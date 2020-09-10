Открываем Россию: по реке и по морю на теплоходе «Мустай Карим»
Россия — необъятная страна, каждый раз, путешествуя по ней, можно находить всё новые и интересные места. В этом году особой популярностью пользуются речные круизы. Туристы выбирают такой отдых во многом из-за комфорта и возможности за короткое время посетить множество мест. Многие годы круизы привлекали в основном людей в возрасте 60+, сейчас же турист значительно помолодел. Идёт обновление флота, прорабатываются всё новые маршруты.
«Мустай Карим» — круизный теплоход, больше напоминающий плавучий пятизвёздочный отель. Судно спроектировано Морским инженерным бюро и построено на верфи нижегородского завода «Красное Сормово». Своё название теплоход получил в честь известного башкирского писателя и поэта Мустая Карима.
Спуск на воду этого теплохода в 2019 году стал важным событием как для судостроительной, так и для всей круизной отрасли России. Дело в том, что в России уже более 60 лет не строили пассажирских судов. Первый рейс в этом сезоне состоялся 10 августа по маршруту Москва-Санкт-Петербург. «Мустай Карим» стал единственным судном, которому разрешили проходить разводку мостов в Петербурге вместе с туристами. Также это единственный лайнер, который смог пришвартоваться в самом центре города — на Английской набережной. Все остальные пассажирские суда швартуются в круизном порту «Морской фасад».
29 августа теплоход отправился из Санкт-Петербурга обратно в Москву. Маршрут круиза проходит по Волго-Балтийскому водному пути: по Неве, Ладожскому и Онежскому озёрам, Волге и другим рекам и каналам. По пути следования теплоход делает остановки в Вааламе, Верхних Мандрогах, Кижах, Горицах и Угличе.
Прохождение Волго-Балтийского пути считается достаточно непростым из-за большого количества шлюзов и узких портов, но для опытного капитана и экипажа это не является проблемой.
«Оборудование всё изучено и проверено, команда себя чувствует комфортно на судне, эксплуатация проходит в штатном режиме. Но если появляется свободная минута, то открываются мануалы и начинается чтение о каких-либо внештатных ситуациях, дополнительное изучение оборудования происходит всегда. Даже на судах предыдущих серий люди, которые работают по 20 лет, могут найти для себя что-то новое, а здесь тем более», — отметил капитан теплохода Сергей Кайнов.
«Мустай Карим» — теплоход во многом уникальный. Он создавался по классу река-море, и на сегодняшний день является единственным теплоходом, который может совершать круизы не только по реке, но и по морю. Уже 25 сентября лайнер отправится в свой первый рейс по Азовскому морю и пройдёт по маршруту «Ростов-на-Дону — Ейск — Новороссийск — Абрау-Дюрсо — порт Кавказ — Темрюк — Таганрог».
«Волнения (перед предстоящим плаванием, прим. ред) как такого нет, но круиз ещё не изучен. Речные суда не практикуют выход в море, мы будем первыми. Идёт большая подготовка штурманского состава, нужно поднимать карты, нужно прорабатывать маршруты, у каждого морского порта свои правила и особенности, всё это нужно изучить, чтобы безопасно пройти маршрут», — поделился с журналистами капитан Сергей Кайнов.
«Мустай Карим» преподносит себя люксовым лайнером с принципиальным подходом ко всему, что есть на борту. Дизайн интерьеров разработал знаменитый голландский архитектор Гвидоде Грот.
На борту теплохода 162 каюты, все они с панорамными окнами. В основном это двухместные каюты класса «Делюкс» площадью 20 кв. м., 9 кают класса «Люкс», также есть каюта для лиц с ограниченными возможностями.
Кроме того, в распоряжении пассажиров два ресторана, панорамные бары, конференц-зал, винная библиотека, спортивно-оздоровительный комплекс со SPA-салоном, сауна и медицинский кабинет. Для прогулок на свежем воздухе для пассажиров предусмотрена солнечная палуба.
На борту организовано трехразовое питание. Первоначально предполагался шведский стол, но из-за нынешней эпидемиологической обстановки и во избежание скопления людей было принято решение в этом сезоне обслуживать гостей ресторанов по системе à la carte. Авторская кухня была разработана бренд-шефом Владиславом Корпусовым, который ранее успел поработать в лучших ресторанах Эстонии и Скандинавии. Меню составлено с учетом диетических и вегетарианских предпочтений, а также рассчитывается калорийность предлагаемых гостям блюд.
«Как и в любом ресторане, мы заранее узнаём, у кого какие предпочтения по еде, если есть аллергия, стараемся избежать столкновения с этим продуктом,» — рассказал Владислав Корпусов.
«В планах готовить ту еду, которая уместна в этом регионе. Сейчас так как мы запустились только к концу сезона, мы не используем этот метод, но со следующего сезона по разным направлениям будет разное меню, свойственное тому или иному региону», — отметил он.
Что касается технической стороны, новейший четырехпалубный лайнер оснащен высокотехнологичным навигационным оборудованием, благодаря которому судно способно развивать скорость до 22,5 км/ч. Длина судна — 141 м, ширина — 16,82 м, осадка — 3 м. Теплоход «Мустай Карим» уникален ещё и тем, что на нем установлены две поворотные винторулевые колонки, которые обеспечивают лучшие маневровые характеристики судну. В сочетании с мощным подруливающим устройством это повышает безопасность даже самых сложных маневров.
По словам капитана теплохода «Мустай Карим» Сергея Кайнова, управление судном с винторулевой колонкой кардинально отличается от управления на всех других судах пассажирского флота.
«Мы управляем винтом, а все остальные суда управляют рулём, который стоит за винтом. На этом судне всё наоборот, на обычном пароходе ты поворачиваешь влево, и теплоход поворачивает влево. Здесь, чтобы повернуть влево — поворачиваешь вправо. Маневренность на винторулевых колонках приблизительно в 2,5 раз больше».
Отметим, только на теплоходе «Мустай Карим» внедрена новейшая система безопасности — морская эвакуационная система (МЭС). Эта система позволяет в кротчайшие сроки эвакуировать людей с борта судна, терпящего бедствие, и разместить их шлюпках. При этом пассажиры вообще не контактируют с водой.