Усадьба Пехра-Яковлевское расположена в Подмосковье, на востоке от Москвы, в Балашихинском городском округе. Как устроена усадьба и как совмещены природный парк с придомовым, какие здания сохранились, а какие разрушаются, можно посмотреть в фоторепортаже ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Восточная колоннада у главного дома Усадьбы Пехра-Яковлевское

Архитектурно-парковый ансамбль усадьба Пехра-Яковлевская — это памятник федерального значения, который охраняется государством. В настоящее время находится в ведении Российского государственного аграрного заочного университета (РГАЗУ).

Усадьба XVIII века принадлежала князьям Голицыным. Была построенная в деревне Яковлевское на левом берегу реки Пехорки. Князья владели усадьбой более двухсот лет. Деревня Яковлевское располагалась на Владимирской дороге — ныне Горьковское шоссе. Постепенно деревня разрослась, и в ней построили деревянную усадьбу в два этажа, в последствии, после пожара, главный дом перестроили в три этажа из кирпича.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Указатель Усадьба Пехра Яковлевское

Сменяющие друг друга наследники добавляли в благоустройство усадьбы каждый свое. На территории усадьбы построен храм, сейчас это действующий Преображенский храм.

Архитектурный ансамбль состоит из главного здания усадьбы, двух флигелей, колоннады, объединяющей их с главным домом. По бокам от главного корпуса расположены два корпуса. Предположительно, в них располагались театр и оранжерея.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Украшение на здании театра Усадьбы Пехра Яковлевское

За главным домом расположен парадный сад, ограниченный полукруглой лестницей, которая украшена скульптурами сфинксов. Сохранились старые фотографии, где рядом со скульптурами сфинксов были установлены скульптуры львов.

Внутри двора растут яблони, красивые кустарники и расположена сцена. Когда-то на этом месте был фонтан.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Южный фасад главного здания усадьбы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Северный фасад главного дома

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Северная сторона главного дома Усадьбы Пехра-Яковлевское

Территория усадьбы не ограничивается только зданиями, здесь большой парк, разграниченный аллеями. Жители ближайших районов любят здесь прогуливаться, заниматься спортом и просто встречаться со знакомыми. Фотографы приезжают и устраивают фотосессии в старинной усадьбе.

В глубине парка можно пройтись до мостика через реку Пехорка или свернуть в сторону, где расположена Лисья гора. Местные экскурсоводы рассказывают интересные загадочные истории, приоткрывая тайны парка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Западная сторона главного дома без штукатуркии

Главное здание усадьбы, оранжерея и колоннады постепенно разрушаются и нуждаются в реконструкции. Часть зданий поддерживается в хорошем состоянии, так как в них расположена воскресная школа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сфинкс. Каменная лестница напротив главного дома во внутреннем дворике усадьбы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ступеньки разрушаются. Каменная лестница напротив главного дома во внутреннем дворике усадьбы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Водонапорная башня

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Водонапорнарая башня на территории усадьбы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зимняя оранжерея. Северная сторона

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Внутренний двор зимней оранжереи, здесь раньше были садовые гряки

Добраться из Москвы можно на автомобиле по Горьковскому шоссе до перекрестка с Леоновским шоссе или на маршрутке от метро «Новогиреево» или от метро «Партизанская» до остановки РГАЗУ.