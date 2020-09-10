Россия — необъятная страна, каждый раз, путешествуя по ней, можно находить всё новые и интересные места. В этом году особой популярностью пользуются речные круизы. Туристы выбирают такой отдых во многом из-за комфорта и возможности за короткое время посетить множество мест. Многие годы круизы привлекали в основном людей в возрасте 60+, сейчас же турист значительно помолодел. Идёт обновление флота, прорабатываются всё новые маршруты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Теплоход «Мустай Карим»

Дарья Антонова ИА REGNUM Теплоход «Мустай Карим»

«Мустай Карим» — круизный теплоход, больше напоминающий плавучий пятизвёздочный отель. Судно спроектировано Морским инженерным бюро и построено на верфи нижегородского завода «Красное Сормово». Своё название теплоход получил в честь известного башкирского писателя и поэта Мустая Карима.

Дарья Антонова ИА REGNUM Теплоход «Мустай Карим» проплывает через Дворцовый мост

Спуск на воду этого теплохода в 2019 году стал важным событием как для судостроительной, так и для всей круизной отрасли России. Дело в том, что в России уже более 60 лет не строили пассажирских судов. Первый рейс в этом сезоне состоялся 10 августа по маршруту Москва-Санкт-Петербург. «Мустай Карим» стал единственным судном, которому разрешили проходить разводку мостов в Петербурге вместе с туристами. Также это единственный лайнер, который смог пришвартоваться в самом центре города — на Английской набережной. Все остальные пассажирские суда швартуются в круизном порту «Морской фасад».

Дарья Антонова ИА REGNUM Горицы

Дарья Антонова ИА REGNUM Кижи

29 августа теплоход отправился из Санкт-Петербурга обратно в Москву. Маршрут круиза проходит по Волго-Балтийскому водному пути: по Неве, Ладожскому и Онежскому озёрам, Волге и другим рекам и каналам. По пути следования теплоход делает остановки в Вааламе, Верхних Мандрогах, Кижах, Горицах и Угличе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Углич

Дарья Антонова ИА REGNUM Кузнец в деревне Верхние Мандроги

Прохождение Волго-Балтийского пути считается достаточно непростым из-за большого количества шлюзов и узких портов, но для опытного капитана и экипажа это не является проблемой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитан корабля Сергей Кайнов

«Оборудование всё изучено и проверено, команда себя чувствует комфортно на судне, эксплуатация проходит в штатном режиме. Но если появляется свободная минута, то открываются мануалы и начинается чтение о каких-либо внештатных ситуациях, дополнительное изучение оборудования происходит всегда. Даже на судах предыдущих серий люди, которые работают по 20 лет, могут найти для себя что-то новое, а здесь тем более», — отметил капитан теплохода Сергей Кайнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитанская рубка

«Мустай Карим» — теплоход во многом уникальный. Он создавался по классу река-море, и на сегодняшний день является единственным теплоходом, который может совершать круизы не только по реке, но и по морю. Уже 25 сентября лайнер отправится в свой первый рейс по Азовскому морю и пройдёт по маршруту «Ростов-на-Дону — Ейск — Новороссийск — Абрау-Дюрсо — порт Кавказ — Темрюк — Таганрог».

Дарья Антонова ИА REGNUM Остров Валаам

«Волнения (перед предстоящим плаванием, прим. ред) как такого нет, но круиз ещё не изучен. Речные суда не практикуют выход в море, мы будем первыми. Идёт большая подготовка штурманского состава, нужно поднимать карты, нужно прорабатывать маршруты, у каждого морского порта свои правила и особенности, всё это нужно изучить, чтобы безопасно пройти маршрут», — поделился с журналистами капитан Сергей Кайнов.

«Мустай Карим» преподносит себя люксовым лайнером с принципиальным подходом ко всему, что есть на борту. Дизайн интерьеров разработал знаменитый голландский архитектор Гвидоде Грот.

