Волго-Балтийский водный путь — важнейшая транспортная система, соединяющая Балтийское море и Волгу. Крупнейшее гидротехническое сооружение на северо-западе России включает в себя 4944,2 километров эксплуатируемых водных путей, 11 шлюзов, 3 гидроэлектростанции, 24 земляных плотин и дамб, 12 паромных переправ, 9 мостовых переходов, 8 маяков на Ладожском озере. Волго-Балт объединяет транспортные водные пути, выходящие к Белому, Балтийскому, Черному, Каспийскому, Азовскому морям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природа Ладожского озера

Строительство водного пути, соединяющего Балтийское море и Волгу, началось в начале XIX века. Это было связано с необходимостью снабжения Санкт-Петербурга и установления удобного транспортного сообщения между новой столицей и внутренними районами страны. Транспортный путь получил название Мариинская водная система, после реконструкции 1959−1964 годах переименована в Волго-Балтийский водный путь им. В. И. Ленина. При строительстве Волго-Балта было затоплено множество поселений Белозёрья. Церковь Рождества Христова в Крохино — один из немногих храмов, сохранившийся после затопления.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церковь Рождества Христова в Крохино

Волго-Балт проходит через Рыбинское водохранилище; озера: Белое, Онежское, Ладожское; реки: Шексна, Ковжа, Вытегра, Нева, Свирь; каналы: Мариинский и Онежский. Сегодня по Волго-Балтийскому каналу проходит популярнейший круизный маршрут, по которому можно добраться из из Санкт-Петербурга в Москву. Корреспондент ИА REGNUM отправился по такому маршруту длинною в 7 дней на теплоходе «Мустай Карим». За это время по водному пути лайнер прошёл мимо одних из самых красивых и малонаселённых мест нашей необъятной страны.

Валаа́м

Валаамский архипелаг располагается посреди Ладожского озера и насчитывает около 50 островов, самым крупным из них считается остров Валаам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Берег Ладожского озера на острове Валаам

Дарья Антонова ИА REGNUM Остров Валаам

В первую очередь Валаам известен своими святынями, которые ежегодно привлекают тысячи паломников со всего мира. Не зря Валаам называют северным Афоном. На территории острова находится Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь, история которого берёт своё начало с XIV века. Монастырь включает в себя 13 скитов, расположенных в разных частях Валаама, и 21 часовню. В главном храме монастыря покоятся мощи святых основателей обители преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скалистый берег

Дарья Антонова ИА REGNUM Природа Ладожского озера

Но кроме православной жизни, архипелаг привлекает туристов своей первозданной природой. На архипелаге обитают более 200 видов птиц, можно встретить лосей, зайцев, лис, а на безлюдных островах можно даже увидеть лежбища ладожской нерпы. Акватория острова очень богата, включает в себя многочисленные проливы, заливы, бухты и озёра, в которых водится лосось, палия, сиг, хариус и другие ценные виды рыб

Дарья Антонова ИА REGNUM Берег Ладожского озера на острове Валаам

Дарья Антонова ИА REGNUM Кувшинки в озере

Дарья Антонова ИА REGNUM Хвойный лес Валаама

Дарья Антонова ИА REGNUM Хвойный лес Валаама

Валаам, бесспорно, является царством хвойных лесов с вековыми елями и соснами. До 1917 года остров был частью Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Валаам стал финским после провозглашения Финляндией независимости в 1917 году, однако в результате советско-финской войны 1939—1940 гг. остров был возвращён уже СССР. Во время финского периода леса вырубались под строительство различных военных оборонительных укреплений. Часть этих разрушенных строений до сих пор можно увидеть на юго-западной стороне острова. В 1999 году в целях сохранения окружающей среды был создан природный парк «Валаамский архипелаг».

