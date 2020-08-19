Александр Куликов ИА REGNUM Виды озера Эльтон во время восхода

Озеро Эльтон образовалось примерно 40−50 тысяч лет назад на месте Хвалынского (Арало-Каспийского) моря. До сих пор в окрестностях водоема можно найти как мелкие ракушки, так и окаменелости моллюсков размером с колесо легкового автомобиля.

Александр Куликов ИА REGNUM Окаменелости головоногих моллюсков аммонитов, найденных на горе Улаган, в окрестностях озера

Александр Куликов ИА REGNUM Виды озера Эльтон

Александр Куликов ИА REGNUM Виды озера Эльтон

Александр Куликов ИА REGNUM Виды озера Эльтон

Александр Куликов ИА REGNUM Остатки деревянных купален

Первые письменные упоминания об этом озере были обнаружены в документах времён Ивана Грозного. Уже тогда из водоема добывали соль. Но активная разработка соли на озере началась в годы правления Елизаветы Петровны. В 1880-х годах добыча соли здесь была прекращена и территория стала курортной. В 1910 году у озера открылся одноименный санаторий, а в 2001 году озеро и 106 гектаров прилегающих к нему степей стали охраняемой государством территорией и вошли в состав природного парка «Эльтонский».

Александр Куликов ИА REGNUM Стела перед въездом в поселок

Александр Куликов ИА REGNUM Отдыхающий несет лечебную глину

Александр Куликов ИА REGNUM Виды озера Эльтон

Александр Куликов ИА REGNUM Виды озера Эльтон

Александр Куликов ИА REGNUM Виды озера Эльтон

Александр Куликов ИА REGNUM Виды озера Эльтон

Александр Куликов ИА REGNUM Виды озера Эльтон

Александр Куликов ИА REGNUM Этнографический центр Алтын-Нур. Юрты центра

Александр Куликов ИА REGNUM Этнографический центр Алтын-Нур. Юрта центра

Александр Куликов ИА REGNUM Директор этнографического центра Алтын-Нур Смагул Мунтаев

Александр Куликов ИА REGNUM Местные мальчишки в поселке

Своим названием озеро Эльтон обязано золотисто-розовому цвету уникальной соли, входящей в состав его воды. «Алтын-Hyp» (в русском произношении «Эльтон») по-тюркски означает «золотое дно». Красный цвет рапы и впадающих в него ручьев был описан еще известным естествоиспытателем Палласом в XVIII веке, который отметил, что соль имеет красный цвет и издает «малиновый или фиалковый запах».

Александр Куликов ИА REGNUM Виды озера Эльтон на закате

Александр Куликов ИА REGNUM Виды озера Эльтон на закате

Александр Куликов ИА REGNUM Виды озера Эльтон на закате

Александр Куликов ИА REGNUM Виды озера Эльтон во время восхода

Священным это место считалось еще во времена половецких ханов. И по сей день среди казахов ходит языческая легенда, согласно которой в воды озера спускается небесный владыка Тенгри-Хан, чтобы продлить вечную молодость. Легенда возникла не на пустом месте. Здешняя грязь и вода помогают лечить и продлевать молодость. Знаменитые эльтонские грязи, единственные в мире по составу и лечебным свойствам, по некоторым признакам превосходят грязи Мертвого моря.

Александр Куликов ИА REGNUM Виды озера Эльтон на закате

Александр Куликов ИА REGNUM Пасущийся скот в окрестностях озера

Александр Куликов ИА REGNUM Виды озера Эльтон

Александр Куликов ИА REGNUM Отдыхающие на озере

Александр Куликов ИА REGNUM Отдыхающие в минеральном озере, впадающем в озеро Эльтон

Александр Куликов ИА REGNUM Отдыхающие в минеральном озере, впадающем в озеро Эльтон

Александр Куликов ИА REGNUM Отдыхающие на озере

Александр Куликов ИА REGNUM Растительность на озере

Казалось бы, в водоеме со столь высоким содержанием минеральных солей не может быть никакой жизни. Однако это не так. В озере живёт и размножается одноклеточная водоросль дуналиелла солоноводная, адаптированная к суровым условиям обитания. Только этот сверхживучий микроорганизм способен жить и размножаться в густой маслянистой рапе, в которой мгновенно погибает все живое. Летом, в период цветения, водоросль производит бета-каротин. Это вещество придает воде и соленым кристаллам розоватый оттенок.

Александр Куликов ИА REGNUM Виды озера Эльтон во время восхода

Александр Куликов ИА REGNUM Виды озера Эльтон во время восхода

Александр Куликов ИА REGNUM Виды озера Эльтон во время восхода

Александр Куликов ИА REGNUM Виды озера Эльтон во время восхода