В Петербурге устроили масштабное шоу беспилотных летательных аппаратов в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны и победы СССР над милитаристской Японией. В ходе светового шоу из 2200 дронов официально установлен мировой рекорд. Он будет внесён в «Книгу рекордов России».

Дарья Драй ИА REGNUM Живая картина из движущихся квадрокоптеров во время шоу Мирное небо. Рекорд-шоу дронов

В ходе состоявшегося вечером 3 сентября представления «Мирное небо: рекорд-шоу дронов» беспилотники синхронно взлетали и перестраивались в живые картины, посвященные подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне и во время разгрома японских войск на Дальнем Востоке. Размер фигур в воздухе достигал 600 метров.

Дарья Драй ИА REGNUM Живая картина из движущихся квадрокоптеров во время шоу Мирное небо. Рекорд-шоу дронов

Дарья Драй ИА REGNUM Шоу Мирное небо. Рекорд-шоу дронов , посвященного 75-летию окончания Второй мировой войны

Дарья Драй ИА REGNUM Шоу Мирное небо. Рекорд-шоу дронов , посвященного 75-летию окончания Второй мировой войны

Дарья Драй ИА REGNUM Живая картина из движущихся квадрокоптеров во время шоу Мирное небо. Рекорд-шоу дронов

Дарья Драй ИА REGNUM Живая картина из движущихся квадрокоптеров во время шоу Мирное небо. Рекорд-шоу дронов

Организатором акции выступила компания Geoscan при поддержке Исполнительной дирекции Года памяти и славы.

«Чтобы как можно больше молодежи и детей с интересом вовлекались в изучение истории своей страны и чувствовали свою сопричастность к ним, нужны новые, интересные форматы. Именно поэтому мы стараемся рассказать им о важных, малоизвестных событиях истории России с помощью новых технологий и форматов, которые им близки», — рассказала Екатерина Круглова, руководитель Исполнительной дирекции Года памяти и славы.

Дарья Драй ИА REGNUM Живая картина из движущихся квадрокоптеров во время шоу Мирное небо. Рекорд-шоу дронов

Дарья Драй ИА REGNUM Живая картина из движущихся квадрокоптеров во время шоу Мирное небо. Рекорд-шоу дронов

Дарья Драй ИА REGNUM Живая картина из движущихся квадрокоптеров во время шоу Мирное небо. Рекорд-шоу дронов

Дарья Драй ИА REGNUM Живая картина из движущихся квадрокоптеров во время шоу Мирное небо. Рекорд-шоу дронов

Стоит добавить, что участвовашие в шоу дронов беспилотные аппараты производятся или собираются в Санкт-Петербурге отечественными специалистами.