Дарья Антонова ИА REGNUM Валаамский лес

Дарья Антонова ИА REGNUM Хвойный лес Валаама

Дарья Антонова ИА REGNUM Валаамский лес

Дарья Антонова ИА REGNUM Финские сооружения на острове

Природа Валаама с его скалистыми берегами и хвойными лесами всегда вдохновляла художников, писателей и композиторов. Хорошо известны валаамские пейзажи, написанные в разные годы такими именитыми художниками как Шишкин, Куинджи и Рерих.

Дарья Антонова ИА REGNUM В Онежском озере

Дарья Антонова ИА REGNUM Поселение в Белом озере

Верхние Ма́ндроги

Деревня Верхние Мандроги располагается на левом берегу реки Свирь. Ещё в допетровскую эпоху здесь строили корабли, добывали гранит и железо. Во время Великой Отечественной войны деревня, состоящая из 29 домов, находилась в финской оккупации и в ходе боевых действий была полностью сожжена. После войны деревню не стали восстанавливать, местное население разъехалось.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деревня Верхние Мандроги

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей водки в Мандрогах

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом в деревне Верхние Мандроги

Дарья Антонова ИА REGNUM Деревня Верхние Мандроги

Только в 1996 году началось возрождение деревни. В 1999 году деревне вновь присвоено название и место на карте России. Сегодня Верхние Мандроги — туристический центр, рассчитанный в основном на проходящие мимо круизные суда. В Мандрогах отстроили крестьянские избы, боярскую усадьбу, ремесленную слободу, а из Вологодской области даже перевезли подлинные дома 19 века. В такой небольшой деревне собрались десятки мастеров народных промыслов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кузнец

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей водки в Мандрогах

Дарья Антонова ИА REGNUM Деревня Верхние Мандроги

В ремесленной слободе с туристами делятся секретами гончарного и кузнечного ремесла, учат ткать, вышивать и многому другому. Президент России Владимир Путин дважды посещал деревню и даже собственноручно изготовил на гончарном круге глиняный горшок и расписал матрёшку. В деревне есть «Музей русской водки». Это один из первых музеев в России, посвященный крепкому напитку. Коллекция состоит из более 3500 сортов водки, что делаем музей ещё и одним из самых крупных в стране. Несмотря на то, что Верхние Мандроги созданы искусственно, деревня буквально пропитана «русским духом» и, несомненно, популяризирует национальный туризм.

Дарья Антонова ИА REGNUM Музыкант

Дарья Антонова ИА REGNUM Мастер-художник по росписи

Дарья Антонова ИА REGNUM Иконная мастерская

Остров Ки́жи

Кижи — небольшой остров, расположенный в северной части Онежского озера. Свою известность остров приобрёл благодаря Кижскому погосту, состоящему из двух церквей и колокольни, окружённых единой оградой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поселения на Онежском озере

Церковь Преображения Господня — сердце архитектурного ансамбля Кижей. Церковь построена в 1714 году. Существует легенда о том, что церковь была построена плотником Нестором лишь одним топором и без гвоздей. Завершив постройку, Нестор выбросил свой топор в Онежское озеро, сказав: «Подобного храма больше не будет». На самом деле Нестор строил храм вместе с 10−12 мастерами, да и гвозди при строительстве всё же использовались, но исключительно при возведении куполов. Как бы то ни было, Церковь Преображения Господня выглядит очень необычно: основная фигура выполнена в форме восьмигранника (восьмёрика), к которому пристроены боковые прирубы, ориентированные по сторонам света. Постройка состоит из трёх двухъярусных восьмёриков, каждый из них меньше предыдущего. Церковь увенчана двадцатью двумя главами. Церковь Преображения Господня в Кижах считается вершиной деревянного зодчества Русского Севера и с 1990 года входит в список всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церковь Преображения Господня

Дарья Антонова ИА REGNUM Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Дарья Антонова ИА REGNUM Кижский погост

