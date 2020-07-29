В Государственном историческом музее открылась выставка «Федор Рокотов. Собрание Исторического музея». Гости смогут посетить экспозицию и увидеть работы как самого придворного портретиста императрицы Екатерины II, так и произведения его учеников. Выставка пройдет с 29 июля по 28 сентября.

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Федор Рокотов — Собрание исторического музея»

Многие из работ художника не сохранились до наших дней из-за пожара 1812 года, некоторые из дошедших до нас были повреждены, а по поводу принадлежности ряда портретов кисти Федора Степановича в искусствоведческой среде не было единого мнения. Подготовленная выставка дает ответы на большую часть вопросов и сомнений, окружавших профессиональную деятельность Рокотова.

По своей сути представленное собрание работ художника — это результат многолетнего труда коллектива отечественных реставраторов, искусствоведов и экспертов в области живописи, благодаря которому удалось установить подлинность ряда портретов, сформировать галерею копий и повторов работ Рокотова, созданных его учениками, а также и другими художниками, стремящимися сохранить его наследие и восстановить утраченные произведения. Фундаментальный портрет императрицы Екатерины, величавые изображения высших сановников России 18-го века и Москва, представленная в лицах именитых дворянских фамилий, — это Рокотов, возвращенный нам на выставке Государственного исторического музея.

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Федор Рокотов — Собрание исторического музея»