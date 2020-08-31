В Петербурге 31 августа на «Северной верфи» спущен на воду головной траулер-процессор «Капитан Соколов» для компании «Рыбпроминвест» (входит в группу «НОРЕБО»). В рамках контракта общей стоимостью 38,4 млрд рублей будет построено десять судов проекта 170 701 для Северо-Запада и Дальнего Востока России.

Дарья Драй ИА REGNUM Морозильный траулер-процессор Капитан Соколов проекта 170701 на судостроительном заводе Северная верфь

Дарья Драй ИА REGNUM Морозильный траулер-процессор Капитан Соколов проекта 170701 на судостроительном заводе Северная верфь

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие на судостроительном заводе Северная верфь

Дарья Драй ИА REGNUM Морозильный траулер-процессор Капитан Соколов проекта 170701 на судостроительном заводе Северная верфь

«После спуска на воду на траулере продолжатся достроечные работы: сдача помещений на конструкцию, металлизация и окраска внутренних помещений, изоляция, монтаж оборудования. Следующими важными этапами после завершения работ по строительству судна будут швартовые, ходовые и промысловые испытания», — отметили в пресс-службе «Северной верфи».

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие на судостроительном заводе Северная верфь

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие на судостроительном заводе Северная верфь

Дарья Драй ИА REGNUM Морозильный траулер-процессор Капитан Соколов проекта 170701 на судостроительном заводе Северная верфь

Судно было заложено в конце 2018 года. Передать его заказчику планируется осенью 2021 года. Траулер назван в честь Владимира Витальевича Соколова (1954−2015), прошедшего трудовой путь от матроса до руководителя Мурманского морского рыбного порта и первого заместителя руководителя Росрыболовства.

Дарья Драй ИА REGNUM Морозильный траулер-процессор Капитан Соколов проекта 170701 на судостроительном заводе Северная верфь

Дарья Драй ИА REGNUM Освящение морозильного траулер-процессор Капитан Соколов на торжественной церемонии спуска на воду

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие на судостроительном заводе Северная верфь

Траулер-процессор «Капитан Соколов» предназначен для лова трески, пикши и других видов рыб в Северной Атлантике. Корпус траулера спроектирован таким образом, чтобы наделить судно повышенными мореходными качествами. На судне установят четыре траловые лебедки, дающие возможность одновременной постановки трёх тралов.

Дарья Драй ИА REGNUM Винт морозильного траулер-процессора Капитан Соколов на судостроительном заводе Северная верфь

Дарья Драй ИА REGNUM Крановщица на судостроительном заводе Северная верфь

Дарья Драй ИА REGNUM Семья капитана Соколова на торжественной церемонии спуска на воду головного морозильного траулер-процессора Капитан Соколов

На траулере будет установлена уникальная рыбоперерабатывающая фабрика. Она будет выпускать большой ассортимент рыбопродукции, включая разные виды рыбного филе. Отходы рыбопроизводства будут превращаться в рыбную муку, не загрязняя окружающую среду. В ассортименте фабрики будут и популярные консервы из печени трески.

Дарья Драй ИА REGNUM Морозильный траулер-процессор Капитан Соколов проекта 170701 на судостроительном заводе Северная верфь

На траулерах проекта 170 701 также будут воплощены принципы повышенной энергоэффективности. Тепло, выделяемого при работе главного двигателя, пойдет на обогрев внутренних помещений судна. Электроэнергия, выделяемая траловыми лебедками, в режиме рекуперации поступит в энергосистему судна, что позволит экономить топливо. А для топки котлов может использоваться рыбий жир, собираемый в процессе переработки отходов.

Дарья Драй ИА REGNUM Спуск на воду головного морозильного траулер-процессора Капитан Соколов на судостроительном заводе Северная верфь

Дарья Драй ИА REGNUM Спуск на воду головного морозильного траулер-процессора Капитан Соколов на судостроительном заводе Северная верфь

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий на судостроительном заводе Северная верфь

Помимо десяти судов проекта 170 701 «Северная верфь» построит для Группы НОРЕБО четыре ярусолова проекта 200 101 для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Дарья Драй ИА REGNUM Судостроительный завод Северная верфь