стране. Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов, одним из которых является сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма. В связи с этим, в июне 2020 года стартовала акция «Маршрут построен», врамках которой популярные артисты посещают самые интересные особо охраняемые природные территории, привлекая, таким образом, широкую аудиторию к этим местам.