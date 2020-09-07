В Москве после длительной реставрации для посетителей вновь стал доступен Северный речной вокзал и прилегающий к нему парк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вид с реки на Северный речной вокзал

Дарья Антонова ИА REGNUM Вход в Северный речной вокзал со стороны набережной

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк Северного речного вокзала

Дарья Антонова ИА REGNUM Обновлённая набережная

По традиции открытие приурочили ко Дню города столицы.«С праздником! С Днём города вас! Видите, какой замечательный подарок сделали мы ко Дню города», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вход в Северный речной вокзал

Дарья Антонова ИА REGNUM Восстановленная мозаика

Действительно, такие подарки от мэра стали уже привычными для москвичей. Так, в 2017 году в День города торжественно открыли парк «Зарядье». Тогда не обошлось без скандалов. В первые же дни работы стало ясно, что парк попросту не справляется с огромным потоком посетителей. Возводили «Зарядье» ударными темпами, что сказалось на качестве выполненных работ, а некачественно уложенная плитка и газоны вызывали недоумение. Администрация «Зарядья» тогда выкрутилась и переложила ответственность на гостей парка, обвинив их в том, что всего за пару дней они истоптали газоны и уничтожили растения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Северный речной вокзал

Дарья Антонова ИА REGNUM Набережная

Дарья Антонова ИА REGNUM Обзорная площадка Северного речного вокзала

Дарья Антонова ИА REGNUM Северный речной вокзал

Дарья Антонова ИА REGNUM Скульптура

Но вернёмся в настоящее время. Северный речной вокзал — выдающийся памятник архитектуры. Построен он в 1930-х годах в стиле «сталинский ампир». При строительстве максимальное внимание уделяли именно эстетической составляющей. Внутренняя планировка изначально предполагала создание общественного пространства, в котором жители и гости города могли провести время.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан Северного речного вокзала

Дарья Антонова ИА REGNUM Обзорная площадка

Дарья Антонова ИА REGNUM Северный речной вокзал

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан

В последние годы Речной вокзал находился в плачевном состоянии. Масштабная реставрация продлилась чуть более двух лет. В ходе выполненных работ удалось сохранить большинство исторических элементов и деталей интерьера, утраченные части были восстановлены. Капитально отремонтировали все 17 причалов вокзала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шпиль Северного речного вокзала

Дарья Антонова ИА REGNUM Лестница на вход очень высокая

Дарья Антонова ИА REGNUM Макет Северного речного вокзала

Дарья Антонова ИА REGNUM Лестница Северного речного вокзала

Открытие ноднократно анонсировали, поэтому не удивительно, что в первые дни было очень много желающих увидеть обновлённый вокзал. Уже с Ленинградского шоссе стало очевидно, что парковочных мест катастрофически не хватает. Многие автомобилисты были вынуждены бросить свои машины у близлежащих домов. Но даже в этом случае на поиск машиноместа уходило до 20 минут. При входе в парк сразу бросается в глаза отсутствие каких-либо указателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM В парке нет указателей

Здание отреставрированного вокзала выглядит по-настоящему потрясающе, особенно с воды. Но если хоть немного присмотреться, замечаешь и торчащие провода, и остатки малярного скотча. А плитка со сколами и наспех уложенный газон уже кажутся вполне привычными. Всё это, конечно, мелочи, хотя и портят общую картину.

Больше всего удивило отсутствие какой-либо доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Напомним, по заявлению правительства Москвы, поддержка инвалидов является одним из приоритетных направлений их работы. Но на отреставрированном Речном вокзале мы не видим ни пандусов, ни подъемных платформ. Внутри вокзала есть лишь один лифт, на котором можно спуститься в туалет, да и он пока не работает.

Дарья Антонова ИА REGNUM У входа дежурит сотрудник, готовый помочь маломобильных гражданам

На входе в здание вокзала стоит сотрудник, готовый оказать помощь маломобильным гражданам. Но разве это является полноценной заменой пандусов? Здание вокзала состоит из множества высоких и местами крутых лестниц, родители ‑ и те вынуждены оставлять детские коляски внизу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Родители вынуждены оставлять коляски внизу

Дарья Антонова ИА REGNUM Тут зачем-то пандус

Дарья Антонова ИА REGNUM Газоны в парке

Дарья Антонова ИА REGNUM Посетительница вокзала

Реставрация таких исторических объектов, как Северный речной вокзал, безусловно, дело очень важное и нужное для города. Но столичное правительство снова и снова наступает на те же грабли, поспешно сдавая некачественный результат работ. А жаль, ведь это действительно могло бы стать отличным подарком для москвичей, пусть и не в День города.