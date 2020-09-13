Какое оно, современное искусство? В Москве проходит ярмарка Cosmoscow
В Гостином дворе открылась Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. В Москве выставка проходит уже восьмой раз.
В этом году мероприятие имеет особый статус не только в художественной среде, но и на общегородском уровне, что обусловлено мировой эпидемией коронавируса. В связи с этим, организаторы просят всех гостей использовать при посещении маски и перчатки. Также наряду с «живой» выставкой, был разработан проект онлайн-ярмарка Cosmoscow. Это даёт возможность посетить мероприятие, не выходя из дома.
На выставочных площадках представлены работы около двухсот художников из более пятидесяти разных галерей. Помимо созданной стендовой экспозиции, гостей ждут форумы и обсуждения актуальных тем, касающихся последствий пандемии для рынка современного искусства и его перспектив на будущее, вопросов коллекционирования и арт-образования. Некоторые спикеры общаются с аудиторией онлайн с мониторов, размещенных в зале Гостиного двора.