Занятия по парашютной подготовке военнослужащих и сотрудников сил специального назначения «Витязь» отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского и офицеры СОБР «Рысь» Росгвардии состоялись на аэродроме в Серпуховском районе Московской области. На мероприятии побывал корреспондент ИА REGNUM.

Высадка групп спецназа происходила парашютным способом на необорудованной площадке с использованием специальной парашютной системы «Стайер». Это парашют типа крыла, на нем можно десантироваться с высот 400−8000 метров, при скорости до 255 км/час с немедленным вводом в действие и до 350 км/час с задержкой раскрытия в три секунды и более. К данной системе имеется возможность крепления вооружения, грузового контейнера или другого оборудования.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подготовка к прыжкам с парашютом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подготовка к прыжкам с парашютом. Инструктаж

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подготовка к прыжкам с парашютом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подготовка к прыжкам с парашютом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Руководитель сбора по парашютной подготовке полковник Сергей Лихторенко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вертолет МИ-8

«Упражнениям этого дня сбора по парашютной подготовке спецназовцев Росгвардии предшествовали тренировки в течение двух недель, когда каждый сотрудник и военнослужащий совершил более 30 прыжков с парашютом «Стайер». Начинающие парашютисты совершили 25 прыжков с использованием системы «Д-1−5У», после чего приступили к тренировкам с парашютной системой типа «крыло», — сообщил руководитель сбора по парашютной подготовке, полковник Сергей Лихторенко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посадка в вертолет МИ-8

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посадка в вертолет МИ-8

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кабина пилота в вертолете МИ-8

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Десант в вертолете МИ-8

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Десант в вертолете МИ-8

В программу тренировок вошли занятия по беспарашютной подготовке. Спецназовцы отработали задание по десантированию из зависшего над землёй вертолета МИ-8 по канату, в том числе и эвакуацию раненого.

Ранее в ходе сборов по парашютной подготовке спецназовцы отработали беспарашютное десантирование из воздушного судна в естественный водоем, а водолазы — прыжки в воду.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Заправка вертолета МИ-8

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вертолет МИ-8 десантирование по канату

А также бойцы провели десантирование из самолёта авиации ведомства ИЛ-76 на скорости до 300 км/час. Планирование на парашюте составило десять километров, с последующей отработкой поставленных задач.