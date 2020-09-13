В Гостином дворе открылась Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. В Москве выставка проходит уже восьмой раз.

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Натальи Гудович LA FORZA 2020

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Сергея Бугаева-Африки из серии Афазия 2020 г

Василий Иванов ИА REGNUM Работа на стенде Who I Am Gallery

Василий Иванов ИА REGNUM Работы на стенде галлереи 11.12 Gallery

В этом году мероприятие имеет особый статус не только в художественной среде, но и на общегородском уровне, что обусловлено мировой эпидемией коронавируса. В связи с этим, организаторы просят всех гостей использовать при посещении маски и перчатки. Также наряду с «живой» выставкой, был разработан проект онлайн-ярмарка Cosmoscow. Это даёт возможность посетить мероприятие, не выходя из дома.

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке-ярмарке Cosmoscow 2020

На выставочных площадках представлены работы около двухсот художников из более пятидесяти разных галерей. Помимо созданной стендовой экспозиции, гостей ждут форумы и обсуждения актуальных тем, касающихся последствий пандемии для рынка современного искусства и его перспектив на будущее, вопросов коллекционирования и арт-образования. Некоторые спикеры общаются с аудиторией онлайн с мониторов, размещенных в зале Гостиного двора.

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Olga Michi — Union of ages. Vulnerable 2018-2019