В коллекцию диафильмов Национальной Электронной детской библиотеки добавлен еще 71 диафильм. Это было бы рядовым событием, но 17 из них были выпущены еще до войны, в 1938—1939-х годах.

Национальная электронная детская библиотека Заставка диафильмов

Самый старый диафильм в коллекции создан по заказу Центрального совета воинствующих безбожников Союза ССР в 1938 году. Это диафильм о современных на тот момент средствах и методах исследования атмосферы и предсказания погоды Атмосферные явления и предсказание погоды — Москва: Диафильм, 1938. — 1 дф. (50 кд.):

Наука опровергла религиозные представления об атмосферных явлениях и разоблачила поповский обман.

Диафильмы о колхоза, молочных фермах, стахановских методах повышения удоя, пчеловодстве больше всего похожи на всем сегодня привычные презентации — лозунги, цитаты вождей, картинки с подписями, диаграммы роста. Такие диафильмы использовались для наглядной агитации, проведения культурно-просветительской деятельности, демонстрировались на лекциях и собраниях. В этом советская пропаганда знала толк!

Молочно-товарная ферма колхоза им. Тельмана / Москва: Диафильм, 1939. — 1 дф. (69 кд.)

Стахановские методы борьбы за высокие удои / Москва: Диафильм, 1939. — 60 кд.:

К концу пятилетки на каждую душу населения в СССР будет крупного рогатого скота больше, чем в США, Англии, Франции, Германии

Колхоз им. Ленина. Ч. 1 / — Москва: Диафильм, 1939. — 95 кд.:

На месте убогих деревенский изб выросли прекрасные дома колхоза имени Ленина. Колхозные дома имеют центральное водяное отопление. Вода в дома подается при помощи колхозного ветродвигателя.

Национальная электронная детская библиотека Колхоз им. Ленина. Ч. 1 / — Москва : Диафильм, 1939.- 95 кд

Национальная электронная детская библиотека Колхоз им. Ленина. Ч. 1 / — Москва : Диафильм, 1939.- 95 кд

Диафильм о пчеловодстве и сейчас сгодится для получения первичных знаний о пчелах.

Пчеловодство и повышение урожайности / Автор старший научный сотрудник института пчеловодства Н.С. Давыдова; консультант кандидат с.-х. наук С.А. Розов. — Москва: Диафильм, 1939. — 60 кд.:

Для того, чтобы пчеловодство было доходным, оно должно быть культурным.

Национальная электронная детская библиотека Пчеловодство и повышение урожайности / Автор старший научный сотрудник института пчеловодства Н.С. Давыдова; консультант кандидат с.-х. наук С.А. Розов.- Москва : Диафильм, 1939.- 60 кд

Как известно, враг моего врага — мой друг. В 1938 году Рабоче-Крестьянская Красная Армия пресекла попытки Японии по возвращению якобы «незаконно занятой территории» у озера Хасан, а в 1939 году разгромила японцев у реки Халхин-Гол. В то же время в Китае полным ходом шла партизанская война против японских захватчиков, в 1937 году заключен советско-китайский договор о ненападении, в 1939 — торговое соглашение между СССР и КНР.

Двухсерийный диафильм в семи частях Героическая борьба китайского народа — яркое доказательство более чем дружеских отношений между Китаем и СССР в те годы.

Для империалистов Китай — неисчерпаемый источник сырья, дешевой рабочей силы, а также огромный рынок сбыта промышленных изделий.

Национальная электронная детская библиотека Героическая борьба китайского народа

Героическая борьба китайского народа. Ч.1−5 — Москва: Диафильм, 1939. — 1 дф. (107 кд.)

Героическая борьба китайского народа. Ч.6−7 — Москва: Диафильм, 1939. — 1 дф. (78 кд.)

Еще одним доказательство использования диафильмов для специальных целей можно считать диафильм Ручная граната образца 1933 года / Составил Ф. Яжборовский; Оформил И. Байтодоров. — Москва: Диафильм, 1939. — 1 дф. (82 кд.) В нем подробно рассказывается об устройстве гранаты и способах ее применения в различных условиях. Даже странно, что эти диафильмы не показывали на уроках Начальной военной подготовки в средней школе в 70−80-х годах.

Владей гранатой отлично и употребляй ее при обороне с оборонительным чехлом, а при наступлении без чехла

Национальная электронная детская библиотека Ручная граната образца 1933 года / Составил Ф. Яжборовский; Оформил И. Байтодоров.- Москва : Диафильм, 1939.- 1 дф. (82 кд

Биографические диафильмы о Ворошилове и Фрунзе (в двух частях) содержат множество редких фотографий военных и государственных деятелей Советского союза.

Национальная электронная детская библиотека К.Е. Ворошилов: (краткая биография) / Вульфов Л.Я. — Москва : Диафильм, 1939.- 77 кд

Национальная электронная детская библиотека Михаил Васильевич Фрунзе. Ч. 1 / Соколов В.Г. — Москва : Диафильм, 1939.- 65 кд

К.Е. Ворошилов: (краткая биография) / Вульфов Л.Я. — Москва: Диафильм, 1939. — 77 кд.

Михаил Васильевич Фрунзе. Ч. 1 / Соколов В.Г. — Москва: Диафильм, 1939. — 65 кд.

Совершить виртуальное путешествие по молодому каналу Москва-Волга можно с диафильмом Канал Москва — Волга. — Москва: Диафильм, 1939. — 77 кд. Многие элементы остались неизменными до наших дней.

Национальная электронная детская библиотека Канал Москва — Волга. — Москва : Диафильм, 1939.- 77 кд

Национальная электронная детская библиотека Канал Москва — Волга. — Москва : Диафильм, 1939.- 77 кд

Отдельное спасибо всем, кто сохранил эти старые пленки и дал возможность библиотеке оцифровать их и показать всем, кто хочет смотреть.