Дарья Антонова ИА REGNUM Интерьер теплохода «Мустай Карим»

Дарья Антонова ИА REGNUM Интерьер теплохода «Мустай Карим»

Дарья Антонова ИА REGNUM Интерьер теплохода «Мустай Карим»

Дарья Антонова ИА REGNUM Каюта класса «Люкс»

Дарья Антонова ИА REGNUM Каюта класса «Люкс»

Дарья Антонова ИА REGNUM Интерьер теплохода «Мустай Карим»

На борту теплохода 162 каюты, все они с панорамными окнами. В основном это двухместные каюты класса «Делюкс» площадью 20 кв. м., 9 кают класса «Люкс», также есть каюта для лиц с ограниченными возможностями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Балкон каюты

Кроме того, в распоряжении пассажиров два ресторана, панорамные бары, конференц-зал, винная библиотека, спортивно-оздоровительный комплекс со SPA-салоном, сауна и медицинский кабинет. Для прогулок на свежем воздухе для пассажиров предусмотрена солнечная палуба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бар «Панорама» теплохода «Мустай Карим»

Дарья Антонова ИА REGNUM Зона отдыха при сауне

Дарья Антонова ИА REGNUM Туристы

Дарья Антонова ИА REGNUM Медицинский кабинет

Дарья Антонова ИА REGNUM На теплоходе есть медицинский бокс

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнечная палуба теплохода «Мустай Карим»

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнечная палуба теплохода «Мустай Карим»

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнечная палуба теплохода «Мустай Карим»

На борту организовано трехразовое питание. Первоначально предполагался шведский стол, но из-за нынешней эпидемиологической обстановки и во избежание скопления людей было принято решение в этом сезоне обслуживать гостей ресторанов по системе à la carte. Авторская кухня была разработана бренд-шефом Владиславом Корпусовым, который ранее успел поработать в лучших ресторанах Эстонии и Скандинавии. Меню составлено с учетом диетических и вегетарианских предпочтений, а также рассчитывается калорийность предлагаемых гостям блюд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ресторан теплохода «Мустай Карим»

Дарья Антонова ИА REGNUM Ресторан теплохода «Мустай Карим»

Дарья Антонова ИА REGNUM Ресторан теплохода «Мустай Карим»

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Как и в любом ресторане, мы заранее узнаём, у кого какие предпочтения по еде, если есть аллергия, стараемся избежать столкновения с этим продуктом,» — рассказал Владислав Корпусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM На теплоходе представлена авторская кухня

Дарья Антонова ИА REGNUM Повар

Дарья Антонова ИА REGNUM Бренд-шеф теплохода «Мустай Карим» Владислав Корпусов

«В планах готовить ту еду, которая уместна в этом регионе. Сейчас так как мы запустились только к концу сезона, мы не используем этот метод, но со следующего сезона по разным направлениям будет разное меню, свойственное тому или иному региону», — отметил он.

Что касается технической стороны, новейший четырехпалубный лайнер оснащен высокотехнологичным навигационным оборудованием, благодаря которому судно способно развивать скорость до 22,5 км/ч. Длина судна — 141 м, ширина — 16,82 м, осадка — 3 м. Теплоход «Мустай Карим» уникален ещё и тем, что на нем установлены две поворотные винторулевые колонки, которые обеспечивают лучшие маневровые характеристики судну. В сочетании с мощным подруливающим устройством это повышает безопасность даже самых сложных маневров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прохождение шлюза

По словам капитана теплохода «Мустай Карим» Сергея Кайнова, управление судном с винторулевой колонкой кардинально отличается от управления на всех других судах пассажирского флота.

«Мы управляем винтом, а все остальные суда управляют рулём, который стоит за винтом. На этом судне всё наоборот, на обычном пароходе ты поворачиваешь влево, и теплоход поворачивает влево. Здесь, чтобы повернуть влево — поворачиваешь вправо. Маневренность на винторулевых колонках приблизительно в 2,5 раз больше».

Дарья Антонова ИА REGNUM Шлюпка теплохода «Мустай Карим»

Дарья Антонова ИА REGNUM Прохождение шлюза

Отметим, только на теплоходе «Мустай Карим» внедрена новейшая система безопасности — морская эвакуационная система (МЭС). Эта система позволяет в кротчайшие сроки эвакуировать людей с борта судна, терпящего бедствие, и разместить их шлюпках. При этом пассажиры вообще не контактируют с водой.