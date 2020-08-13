Камчатка — самый восточный регион России. Здесь начинается утро в нашей стране. Разница по времени с Москвой составляет девять часов. На Камчатке установлена стела, которая является одной из визитных карточек региона — «Здесь начинается Россия». Но главная визитная карточка региона — уникальная природа, вулканы, среди которых есть действующие, гейзеры и просторы, от которых захватывает дух. Некоторые виды и пейзажи Камчатки можно назвать космическими. В объектив корреспондента ИА REGNUM попали лишь некоторые уникальные места полуострова, на которые стоит посмотреть.

Алексей Иванов ИА REGNUM Стела «Здесь начинается Россия»

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Камчатка только открылась для туристов после коронавирусных ограничений, и сюда уже приехали жители разных регионов России.

Алексей Иванов ИА REGNUM Стела «Здесь начинается Россия»

Алексей Иванов ИА REGNUM Аэропорт Петропавловска-Камчатского

Некоторые из них запланировали поездку ещё до пандемии коронавируса, а кто-то выбрал Камчатку в условиях закрытых границ и не пожалел об этом. Прежде всего, приезжающие знакомятся со столицей региона — Петропавловском-Камчатским, его историей, памятниками, достопримечательностями.

Алексей Иванов ИА REGNUM Стела в честь основания Петропавловска-Камчатского

Туристы видят здание правительства Камчатки только снаружи, но внутри есть один любопытный факт. В коридоре разместили выставку портретов, написанных маслом, всех губернаторов края с момента создания региона. Портретная галерея появилась в первые годы правления последнего губернатора Владимира Илюхина, который досрочно ушёл в отставку в 2020 году.

Алексей Иванов ИА REGNUM Правительство Камчатского края

Алексей Иванов ИА REGNUM Портрет экс-губернатора Камчатки Владимира Илюхина

Алексей Иванов ИА REGNUM Портретная галерея в правительстве Камчатского края

Алексей Иванов ИА REGNUM Так сушат бельё на Камчатке

Экскурсионных направлений по Камчатке для туристов очень много, но сразу стоит отметить, что их цена немаленькая, и практически все они проходят в экстремальных условиях. Поскольку туристическая инфраструктура в регионе не развита. Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо. Ведь если к уникальным местам Камчатки будут проложены скоростные асфальтированные трассы, а не направления дорог, как сейчас, возможно, эти места перестанут быть такими девственными и потеряют свою самобытность.

Алексей Иванов ИА REGNUM Просторы Камчатки

В общем, к некоторым природным достопримечательностям полуострова можно добраться только на вертолёте — это самые дорогие экскурсии, а до некоторых буквально рукой подать — 3 часа в пути по бездорожью на джипах.

В пути экскурсоводы рассказывают о жизни на полуострове, называя её непростой. Например, как рассказала гид Анна, у жителей Камчатки есть куртка для зимы и для лета, они мало чем отличаются между собой — обе тёплые. В обычные летние дни на Камчатке +10 — +15 градусов, прохладно. Но местные жители говорят, что было летом и +25 градусов.

Алексей Иванов ИА REGNUM Указатель направлений на Камчатке

Проезжая мимо торгующей помидорами у дороги на одной из последних моделей «Лексус» женщины, экскурсоводы то ли шутят, то ли серьёзно говорят, что продавщица томатов начинала свой бизнес на этом месте на «жигулях», а теперь каждый год меняет «Лексус». Выращенные на Камчатке помидоры продаются по 650 рублей за кг.

Суровые погодные условия не всегда дают туристам увидеть самое сокровенное. Облака скрывают вершины вулканов.

Алексей Иванов ИА REGNUM Вулкан Вилючинский спрятался в облаках

Алексей Иванов ИА REGNUM Три местных духа – Гомулы у подножия вулкана Вилючинский

Мутновская геотермальная электростанция самая крупная в России — её мощность 50 МВт.

Алексей Иванов ИА REGNUM Мутновская ГеоЭС

Алексей Иванов ИА REGNUM Мутновская ГеоЭС

Алексей Иванов ИА REGNUM Просторы Камчатки

А рядом с ней у подножия вулкана Мутновского расположены уникальные геотермальные источники. Зимой здесь выпадает очень много снега, так много, что даже в августе снежные пласты не успевают растаять — уникальное сочетание зимы и лета, холода и тепла в одном месте.

Алексей Иванов ИА REGNUM Лето и зима на просторах Камчатки

Алексей Иванов ИА REGNUM Просторы Камчатки — вдалеке бьющий из-под земли источник

Увидев красоты Камчатки однажды, сюда хочется вернуться ещё не раз.

Алексей Иванов ИА REGNUM Выброс горячего пара из-под земли на Камчатке