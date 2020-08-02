В День ВДВ в Петербурге все фонтаны были предусмотрительно выключены. В городе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако всё это не помешало бывшим бойцам Воздушно-десантных войск отметить свой профессиональный праздник в соответствии с многолетними традициями.

Дарья Драй ИА REGNUM Десантник во время празднования Дня Воздушно-десантных войск

В честь Дня ВДВ полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 2 августа был посвящен «крылатой пехоте», которая с первого дня её создания является надёжным защитником страны.

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие десантников в День Воздушно-десантных войск

Ветераны ВДВ, среди которых были как убелённые сединами мужчины, так и совсем молодые, недавно отслужившие парни, как и в предшествующие годы, собрались на Дворцовой площади, которую накануне закрывали «на дезинфекцию».

Дарья Драй ИА REGNUM Десантники во время шествия в День Воздушно-десантных войск

Дарья Драй ИА REGNUM Десантник во время шествия в День Воздушно-десантных войск

На площадь пришли не только сами люди в тельняшках, но и их родственники и друзья. Пообщавшись с сослуживцами, десантники направились по Миллионной улице шествием к Марсову полю.

Дарья Драй ИА REGNUM Десантник во время празднования Дня Воздушно-десантных войск

Дарья Драй ИА REGNUM Десантники возлагают цветы к Вечному огню на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Десантник возлагает цветы к Вечному огню на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Десантник возлагает цветы к Вечному огню на Марсовом поле

Рекомендованный властями для общественных мест масочный режим участники шествия проигнорировали, полагая, что коронавирус — самый безобидный из врагов, которые встретились на их жизненном пути.

Дарья Драй ИА REGNUM Десантник возлагает цветы к Вечному огню на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Десантник возлагает цветы к Вечному огню на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню на Марсовом поле в день ВДВ

Дарья Драй ИА REGNUM Десантник возлагает цветы к Вечному огню на Марсовом поле

Корреспондент ИА REGNUM не заметил ни одного человека в маске. Но они всё-таки были! «Не позорься, маску сними», — крикнул один из десантников кому-то из идущих в толпе.

Дарья Драй ИА REGNUM Десантник во время празднования Дня Воздушно-десантных войск

На Марсовом поле, у Вечного огня, состоялась церемония возложения венков и цветов в память о бойцах ВДВ, погибших при выполнении воинского долга в больших и малых войнах и вооруженных конфликтах, во время легендарных боевых операций и совершенно секретных заданий.

Дарья Драй ИА REGNUM Десантники возлагают цветы к Вечному огню на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню на Марсовом поле в день ВДВ

Дарья Драй ИА REGNUM Десантники возлагают цветы к Вечному огню на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню на Марсовом поле в день ВДВ

Группами и по одному ветераны ВДВ подходили к Вечному огню, возлагая цветы и отдавая честь своим погибшим и умершим товарищам.

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню на Марсовом поле в день ВДВ

А после этого на Марсовом поле открывались «дембельские» альбомы, вспоминались весёлые и горестные эпизоды ратной службы, находились и обнимались бывшие сослуживцы, поднимались стопки в память об ушедших и во здравие живых.

Дарья Драй ИА REGNUM Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Петербурге

В этом году в связи с эпидемическими ограничениями традиционные гуляния в парке 300-летия Петербурга не состоялись, поэтому десантники продолжили общение в других скверах и парках города. И выключенные фонтаны их не особо волновали.

Дарья Драй ИА REGNUM Десантники на Марсовом поле в день ВДВ

Дарья Драй ИА REGNUM День ВДВ в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Десантники на Марсовом поле в день ВДВ

По данным Смольного, в Санкт-Петербурге проживают более 50 тысяч человек, проходивших службу в ВДВ. Подвиги десантников здесь помнят и чтут.

Дарья Драй ИА REGNUM Альбом со службы десантных войск 80-х годов

Первого августа в парке Боевого Братства состоялась торжественная церемония открытия бюстов петербуржцев, воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибших 20 лет назад в Аргунском ущелье в Чечне.

Так была увековечена память гвардии младшего сержанта Сергея Жукова, гвардии рядового Константина Тимошинина, гвардии младшего сержанта Дмитрия Щемлева, гвардии младшего сержанта Игоря Хворостухина. В церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, ветераны ВДВ, родственники десантников. Ранее в школах города, где учились погибшие десантники, были установлены памятные доски.