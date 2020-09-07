Сегодня, 7 сентября, Благотворительному фонду «Точка опоры» исполняется 10 лет. Уже на протяжении десятилетия фонд поддерживает паралимпийских спортсменов. Накануне юбилея Фонд по решению Минюста России был включён в реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).

Для людей с инвалидностью спорт — это возможность вести полноценный и социализированный образ жизни. Для общества паралимпийские медали — убедительный повод отказаться от стереотипов в отношении людей с физическими особенностями, а также поверить в то, что путь зависит не от жизненных обстоятельств, а от отношения к ним.

БФ «Точка опоры» БФ «Точка Опоры»

БФ «Точка Опоры» — негосударственная благотворительная организация, учрежденная в Санкт-Петербурге 10 лет назад, с целью содействия развитию адаптивного спорта, формированию уважительного отношения в обществе к индивидуальным особенностям человека. Направления работы: оказание оперативной адресной помощи спортсменам и федерациям, когда нет возможности выделения средств из госбюджета на покупку инвентаря, экипировки, оплаты выездов на соревнования; поддержка соревнований и популяризация паралимпийского спорта; реализация образовательных, социально-культурных проектов; публикации в СМИ, направленные на освещение достижений спортсменов с инвалидностью и позитивного опыта преодоления ограничений.

За 10 лет работы Фонд оказал помощь паралимпийцам Санкт-Петербурга на сумму более 30 миллионов рублей, это и адресная помощь, и поддержка существующих федераций, в том числе содействие появлению в городе новых видов спорта и новых возможностей.

БФ «Точка опоры» БФ «Точка Опоры»

В 2012 году был запущен образовательный проект Фонда «Паралимпийские уроки». Это встречи школьников со спортсменами с инвалидностью, которые без лишних слов учат ребят уважительному отношению к индивидуальным особенностям человека.

В 2016 году был реализован совместный проект БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» и Государственного Эрмитажа — ВДОХ_ВДОХ / IN_INBREATHE, рассказывающий истории двенадцати петербургских спортсменов с инвалидностью. Проект включает в себя выставку фотографий Юрия Молодковца и Ксении Диодоровой, которая проходила в Главном штабе Эрмитажа, мультимедийную интернет-версию www.vdoh-vdoh.ru и арт-издание. По инициативе Эрмитажа, проект был представлен на международной выставке «Интермузей» в Москве. По предложению руководства ТРЦ «Галерея» выставка прошла в сокращенном формате для посетителей торгово-развлекательного центра в рамках Недели спорта. Фотография с церемонии открытия ВДОХ_ВДОХ стала финалистом всероссийского конкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность» 2016 и была представлена на выставке в саду Эрмитаж в Москве, а также на Всемирном Экономическом форуме в Давосе.

В марте 2020 года был запущен YouTube-канал Фонда «Вдох_Вдох». И хотя его герои — спортсмены с инвалидностью, он не об инвалидах, а о любви к жизни, неэкономном мышлении и бессмысленности стереотипов. Первым героем стал Сергей Александров — единственный в России горнолыжник, выступающий на протезах, участник зимней Паралимпиады 2018.

В 2012 году Фонд стал «Лучшим партнером Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга» и продолжил получать награду ежегодно. Сайт Фонда дважды становился лауреатом Фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» в номинации «Спорт равных возможностей». На fondopora.ru собрана полная информация о доступных адаптивных видах спорта в Санкт-Петербурге для детей и взрослых с контактами тренеров. В марте 2014 представители Фонда приняли участие в эстафете паралимпийского огня накануне Паралимпиады Сочи-2014, для команды — это знак признания городом результатов деятельности, значимости вклада партнеров Фонда в развитие спорта людей с ограниченными физическими возможностями в Санкт-Петербурге. Деятельность БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» была отмечена наградой Губернатора «За вклад в развитие адаптивной физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге».

БФ «Точка опоры» БФ «Точка Опоры»

В 2016 году Фонд получил награду от Олимпийского комитета России «За вклад в воспитание у молодежи высокой нравственности в спорте и жизни».