Фестиваль исторической реконструкции «Покровский рубеж»: фоторепортаж
10 августа 2020
В Свердловской области прошёл фестиваль исторической реконструкции под названием «Покровский рубеж». Он состоялся в посёлке Кислянка 7−9 августа и был посвящён 75-летию Победы.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Поединки рыцарей средневековья
Алексей Колчин ИА REGNUM
Поединки рыцарей средневековья
Алексей Колчин ИА REGNUM
Поединки рыцарей средневековья
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пушки в полевом лагере стрельцов царя Алексея Михайловича
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пушки в полевом лагере стрельцов царя Алексея Михайловича
В ходе мероприятия были проведены реконструкции обороны Смоленска в июле 1941 года, Пражской наступательной операции в мае 1945-го и т.д.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Немецкий пулемет
Алексей Колчин ИА REGNUM
Немецкий окоп
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пулемётчик в окопе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Солдат в штыковой атаке
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военный лагерь времен гражданской войны
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военный лагерь времен гражданской войны
Алексей Колчин ИА REGNUM
Артиллерия
Алексей Колчин ИА REGNUM
Гражданские пересекают поле перед началом боя
Алексей Колчин ИА REGNUM
Гражданские пересекают поле перед началом боя
Фестиваль прошёл без зрителей, кроме того, в месте его проведения шёл дождь. Но эти обстоятельства не испортили настроения его участников.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Установка пулемета
Алексей Колчин ИА REGNUM
Инструктаж немецких военных
Алексей Колчин ИА REGNUM
Инструктаж немецких военных
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция по событиям мая 1945 года. Пражская наступательная операция
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военно-историческая реконструкция по событиям мая 1945 года. Пражская наступательная операция