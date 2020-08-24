Семейный фестиваль «Традиция» прошел в усадьбе Захарово, где в детстве жил Александр Сергеевич Пушкин. Ежегодный праздник в фоторепортаже ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник маленькому Александру Пушкину

Праздник-фестиваль под открытым небом прошел на семи организованных площадках для всех возрастов. Поклонники поэзии, любители фольклора, почитатели спектаклей смогли найти мероприятия на свой вкус. На большой поляне в парке усадьбы организованно прошли детские игры и хороводы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гармонист на празднике

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хороводы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Клюшкование — народный футбол

Наталья Стрельцова ИА REGNUM При входе встречают гостей и измеряют бесконтактно температуру

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Главный дом в усадьбе Захарово

Классические произведения прозвучали в живом исполнении Одинцовского эстрадного симфонического оркестра на большой поляне среди раскидистых лип на берегу пруда. Известные произведения Моцарта, Грига, Чайковского и других композиторов с проникновенным вниманием встречены благодарными слушателями.

Публицист Захар Прилепин рассказал об историческом пути казачества. Писатель Сергей Лукьяненко поговорил со зрителями о патриотизме и о возможном утопическом и антиутоптическом пути развития человеческой цивилизации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Захар Прилепин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Лукьяненко раздает автографы

Протоерей Максим Первозванский рассказал о человеческих страхах — полезных и вредных — и как важно подойти подготовленным к переходному этапу в жизни.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители слушают лекцию Захара Прилепина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители слушают концерт

Театральный продюсер, руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков рассказал о творческих моментах из жизни Бродского.

«В каждой постановке, танцевальной программе, музыкальном фрагменте внимательный зритель увидит, услышит, почувствует дыхание времени, того, как русская традиция течет и развивается», — прокомментировал художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эдуард Бояков

Много интересных лекций прослушали гости праздника. На сцене площадки Лукоморья сыграны детские и взрослые спектакли.

На сцене в глубине парка сменялись фольклорные ансамбли, исполнявшие народные песни.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры на празднике

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Довольные зрители

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Яна Поплавская

Всего на площадках парка усадьбы прошло более 30 событий на любой вкус. Весь день звучала музыка из разных уголков парка, проходили лекции, проводились игры и мастер-классы, а так же ярмарка и лавки с традиционной едой — все организовано для гостей фестиваля. По окончании вечера всех ждал фейерверк.