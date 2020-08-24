Патриотизм и страхи на фестивале «Традиция» в Захарово — фоторепортаж
Семейный фестиваль «Традиция» прошел в усадьбе Захарово, где в детстве жил Александр Сергеевич Пушкин. Ежегодный праздник в фоторепортаже ИА REGNUM.
Праздник-фестиваль под открытым небом прошел на семи организованных площадках для всех возрастов. Поклонники поэзии, любители фольклора, почитатели спектаклей смогли найти мероприятия на свой вкус. На большой поляне в парке усадьбы организованно прошли детские игры и хороводы.
Классические произведения прозвучали в живом исполнении Одинцовского эстрадного симфонического оркестра на большой поляне среди раскидистых лип на берегу пруда. Известные произведения Моцарта, Грига, Чайковского и других композиторов с проникновенным вниманием встречены благодарными слушателями.
Публицист Захар Прилепин рассказал об историческом пути казачества. Писатель Сергей Лукьяненко поговорил со зрителями о патриотизме и о возможном утопическом и антиутоптическом пути развития человеческой цивилизации.
Протоерей Максим Первозванский рассказал о человеческих страхах — полезных и вредных — и как важно подойти подготовленным к переходному этапу в жизни.
Театральный продюсер, руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков рассказал о творческих моментах из жизни Бродского.
«В каждой постановке, танцевальной программе, музыкальном фрагменте внимательный зритель увидит, услышит, почувствует дыхание времени, того, как русская традиция течет и развивается», — прокомментировал художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков.
Много интересных лекций прослушали гости праздника. На сцене площадки Лукоморья сыграны детские и взрослые спектакли.
На сцене в глубине парка сменялись фольклорные ансамбли, исполнявшие народные песни.
Всего на площадках парка усадьбы прошло более 30 событий на любой вкус. Весь день звучала музыка из разных уголков парка, проходили лекции, проводились игры и мастер-классы, а так же ярмарка и лавки с традиционной едой — все организовано для гостей фестиваля. По окончании вечера всех ждал фейерверк.