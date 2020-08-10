В Свердловской области прошёл фестиваль исторической реконструкции под названием «Покровский рубеж». Он состоялся в посёлке Кислянка 7−9 августа и был посвящён 75-летию Победы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Поединки рыцарей средневековья

Алексей Колчин ИА REGNUM Поединки рыцарей средневековья

Алексей Колчин ИА REGNUM Поединки рыцарей средневековья

Алексей Колчин ИА REGNUM Пушки в полевом лагере стрельцов царя Алексея Михайловича

Алексей Колчин ИА REGNUM Пушки в полевом лагере стрельцов царя Алексея Михайловича

В ходе мероприятия были проведены реконструкции обороны Смоленска в июле 1941 года, Пражской наступательной операции в мае 1945-го и т.д.

Алексей Колчин ИА REGNUM Немецкий пулемет

Алексей Колчин ИА REGNUM Немецкий окоп

Алексей Колчин ИА REGNUM Пулемётчик в окопе

Алексей Колчин ИА REGNUM Солдат в штыковой атаке

Алексей Колчин ИА REGNUM Военный лагерь времен гражданской войны

Алексей Колчин ИА REGNUM Военный лагерь времен гражданской войны

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

Алексей Колчин ИА REGNUM Гражданские пересекают поле перед началом боя

Алексей Колчин ИА REGNUM Гражданские пересекают поле перед началом боя

Фестиваль прошёл без зрителей, кроме того, в месте его проведения шёл дождь. Но эти обстоятельства не испортили настроения его участников.

Алексей Колчин ИА REGNUM Установка пулемета

Алексей Колчин ИА REGNUM Инструктаж немецких военных

Алексей Колчин ИА REGNUM Инструктаж немецких военных

Алексей Колчин ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция по событиям мая 1945 года. Пражская наступательная операция