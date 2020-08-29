В Екатеринбурге 29 августа завершился форум «Армия-2020». Его посетили несколько десятков тысяч человек, сообщает пресс-служба ЦВО.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Динаический показ с участием современной военной техники
Алексей Колчин ИА REGNUM
Динаический показ с участием современной военной техники
Алексей Колчин ИА REGNUM
Динаический показ с участием современной военной техники
Алексей Колчин ИА REGNUM
Динаический показ с участием современной военной техники
Алексей Колчин ИА REGNUM
Динаический показ с участием современной военной техники
Алексей Колчин ИА REGNUM
Динаический показ с участием современной военной техники
Алексей Колчин ИА REGNUM
Динаический показ с участием современной военной техники

Основная часть состоялась на полигоне «Свердловский». Гости смогли ознакомиться с боевыми возможностями современной и перспективной военной техники. В том числе их лично оценил командующий войсками округа Александр Лапин.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин во время обхода экспозиции
Алексей Колчин ИА REGNUM
Александр Высокинский на официальной части
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военный оркестр

На форуме, в частности, был представлен мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тирада». Всего же по сравнению с аналогичным мероприятием 2019 года количество представленной на «Армии-2020» техники выросло на 30%. Гости форума ознакомились с более чем 150 единицами различной техники. Также впервые был кластер исторической техники, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны, всего 15 штук.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Ми-24
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ми-24
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ми-24
Алексей Колчин ИА REGNUM
Приземление парашютистов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Приземление парашютистов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Суворовцы во время официальной части
Алексей Колчин ИА REGNUM
Суворовцы осматривают экспозицию
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сухпайки
Алексей Колчин ИА REGNUM
Посетители на выставке
Алексей Колчин ИА REGNUM
Посетители на выставке