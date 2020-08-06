В Петербурге музыкальному фестивалю «Петербург live» в этом необычном году добавили слово «ОНЛАЙН» и посвятили его 20-летию легендарного фильма Алексея Балабанова «Брат-2», определившего многие смыслы двух последних десятилетий.

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкальный фестиваль Петербург live , посвященный 20-летию фильма «Брат-2»

Из-за пандемии коронавируса в городе продолжает действовать запрет на посещение концертов, поэтому мероприятие официально проходило в формате онлайн-трансляции в интернете, без зрителей.

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкальный фестиваль Петербург live, посвященный 20-летию фильма «Брат-2»

Однако они всё-таки были — за ограждениями концертной площадки, организованной под открытым небом, недалеко от «Лахта центра» и «Тинькофф арены».

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители за ограждениями

Люди стояли вокруг ограждений и слушали концерт, их было не очень много, но и немало, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Приглашенные гости

Как и обещали организаторы, сцена фестиваля была размещена в кузове американского грузовика, напоминающего тот, на котором путешествовал по США Данила Багров.

Дарья Драй ИА REGNUM Оператор фильма «Брат-2» Сергей Астахов и Михаил Козырев

Участниками памятного концерта стали:

Александр Васильев и группа «Сплин»;

Дарья Драй ИА REGNUM Солист группы «Сплин» Александр Васильев

Сергей Бобунец и «Смысловые Галлюцинации»;

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Бобунец

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Бобунец

Глеб Самойлов & The Matrixx;

Дарья Драй ИА REGNUM Глеб Самойлов

Дарья Драй ИА REGNUM Глеб Самойлов

А также Настя Полева, Вячеслав Бутусов и «Орден Славы».

Ведущим концерта стал известный музыкальный журналист и продюсер Михаил Козырев.