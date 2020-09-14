Триеннале российского современного искусства с названием «Красивая ночь всех людей» проходит во второй раз в Москве. Фотографии с открытия проекта в репортаже ИА REGNUM.

Кураторы второй триеннале современного искусства Валентина Дьяконова и Анастасия Митюшина задумали проект на основе книги британского социолога Джона Ло «После метода: беспорядок и социальная наука» 2004 года выпуска. В книге Ло рассуждает о кризисе социологической науки в мультиполярном мультикультурном мире и предлагает применять «метод-сборку». Название проекта «Красивая ночь всех людей» заимствовано от одноименной книги Романа Михайлова. Содержание книги невозможно прочитать буквально, так как весь текст состоит из странных спиралей, собранных в графические цепочки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на 2-й триеннале современного искусства «Красивая ночь всех людей»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Антон Белов, директор музея «Гараж»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пресс-конференция на 2-й триеннале современного искусства «Красивая ночь всех людей»

За основу организации проекта послужили личные связи. Задача второй триеннале в том, чтобы показать разнообразие и крепость личных связей в мире актуального искусства России. В этом году выбор художников происходил участниками первого триеннале 2017 года. Триеналле проводится раз в три года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты на 2-й триеннале современного искусства «Красивая ночь всех людей»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты на 2-й триеннале современного искусства «Красивая ночь всех людей»

Организаторы расположили экспозиции по зонам, учитывая отношения между участниками проекта. В итоге получилось шесть отдельных пространств: мыс удачи, архипелаг наставников, остров соперничества, заповедник любви, полуостров менторства, плато предков. У центральной лестницы находиться карта выставки. Или условная схема отношений между людьми.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на 2-й триеннале современного искусства «Красивая ночь всех людей»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на 2-й триеннале современного искусства «Красивая ночь всех людей»

«Каждому участнику триеннале 2017 года было предложено — при соблюдении двух условий — стать частью своеобразного социального эксперимента. Первое — отношения между рекомендующим и рекомендуемым (учитель/ученик, родитель/ребенок, продавец/покупатель) должны были быть предъявлены открыто. Второе — рекомендующий должен что-то сделать для рекомендуемого и его/ее участия в выставке в том формате, который кажется уместным. Например: написать текст, взять интервью, помочь с производством работы или ее выбором и так далее», — сообщают организаторы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на 2-й триеннале современного искусства «Красивая ночь всех людей»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ася Заславская рассказывает о своем проекте «Свободное место»

Ржавый кладбищенский стул, зеркало и видео: зритель, вошедший в пространство инсталляции, оказывается на заросшем травой кладбище. Инсталляцию «Свободное место» создала Ася Заславская во время исследовательской поездки в Грозный 2020 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на 2-й триеннале современного искусства «Красивая ночь всех людей»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Васильев «Северная гора — поселок Южный» 2020 год

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память

Художник Юрий Васильев с проектом «Северная гора — поселок Южный» 2020 г. Почти 15-минутный фильм и написанная к нему музыка погружают зрителя в некий транс, оставляя негативное ощущения восприятия. В черно-белом фильме показывают на экране, расположенном в автобусе «пазик», недовольные лица советских людей, едущих в автобусе. Видео озвучено музыкой, написанной самим художником.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент перформанса на 2-й триеннале современного искусства «Красивая ночь всех людей»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На 2-й триеннале современного искусства «Красивая ночь всех людей»

Художник Юрий Кузьменко занимается изучением еды как эффекта и перфоманса. «Еда это личное. Еда это взятка. Еда — валюта любви… художник попросил приготовить участников еду, с которой у них связаны яркие воспоминание,» — говориться в видео проекта «Валюта любви».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на 2-й триеннале современного искусства «Красивая ночь всех людей»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На 2-й триеннале современного искусства «Красивая ночь всех людей»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на 2-й триеннале современного искусства «Красивая ночь всех людей»

Триеннале современного искусства «Красивая ночь всех людей» проходит с 11 сентября 2020 г. по 17 января 2021 г. в Музее современного искусства «Гараж», расположенном в парке имени Горького, улица Крымский вал, дом 9, стр.32.