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Над Ленинградом — смертная угроза-Бессонны ночи, тяжек день любой.Но мы забыли, что такое слезы,что называлось страхом и мольбой.Я говорю: нас, граждан Ленинграда,не поколеблет грохот канонад,и если завтра будут баррикады —мы не покинем наших баррикад.И женщины с бойцами встанут рядом,и дети нам патроны поднесут…

Ольга Берггольц, август 1941 года

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Дарья Драй ИА REGNUM Печатная машинка

В Петербурге 8 сентября 2020 года вспоминали страшные и одновременно героические дни блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года. В этот трагический день город подвергся массированной вражеской бомбардировке, одновременно потеряв сухопутную связь с остальной частью своей воюющей страны, оказавшись перед лицом голода и полного уничтожения.

В День памяти жертв блокады Ленинграда фотокорреспондент ИА REGNUM побывал в сквере им. Ольги Берггольц на набережной Чёрной речки и на площади Искусств, где, состоялись памятные мероприятия.

Дарья Драй ИА REGNUM Литературно-музыкальный перфоманс «На страницах памяти»

В сквере, носящем имя великого гражданина и поэтессы, ставшей в прямом и переносном смысле голосом блокадного города, состоялся литературно-музыкальный перформанс «На страницах памяти». Мероприятие также было приурочено к 110-летию со дня рождения Ольги Берггольц.

Дарья Драй ИА REGNUM Литературно-музыкальный перфоманс «На страницах памяти»

На территории сквера на трех площадках развернулось иммерсивное (с глубоким погружением зрителей, — прим.) театрализованное представление. Каждая из площадок представляла три отрезка времени — безмятежный довоенный период, трагический военный и время, наступившее после долгожданной Победы. Центром сценического действа стал монумент, воздвигнутый в сквере в память о поэтессе.

Дарья Драй ИА REGNUM Литературно-музыкальный перфоманс «На страницах памяти»

Дарья Драй ИА REGNUM Литературно-музыкальный перфоманс «На страницах памяти»

Дарья Драй ИА REGNUM Литературно-музыкальный перфоманс «На страницах памяти»

Дарья Драй ИА REGNUM Литературно-музыкальный перфоманс «На страницах памяти»

Дарья Драй ИА REGNUM Литературно-музыкальный перфоманс «На страницах памяти»

Дарья Драй ИА REGNUM Литературно-музыкальный перфоманс «На страницах памяти»

На каждой из площадок профессиональные артисты поэтапно зачитывали стихи Ольги Берггольц соответствующих периодов времени. Помимо артистов в представлении участвовали и дети.

До начала музыкально-поэтического перформанса прошло награждение открытого конкурса художественного слова имени Ольги Берггольц «Мы в этом городе живем». Почтить память жертв блокады и послушать поэзию Берггольц в сквер пришли более ста человек.

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А вечером 8 сентября на площади Искусств в центре Петербурга Симфонический оркестр Национальной оперной премии «Онегин» под управлением Михаила Татарникова исполнил Седьмую (Ленинградскую) симфонию Дмитрия Шостаковича в рамках мультиформатного проекта «Блокадные адреса».

Дарья Драй ИА REGNUM Мультиформатный проект «Блокадные дни»

Перед началом концерта ведущий музыковед Санкт-Петербурга Иосиф Райскин рассказал об истории создания симфонии и ее премьере в Куйбышеве (ныне — Самара) и Новосибирске, где присутствовали Дмитрий Шостакович и Евгений Мравинский. Дирижёр Михаил Татарников также взял слово, поблагодарил всех пришедших на концерт и рассказал о блокадном прошлом своей семьи.

Дарья Драй ИА REGNUM Седьмая (Ленинградская) симфония в исполнении Симфонического оркеста Национальной премии Онегин под управление Михаила Татарникова

Дарья Драй ИА REGNUM Седьмая (Ленинградская) симфония в исполнении Симфонического оркеста Национальной премии Онегин под управление Михаила Татарникова

Дарья Драй ИА REGNUM Седьмая (Ленинградская) симфония в исполнении Симфонического оркеста Национальной премии Онегин под управление Михаила Татарникова

Дарья Драй ИА REGNUM Съемка на телефон на концерте

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на концерте в рамках мультиформатного проекта «Блокадные дни»

Дарья Драй ИА REGNUM Зрительница на концерте в рамках мультиформатного проекта «Блокадные дни»

До начала концерта прошла минута молчания, как дань памяти всем погибшим и пострадавшим во время блокады. Придти на концерт мог любой желающий, мероприятие было бесплатным. Для зрителей преклонного возраста была предусмотрена зона партера. На концерт пришло несколько сотен человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Седьмая (Ленинградская) симфония в исполнении Симфонического оркеста Национальной премии Онегин под управление Михаила Татарникова

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкант Симфонического оркеста Национальной премии «Онегин»

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкант Симфонического оркеста Национальной премии «Онегин»

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкант Симфонического оркеста Национальной премии «Онегин»

Дарья Драй ИА REGNUM Музыканты Симфонического оркеста Национальной премии «Онегин»

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкант Симфонического оркеста Национальной премии «Онегин»

Дарья Драй ИА REGNUM Музыканты Симфонического оркеста Национальной премии «Онегин»

Дарья Драй ИА REGNUM Дирижер Михаил Татарников

Дарья Драй ИА REGNUM Дирижер Михаил Татарников

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкант Симфонического оркеста Национальной премии «Онегин»

Добавим, что проект «Блокадные адреса» объединяет онлайн и оффлайн форматы и предоставляет аудитории возможность погрузиться в Ленинград периода 1941−44 годов.