Гражданские активисты и общественники бьют тревогу: в очередной раз исторические объекты в центре Москвы могут быть снесены ради реализации коммерческого проекта. В данном случае речь идёт об историческом районе столицы Ивановская горка между Китай-городом и Бульварным кольцом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нотопечатня Юргенсона

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель инициативной группы защитников Ивановской горки, местный житель Дмитрий Чарахчьян, в планы застройщика, по всей видимости, входит идея создать на этой территории барно-ресторанный кластер. При этом для реализации проекта планируется снести сразу три здания.

«Это всё происходит в одном квартале между Колпачным и Хохловским переулками на территории палат дьяка Украинцева и прилегающей к ним территории. Надо понимать, что палаты дьяка Украинцева какое-то время принадлежали Петру Юргенсону, а это — крестный отец всего нотопечатания в России. Вся эта территория имеет отношения к Юргенсонам», — сказал Чарахчьян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нотопечатня Юргенсона

Часть территории между этими усадьбами не является памятником истории и архитектуры, но подпадает в охранную зону. Причём согласно опубликованному проекту три здания застройщик планирует снести, заявил активист.

«Мы точно знаем, что застройщик собирается снести три здания. Первое — это институт международного рабочего движения. Второе здание, которое они собираются снести — оно непосредственно связано с Юргенсонами, это здание в стиле историзм, хозяйственная постройка, там был, как я понимаю, винный погреб. Она сделана как оперная декорация, очень интересная кладка. Оно достаточно красивое, сейчас, к сожалению, оно сильно закрашено граффити и декор не виден, но если его отмыть от краски, то будет видно. По поводу третьего здания ничего определённого сказать не могу, но то, что оно находится на территории памятника, с нашей точки зрения, делает невозможным его снос», — рассказал местный житель.

По его словам, здания находятся на территории объекта культурного наследия, и оба они обладают архитектурной и мемориальной ценностью. Тем не менее это обстоятельство не остановило чиновников, которые разрешили снос всех трёх объектов в рамках реализации коммерческого проекта, сетует активист.

«По поводу остального есть информация от девелопера. Озвучено было, что они рассматривают возможность установки огромного навеса на территории усадьбы Григория Юргенсона. Что они собираются перепрофилировать его под ресторан и рассматривают возможность такой судьбы для усадьбы Федора Кнопа. Всё это становится барно-ресторанным пространством. Это наш вывод, который мы делаем исходя из тех документов, которые они дали. Одно историческое здание они сносят, как мы видим, оно мешает для прохода людей, по документам это прослеживается, и мы в этом уверены», — сказал Чарахчьян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Двор палат Украинцева

В свою очередь координатор движения Архнадзор Андрей Новичков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подтвердил, что трём зданиям в историческом центре Москвы угрожает снос, и отметил, что общественное движение намерено препятствовать этому.

«Действительно, есть согласованный Мосгорнаследием и Мосархитектурой проект, который одобряет снос ряда объектов, которые не являются памятниками архитектуры, но представляют историческую застройку, причем застройку достаточно известных домовладельцев. Мы обратились в Мосгорнаследие, и они проинформировали, что согласовали проект работ, которые не будут подразумевать снос исторической застройки. Пока официального разъяснения мы не получали», — сказал Новичков.

Общественник отметил, что Архнадзор уже обратился в Мосгорнаследие, прокуратуру и Министерство культуры РФ с требованием обеспечить сохранность исторических зданий.

«Если будут внаглую выходить на стройплощадку, то мы оставляем за собой право на ответ», — подытожил Новичков.