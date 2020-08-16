В Москве, на Пушкинской, «кормили голубей»: фоторепортаж
16 августа 2020
В центре Москвы на Пушкинской площади 15 августа группа граждан собралась для кормления голубей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Василий Иванов ИА REGNUM
Пушкинская площадь
Собравшиеся кормили обитающих в районе площади голубей. На площадь пришли: скандальный политолог Валерий Соловей, активист внесистемной оппозиции Игорь Чубайс, бывший адвокат Марк Фейгин и другие. Некоторые пришедшие были с небольшими плакатами.
Василий Иванов ИА REGNUM
Валерий Соловей
Василий Иванов ИА REGNUM
Игорь Чубайс
Василий Иванов ИА REGNUM
Марк Фейгин
Собравшиеся кормили голубей и пели песни Виктора Цоя, погибшего в этот день 30 лет назад.
Василий Иванов ИА REGNUM
Пушкинская площадь
Василий Иванов ИА REGNUM
Валерий Соловей
Василий Иванов ИА REGNUM
Пушкинская площадь
Василий Иванов ИА REGNUM
Пушкинская площадь
Василий Иванов ИА REGNUM
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