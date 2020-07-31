В Москве из-за распространения коронавирусной инфекции празднование Курбан-байрама прошло без массовых мероприятий, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Улица Дурова во время празднования Курбан-байрама раньше всегда была переполнена верующими

Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам, в этом году он пришёлся на 31 июля. Ежегодно десятки тысяч верующих собирались в Московской соборной мечети и её окрестностях для совершенная праздничного намаза.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московская Соборная мечеть

Дарья Антонова ИА REGNUM Соборная мечеть ограждена

В этом году, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, праздничная молитва прошла исключительно в Соборной мечети и только с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. Совет улемов рекомендовал всем мусульманам прослушать проповедь в режиме онлайн и отпраздновать праздник дома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оцепление у Соборной мечети

Дарья Антонова ИА REGNUM Московская Соборная мечеть

Дарья Антонова ИА REGNUM Улица Дурова во время празднования Курбан-байрама

Дарья Антонова ИА REGNUM Оцепление у Соборной мечети

Дарья Антонова ИА REGNUM Оцепление у Соборной мечети

Дарья Антонова ИА REGNUM Перекрытие улицы Дурова

Дарья Антонова ИА REGNUM Перекрытие улицы Дурова

«Сегодняшняя реальность такова, что обеспечение безопасности заключается в ограничении очного общения, отказе от скопления большого количества людей. Уверен, что мои единоверцы во всем мире правильно оценили ограничения, введенные в празднование Курбан-байрама и совершение Хаджа, ибо они отвечают критерию, обозначенному Пророком», — обратился ко всем мусульманам муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Соборная мечеть ограждена

Дарья Антонова ИА REGNUM Улица Дурова во время празднования Курбан-байрама

Дарья Антонова ИА REGNUM По улице Дурова проходили трамваи во время проведения Курбан-байрама

Мусульмане Москвы прислушались к призыву муфтия и остались дома. Впервые площадь вокруг Соборной мечети была пуста. Несмотря на это, движение по улицам Дурова и Щепкина были частично перекрыто. За порядком следили сотрудники полиции. Для совершения пятничного богослужения московская Соборная мечеть будет открыта после 11:00, но с условием соблюдения санитарных норм.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусульмане молятся недалеко от Соборной мечети

Дарья Антонова ИА REGNUM Улица Щепкина во время празднования Курбан-байрама

Дарья Антонова ИА REGNUM Улица Щепкина во время празднования Курбан-байрама

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Московская Соборная мечеть

Напомним, 29 июля в Мекке начался хадж. Ежегодно в обряде принимали участие порядка 2,5 миллиона мусульман. Из-за эпидемиологической обстановки Саудовская Аравия решила не открывать границы, поэтому совершить обход Кааба смогли всего 10 тысяч паломников. Такое решение было принято впервые в истории.