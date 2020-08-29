В Екатеринбурге 29 августа завершился форум «Армия-2020». Его посетили несколько десятков тысяч человек, сообщает пресс-служба ЦВО.

Алексей Колчин ИА REGNUM Динаический показ с участием современной военной техники

Алексей Колчин ИА REGNUM Динаический показ с участием современной военной техники

Алексей Колчин ИА REGNUM Динаический показ с участием современной военной техники

Алексей Колчин ИА REGNUM Динаический показ с участием современной военной техники

Алексей Колчин ИА REGNUM Динаический показ с участием современной военной техники

Алексей Колчин ИА REGNUM Динаический показ с участием современной военной техники

Алексей Колчин ИА REGNUM Динаический показ с участием современной военной техники

Основная часть состоялась на полигоне «Свердловский». Гости смогли ознакомиться с боевыми возможностями современной и перспективной военной техники. В том числе их лично оценил командующий войсками округа Александр Лапин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин во время обхода экспозиции

Алексей Колчин ИА REGNUM Александр Высокинский на официальной части

Алексей Колчин ИА REGNUM Военный оркестр

На форуме, в частности, был представлен мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тирада». Всего же по сравнению с аналогичным мероприятием 2019 года количество представленной на «Армии-2020» техники выросло на 30%. Гости форума ознакомились с более чем 150 единицами различной техники. Также впервые был кластер исторической техники, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны, всего 15 штук.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ми-24

Алексей Колчин ИА REGNUM Ми-24

Алексей Колчин ИА REGNUM Ми-24

Алексей Колчин ИА REGNUM Приземление парашютистов

Алексей Колчин ИА REGNUM Приземление парашютистов

Алексей Колчин ИА REGNUM Суворовцы во время официальной части

Алексей Колчин ИА REGNUM Суворовцы осматривают экспозицию

Алексей Колчин ИА REGNUM Сухпайки

Алексей Колчин ИА REGNUM Посетители на выставке