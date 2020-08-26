Открытая репетиция российского мюзикла «Дон Жуан. Нерассказанная история» прошла в Москве 25 августа для журналистов. Знаменитые артисты в фоторепортаже ИА REGNUM.

Главную роль в мюзикле исполняет Иван Ожогин. А роль его покинутой жены Пилар сыграют посменно две исполнительницы: Алика Смехова, которая впервые выступит в жанре мюзикл, и Анастасия Макеева. Роль загадочного персонажа «Исполнитель», который перевернет жизнь Дон Жуана, принадлежит Оскару Кучере и Джемалу Тетруашвили.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Режиссер Артем Каграманян

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Продюсер Сергей Сорокин

В основу нового оригинального мюзикла легла пьеса «Последняя женщина сеньора Хуана» писателя и драматурга Леонида Жуховицкого. Режиссер Артем Каргаманян пригласил писателя на репетицию спектакля. С теплыми словами Жуховицкий обратился к актерам и организаторам после спектакля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Писатель и драматург Леонид Жуховицкий

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оскар Кучера в образе Исполнителя

«Мне очень понравилось то, что я увидел. Актеры замечательные. Но, это уже работа не моя. А для меня большая радость, что сцена работает очень здорово. Я никогда не мог предположить, что роль основной героини будет играть дочка моего друга Вени Смехова. Все ребята, здорово! Декорации великолепные, музыка прекрасная, и пластика замечательная. Для меня вообще загадка, как актеры могут быть и драматическими, и музыкальными. Никаких замечаний к игре у меня нет. Сперва мне показалась, что Исполнителя слишком гротескно играют, я его представлял другим. Для меня это главный герой. Очень умный человек. И в общем человек хороший, просто жизнь такая. Но, вот этот Исполнитель меня убедил. Спасибо ребята, я просто сегодня счастлив всех вас видеть. Тем более, что эта пьеса мне очень дорога. Я написал ее много лет назад», — рассказал впечатления автор пьесы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мария Геворгян в роли Консуэлы и Иван Ожогин в роли Дон Жуана

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мария Геворгян в роли Консуэлы и Иван Ожогин в роли Дон Жуана

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мария Геворгян в роли Консуэлы и Иван Ожогин в роли Дон Жуана

Иван Ожогин поделился впечатлением о своем герое Дон Жуане: «Конечно знакомство с этим героем для меня не закончится в ближайшее время, оно еще продолжается, я его открываю, вскапываю, взращиваю в себе, ищу какие-то подробности, искренность, настоящность, интересность. Очень большая опасность сделать этого уставшего, загнанного человека, скучным раздраженным не обаятельным, не интересным. Хочется чтобы было понятно, почему он Дон Жуан, почему он привлекателен. И хочется раскрыться — начать в одном состоянии и к финалу первого акта, а затем, к завершению спектакля он раскрылся по настоящему, претерпел какие-то изменения не в характере, а по крайне мере в том, что с ним происходит. В этом самая большая сложность, которая сейчас заключается — найти в каждой сцене свои нюансы, свои пристройки и свои взаимоотношения с партнером».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В образе Пилар Анастасия Макеева и Алика Смехова

»Наш Дон Жуан привлекателен тем, что он, наверное, в каждой женщине пытался разглядеть единственную настоящую прекрасную нежную восхитительную любовь. Во всех самых несчастных, самых замученных и не верящих в себя женщин он открывал священный огонь любви. В первую очередь они начинали верить в себя, любить себя и тогда они становились интересны другим. Но это не нравилось окружающим людям. Потому у Дон Жуана много людей, которые гонятся за ним и желают убить», — отметил актер.

«Девушки переставали быть интересны Дон Жуану тогда, когда он излечивал от их недуга, и они становились счастливыми. А счастливый человек для него переставал представлять ценность и быть ему интересен. Но это происходило помимо его желаний. На самом деле, он стремился найти свой идеал. Он искал ту единственную настоящую, которая предназначена ему. Но она ему все никак не попадалась. Он искал любовь. Но никак не мог ее найти», — поделился с корреспондентом Иван Ожогин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В образе Пилар Анастасия Макеева, Мария Геворгян в роли Консуэлы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В образе Пилар Алика Смехова, в образе Консуэлы Мария Геворгян

По спектаклю Консуэла — скромная девушка, живущая в Испании, работающая в таверне. Мечтает она о любви. За ее скромностью скрывается смелая девушка, которая готова идти на амбразуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В образе Консуэлы Мария Геворгян

По словам Марии Геворгян, исполнительницы роли Консуэла, Дон Жуан — это образ из ее фантазий. Она рисует себе образ принца. Конечно же она слышала о нем, это известный персонаж. Слухи из столицы доходили до нее. «Любая пастушка в горах Испании знает, что та женщина, до которой дотронется Дон Жуан, станет любимой и самой красивой». Она видит в нем глоток воздуха.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XT203563

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На репетиции мюзикла «Дон Жуан. Нерассказанная история»

А когда в реальности она встречается с Дон Жуаном, то видит человека, дошедшего до дна и уставшего от жизни. Она понимает всю его боль и хочет спасти. Хочет вдохновить и рассказать о том, что в жизни много интересного. Консуэла, конечно же, взрослеет и раскрывается как женщина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На репетиции мюзикла «Дон Жуан. Нерассказанная история»

Премьера мюзикла пройдет почти одновременно в двух городах. В Москве 21 сентября в Театруме на Серпуховке, Павловская площадь, дом 6, а 22 сентября актеры уже будут играть в Санкт-Петербурге в Театре Мюзик Холл, Александровский парк, дом 4.