Лето ещё не закончилось, и заветный отпуск для многих ещё впереди. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы россиян на отдых. Да, возобновились полёты в привычную Турцию, кто-то рассматривает Черногорию, Абхазию и, быть может, Великобританию или Танзанию. Вместе с тем сложившаяся ситуация заставила вновь обратить внимание на интересные места внутри самой России. Для многих отпуск — время поездки на юг. В этом случае стоит обратить внимание на Адыгею — регион, располагающийся внутри Краснодарского края. ИА REGNUM приглашает на прогулку в этот потрясающе красивый, но недооцененный, как оказалось, регион.

Дорога в Адыгею из Москвы лежит по трассе М4. Также можно добраться до республики на поезде (с пересадкой, например, в Туапсе) или долететь на самолёте до Сочи или Краснодара, а далее направиться к месту назначения.

Что посмотреть

Адыгея славится не только сыром, там также вкусный горный мёд, потрясающей красоты горы, реки и термальные источники, ради которых туда стоит отправиться. Остановиться можно в Каменномостском, Даховской или Хамышках.

Марина Захарова ИА REGNUM Вид на Даховскую со смотровой площадки

В топ-5 самых популярных достопримечательностей Адыгеи входит Хаджохская теснина. Это участок ущелья реки Белой в поселке Каменномостский, памятник природы местного значения. Сейчас теснина — экскурсионный объект, оборудованный ограждениями и смотровыми площадками. Длина теснины около 400 метров, глубина около 40 метров, а ширина достигает 6−7 метров и только на выходе из ущелья увеличивается до 50−60 метров.

Марина Захарова ИА REGNUM Медведь Тимофей в Хаджохской теснине

Марина Захарова ИА REGNUM Река Белая в Хаджохской теснине

Через ущелье переброшен автомобильный мост, проезжая по которому саму реку увидеть нельзя. Этот же мост делит экскурсионный маршрут на две части. В одной из них расположен небольшой зоопарк с волками, лисами, медведями, а также кроликами, курами, совами.

Теснина популярна среди фанатов рафтинга, маршруту присвоена достаточно высокая категория по Всероссийской классификации. По экскурсионному маршруту можно пройти и с маленькими детьми.

Недалеко от Каменномостского расположены водопады ручья Руфабго. Это каскад водопадов притока реки Белая. Маршрут включает в себя водопады «Три братца», «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго» и «Девичья коса». Высота самого большого водопада составляет 20 метров.

Марина Захарова ИА REGNUM Водопад Шум

Возле поселка Каменномостский в долине реки Белой также находится долина аммонитов. Аммониты — вымерший вид моллюсков. На берегах реки можно увидеть оолиты — каменные шары, в которых и находятся аммониты. Эти камни можно увидеть у автомобильного и железнодорожного мостов.

Марина Захарова ИА REGNUM Аммонит

В самом Каменномостском есть музей «Мир камней», в нём также представлены аммониты. Рядом с ним располагаются Хаджохские дольмены — культовые погребальные сооружения, которые остаются загадкой для ученых и по сей день.

Оказавшись в Адыгее, нельзя отказаться от посещения плато Лаго-наки. Дорога в Кавказский биосферный заповедник Лаго-наки проходит через горы, и на всем маршруте встречаются смотровые площадки. Самая первая из них — смотровая на Даховскую, с которой открывается вид на станицу и окружающие ее горы, среди которых часть хребта Азиш-Тау.

Марина Захарова ИА REGNUM Плато Лаго-Наки: горы, снег, цветы

Однако один из самых захватывающих видов открывается со смотровой площадки в турбазе «Горное настроение» («Сибирь»). Парящая над пропастью беседка расположена на краю хребта Азиш-Тау на высоте 1320.

Марина Захарова ИА REGNUM Парящая беседка на смотровой площадке в турбазе «Горное настроение»

Само плато Лаго-наки располагается на территории двух субъектов — Адыгеи и Апшеронского района Краснодарского края на высоте до 2200 метров и известно своими альпийскими лугами. Оно было передано кавказскому биосферному заповеднику в 1992 году. Через него проходит большое количество троп для поклонников походов, пешего туризма и активного отдыха, а для тех, кто приехал на один день, предусмотрена тропа выходного дня, которую можно преодолеть самостоятельно или с гидом.

Плато Лаго-наки изобилует карстовыми пещерами и воронками, наполненными снегом. На тропе выходного дня встречаются такие воронки, в одну из которых можно спуститься и потрогать снег своими руками даже летом.