Дарья Антонова ИА REGNUM Церковь Воскрешения Лазаря

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом Ошевнева

Дарья Антонова ИА REGNUM Шатровая колокольня Кижского погоста

Дарья Антонова ИА REGNUM Церковь Покрова Пресвятой Богородицы внутри

Преображенскую церковь начали понемногу реставрировать с конца XVIII века. Уже к тому времени под весом конструкции фундамент просел, а стены поплыли. В 1980 году храм признали аварийным, и последующие 40 лет он был недоступен для посещения. В 2009 году наконец-то началась масштабная реконструкция, в ходе которой церковь подняли и подвели под нее ленточный бутобетонный фундамент. Специально для объекта была создана технология поэтапной переборки сруба. Один сруб содержит около 3000 бревен (некоторые — более 15 м длиной) общей длиной свыше 10 км. Всего отреставрировано 742 бревна, в которых выполнено свыше 1100 вставок общим объемом 25 кубометров. Подлинными удалось сохранить более половины исторического памятника, заменили 36 процентов материала. Отреставрировали иконостас, состоящий из 105 икон в резной золоченой раме. На сегодняшний день реставрационные работы окончены. 19 августа должна была состоятся торжественная служба, которая в итоге так и не состоялась, а вход в храм по-прежнему закрыт для посещения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карелы

Дарья Антонова ИА REGNUM Кладбище Кижского погоста

Дарья Антонова ИА REGNUM Создание лемеха

Гори́цы

Горицы известны с XVI века, правда, тогда село называлось иначе — Девичья Гора. Горицы — небольшое село с населением не более 500 человек, расположенное в Вологодской области на берегу реки Шексна. Своё название село получило по холмистой местности в окрестностях. В середине XVI века княгиней Ефросиньей Старицкой был основан Воскресенский Горицкий монастырь, после чего село превратилось в монастырскую слободу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Горицы

Дарья Антонова ИА REGNUM Воскресенский Горицкий монастырь

Монастырь сохранился до наших дней и является главной достопримечательностью села. Великая Отечественная Война практически не затронула Горицы, линия фронта остановилась в 200 км к северо-западу, в устье реки Свирь. Тем не менее после окончания войны на территории Горицкого монастыря был открыт Дом инвалидов войны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Горицы

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция монастыря

Дарья Антонова ИА REGNUM Горицы

Сейчас монастырь находится не в лучшем состоянии: в 2015 году даже обвалилась часть стены XVI века. В настоящее время часть построек находятся на реконструкции.

Горицы стали туристическим объектом в 1964 году. С того момента туристические теплоходы, следующие по Волго-Балтийскому пути, неизменно останавливаются здесь. Из Гориц удобно добраться до Ферапонтова и Кирилло-Белозерского монастырей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Город Мышкин

Дарья Антонова ИА REGNUM Кижи

Углич

Углич — город с многовековой историей. Он был основан на берегу Волги в 937 году. Впервые упомянут в Ипатьевской летописи под названием «Угличе-поле» в 1148 году. С 1218 года Углич становится главным городом самостоятельного удельного княжества. К XV веку город достигает своего расцвета и становится значимым экономическим и культурным центром Русского государства: здесь чеканилась своя монета, велось летописание, строились каменные соборы и палаты. Именно в Угличе произошло переломное для истории России событие, повлекшее за собой начало Смутного времени. 15 мая 1591 года в Угличском кремле был убит последний наследник правившей династии Рюриковичей — царевич Дмитрий. В последующие годы город подвергся страшному разгрому польскими интервентами. Только к концу XVII века был восстановлен Кремль, построены жилые дома и церкви.

Дарья Антонова ИА REGNUM Углич

Дарья Антонова ИА REGNUM Вид на Кремль с колокольни

Дарья Антонова ИА REGNUM Угличский кремль

Современный Углич — город очень самобытный. В городе и его окрестностях имеются множество историко-архитектурных памятников русской культуры, среди которых православные монастыри и, конечно же, Кремль. Углич славится своими сыродельнями и часовым производством.

Дарья Антонова ИА REGNUM Углич