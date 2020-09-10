10 сентября в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева состоялась пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Калязин. Фрески затопленного монастыря». Директор музея Елизавета Лихачева провела гостей на экспозицию выставки и рассказала об истории её создания.

Выставленные в музее фрески изначально украшали своды храмов Троице-Макарьева монастыря, построенного в 1434 году. В нём останавливались Иван Грозный, Борис Годунов, Алексей Михайлович. Над созданием фресок трудились лучшие мастера первой половины XVII века, чьи работы также можно увидеть на стенах храмов и церквей Московского Кремля и Звенигорода. В 1940-м году монастырский ансамбль был затоплен при создании Угличского водохранилища.

Представленные на выставке фрагменты настенной живописи были спасены экспедицией Академии архитектуры. Зимой 1940 года под руководством художника-реставратора Павла Юкина со стен монастыря были сняты 126 фрагментов общей площадью 185 кв.м., 117 из которых были переданы в Государственный научно-исследовательский музей архитектуры, а оставшиеся были распределены между другими музейными собраниями, среди которых была коллекция Строгановского института.

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке «Калязин. Фрески затопленного монастыря»

Выставка «Калязин. Фрески затопленного монастыря» — это результат кропотливого труда реставраторов Музея архитектуры. На сегодняшний день из имеющихся в распоряжении Музея архитектуры 103 фрагментов полностью отреставрированы 29. Спасенные фрески изображают ветхозаветные сюжеты, сцены из апокрифического цикла о рождении Богородицы, сцены из Нового Завета и Апокалипсиса. Наряду с фресками на выставке представлены модели Троицкого собора и Борисоглебской церкви. Также на экранах зрители могут посмотреть видео‑ и фотоматериалы, посвященные истории Троице-Макарьева монастыря. Организаторы обещают установить экспонаты для незрячих и слабовидящих людей, а также проводить сборные экскурсии с тифлокомментатором.