В Ленобласти разработали новый туристический маршрут — он пролегает по дворцово-парковому ансамблю Демидовых в Тайцах под Петербургом.

Дарья Драй ИА REGNUM Усадебный дом на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы»

Дарья Драй ИА REGNUM Усадебный дом на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы»

Дарья Драй ИА REGNUM Усадебный дом на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы»

Дарья Драй ИА REGNUM Усадебный дом на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы»

Маршрут занимает 2,8 км по территории парка. Здесь обустроили дорожки, установили указатели и понтонный мост. В ближайшее время в парке появятся таблички с QR-кодами.

В этом году будет также открыта и вторая тропа — для конных и велосипедных экскурсий. Следующим этапом станет установка ограждения по периметру парка.

Дарья Драй ИА REGNUM Готические ворота на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы»

Дарья Драй ИА REGNUM Готические ворота на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы»

Дарья Драй ИА REGNUM Горбатый мост на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы»

Дарья Драй ИА REGNUM Большая поляна на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы»

Дворцово-парковый ансамбль Демидовых «Тайцы» — это объект культурного наследия, входит в список ЮНЕСКО. Уникальный памятник был создан в XVIII веке и долгое время был закрыт для посещения.

Дарья Драй ИА REGNUM Усадебный дом на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы»

Дарья Драй ИА REGNUM Усадебный дом на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы»

Тайцы так называются в честь подземных родников, которыми славится это место. Впервые они упоминаются в 1500 году под названием «Стаища». В XVII веке поселение отошло Швеции, а в начале XVIII века Петр I подарил эти земли адмиралу Головину. Среди владельцев этой территории были также Корф, Ганнибал, Нарышкин и Амосов.

Дарья Драй ИА REGNUM Усадебный дом на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы»

Александр Демидов, один из богатейших людей своего времени, приобрел Тайцы 21 декабря 1772 года. Именно при нем здесь сформировался ансамбль из усадебного дома с парком и известными Демидовскими ключами и Таицким озером. Парк прославился районом пересечения 12 аллей и «Храмом Солнца». В основе планировки прослеживается философская концепция русской усадьбы эпохи Просвещения.

Дарья Драй ИА REGNUM Яблони у Усадебного дома

Дарья Драй ИА REGNUM Горбатый мост на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы»

Дарья Драй ИА REGNUM Пруд на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы»

После смерти Александра Демидова имение отошло его сыну, который продолжил развитие парка. Но после смерти сына Демидова усадьба постепенно пришла в запустение. В 1897 году по указу Николая II усадьбу передали «Обществу русских врачей в Санкт-Петербурге», которое приспособило имение под медицинское учреждение.

Дарья Драй ИА REGNUM Разрушенная веранда на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы»

Дарья Драй ИА REGNUM Разрушенная веранда на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы»

Дарья Драй ИА REGNUM Разрушенная веранда на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы»

В начале ХХ века, в годы Гражданской войны имение разграбили, а позже отдали часть парка под санаторий для туберкулезных больных. Он просуществовал до Великой Отечественной войны. В военные годы тут разместился немецкий госпиталь, а после 1945 года усадьба перешла в распоряжение КПСС. Позже тут вновь устроили санаторий, который закрылся в 1989 году. С 2011 года усадьба вообще никак не использовалась.

Дарья Драй ИА REGNUM Усадебный дом на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы»

Дарья Драй ИА REGNUM Яблони у Усадебного дома

Несмотря на запустение, здесь сохранился сам усадебный дом, Горбатый мост, Готические ворота, мелкие постройки и часть каменной ограды, а также Большая поляна, некоторое количество дубов, лиственниц и других двухсотлетних растений разных пород. В целом Тайцы сохранили свой исторический облик.

Дарья Драй ИА REGNUM Наездница на коне на Большой поляне на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы»

Дарья Драй ИА REGNUM Наездница на коне на Большой поляне на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы»

Дарья Драй ИА REGNUM Наездница на коне

Дарья Драй ИА REGNUM Наездница на коне на Большой поляне на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы»

Усадьбу Демидовых и Готические ворота сейчас готовят к реставрации: разрабатывают проект, к зиме здание укроют, чтобы законсервировать. По предварительной оценке, реставрация продлится 3−4 года. Затем усадьба будет приспособлена под общественное пространство.

Дарья Драй ИА REGNUM Самовар

Дарья Драй ИА REGNUM Чашка чая

Следующим этапом станет реконструкция зданий входной группы, где планируется разместить объекты инфраструктуры парка.