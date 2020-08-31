Инновационный траулер «Капитан Соколов» спущен на воду на «Северной верфи»
В Петербурге 31 августа на «Северной верфи» спущен на воду головной траулер-процессор «Капитан Соколов» для компании «Рыбпроминвест» (входит в группу «НОРЕБО»). В рамках контракта общей стоимостью 38,4 млрд рублей будет построено десять судов проекта 170 701 для Северо-Запада и Дальнего Востока России.
«После спуска на воду на траулере продолжатся достроечные работы: сдача помещений на конструкцию, металлизация и окраска внутренних помещений, изоляция, монтаж оборудования. Следующими важными этапами после завершения работ по строительству судна будут швартовые, ходовые и промысловые испытания», — отметили в пресс-службе «Северной верфи».
Судно было заложено в конце 2018 года. Передать его заказчику планируется осенью 2021 года. Траулер назван в честь Владимира Витальевича Соколова (1954−2015), прошедшего трудовой путь от матроса до руководителя Мурманского морского рыбного порта и первого заместителя руководителя Росрыболовства.
Траулер-процессор «Капитан Соколов» предназначен для лова трески, пикши и других видов рыб в Северной Атлантике. Корпус траулера спроектирован таким образом, чтобы наделить судно повышенными мореходными качествами. На судне установят четыре траловые лебедки, дающие возможность одновременной постановки трёх тралов.
На траулере будет установлена уникальная рыбоперерабатывающая фабрика. Она будет выпускать большой ассортимент рыбопродукции, включая разные виды рыбного филе. Отходы рыбопроизводства будут превращаться в рыбную муку, не загрязняя окружающую среду. В ассортименте фабрики будут и популярные консервы из печени трески.
На траулерах проекта 170 701 также будут воплощены принципы повышенной энергоэффективности. Тепло, выделяемого при работе главного двигателя, пойдет на обогрев внутренних помещений судна. Электроэнергия, выделяемая траловыми лебедками, в режиме рекуперации поступит в энергосистему судна, что позволит экономить топливо. А для топки котлов может использоваться рыбий жир, собираемый в процессе переработки отходов.
Помимо десяти судов проекта 170 701 «Северная верфь» построит для Группы НОРЕБО четыре ярусолова проекта 200 101 для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
Основные характеристики судов проекта 170 701: максимальная длина — 81,6 м, ширина — 16 м, скорость — 15 узлов, водоизмещение — 5500 тонн, мощность главного двигателя — 6,2 МВт, общая производительность — 150 тонн рыбы в сутки, производительность по замораживанию — 100 тонн рыбы в сутки.