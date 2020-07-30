Музей-заповедник «Царское Село» завершает подготовительный этап работ по воссозданию внутреннего убранства Зубовского флигеля Екатерининского дворца. Несмотря на все препоны, которые создала пандемия коронавируса, руководство надеется, что свои двери эти залы распахнут в 2023 году, как и было запланировано.

Дарья Драй ИА REGNUM ГМЗ «Царское Село»

«Для нас, для музея-заповедника «Царское Село», реставрация — это своего рода бренд. Потому что так случилось исторически, что мы в общем-то находимся в конце вот этой очереди по восстановлению после войны наших разрушенных пригородных дворцов, и до сих пор исправляем тот ущерб, который был нанесен в период Великой Отечественной войны нашим пригородам», — сказала директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.

Дарья Драй ИА REGNUM ГМЗ «Царское Село»

Дарья Драй ИА REGNUM Камеронова галерея в ГМЗ «Царское Село»

Дарья Драй ИА REGNUM Камеронова галерея в ГМЗ «Царское Село»

Дарья Драй ИА REGNUM ГМЗ «Царское Село»

Во время пандемии коронавируса, к огромному сожалению сотрудников ГМЗ, они были вынуждены остановить многие реставрационные проекты. Прежде всего из-за того, что пандемия требовала особых условий работы, а музей не сразу сумел под них подстроиться.

«И мы были очень ограничены в бюджете и тогда, и сейчас из-за того, что четыре месяца музей вообще не работал», — признала директор.

Дарья Драй ИА REGNUM Директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова

Однако этот конкретный стратегический проект понес минимальный урон — реставраторы «стояли» только пару недель, а затем получили разрешение продолжить работу.

Дарья Драй ИА REGNUM Камеронова галерея в ГМЗ «Царское Село»

Дарья Драй ИА REGNUM Зубовский флигель Екатерининского дворца в ГМЗ «Царское Село»

Зубовский флигель Большого Царскосельского дворца был реконструирован в 1779—1780 годах по проекту Юрия Фельтена. На втором этаже императрица оформила себе личную половину с помощью архитектора Чарльза Камерона. «Сейчас я устроилась с мистером Камероном: родом шотландец, якобит по убеждениям, большой рисовальщик, воспитанный на классических образцах, он получил известность благодаря своей книге об античных банях», — писала Екатерина II в августе 1779 года немецкому публицисту Фридриху Гримму.

Дарья Драй ИА REGNUM Востановление Зубовского флигеля Екатерининского дворца

Дарья Драй ИА REGNUM Фотография Зеркального кабинета Зубовского флигеля Екатерининского дворца

Дарья Драй ИА REGNUM Одно из помещений Зубовского флигеля Екатерининского дворца

Дарья Драй ИА REGNUM Синий кабинет (Табакерка) Зубовского флигеля Екатерининского дворца

Дарья Драй ИА REGNUM Директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов в одном из помещений Зубовского флигеля Екатерининского дворца

Каждое помещение во флигеле должно было быть непохожим на другие, по задумке Камерона. Как только были завершены первые два, императрица переехала туда. Комнаты должны были демонстрировать «простоту со вкусом»: минимум позолоты, резьбы и ковров, максимум воздуха и книг. Материалы Камерон тоже использовал новые и необычные: синее, молочное и аметистовое стекло, зеркала, серебро, камины вместо печей, легкая лепка вместо золоченой резьбы.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа реставраторов в Лионском зале Зубовского флигеля Екатерининского дворца

Дарья Драй ИА REGNUM Китайскийи зал Зубовского флигеля Екатерининского дворца

Дарья Драй ИА REGNUM Китайскийи зал Зубовского флигеля Екатерининского дворца

С октября 2019 года по 2023-й планируется воссоздать восемь интерьеров времен Екатерины II. Уже проделана работа над шедеврами эпохи классицизма, созданными Джакомо Кваренги и Камероном. Проекты Туалетной и Рафаэлевской комнат почти закончены, разрабатываются проекты по реставрации Китайского зала. Это самый большой среди личных покоев — будто своеобразный музей с уникальными коллекциями из японских, монгольских и китайских предметов искусства.

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент воссозданного декора в Лионском зале Зубовского флигеля Екатерининского дворца

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент воссозданного декора в Лионском зале Зубовского флигеля Екатерининского дворца

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент воссозданного потолка в Лионском зале Зубовского флигеля Екатерининского дворца

Дарья Драй ИА REGNUM Директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов в Лионском зале Зубовского флигеля Екатерининского дворца

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент воссозданного потолка в Лионском зале Зубовского флигеля Екатерининского дворца

И здесь коронавирус принес проблемы. Из-за пандемии были прерваны переговоры с Китаем по подбору аналогов панно в этом помещении. Но в ближайшее время их собираются возобновить.

Дарья Драй ИА REGNUM Лионский зал Зубовского флигеля Екатерининского дворца

Кроме того, вносятся последние изменения в проекты Купольного и Зеркального залов, идут альфрейные работы по деревянным колоннам Купольного зала, что предполагает тщательную прорисовку рисунка по сухой поверхности с нанесением нюансов освещения — теней, полутонов, бликов и сияний. Согласована модель лепных панно, начался сам процесс лепки.

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент отделки камина для Лионского зала Зубовского флигеля Екатерининского дворца в музее-заповеднике «Царское село»

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент отделки камина для Лионского зала Зубовского флигеля Екатерининского дворца в музее-заповеднике «Царское село»

На 50% восстановили паркет Зеркального зала, идет вычинка кирпичной кладки: уже сегодня можно увидеть историческую кладку, очищенную от поздних наслоений.

Но впереди — еще более кропотливая работа. Воссоздавать Зубовский флигель приходится по иконографическому материалу из коллекции музея — акварелям, фотографиям довоенного времени, коллекциям автохромов, выполненных в 1917 году. Особенно ценны изображения апартаментов Екатерины II в Большом Царскосельском дворце.

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент паркета для Зеркального кабинета в Зубовском флигеле Екатерининского дворца в музее-заповеднике «Царское село»

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент паркета для Лионского зала в Зубовском флигеле Екатерининского дворца в музее-заповеднике «Царское село»

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент паркета для Лионского зала в Зубовском флигеле Екатерининского дворца в музее-заповеднике «Царское село»

«Уже начав работы, мы поняли, что столкнулись с большим количеством проблем, вопросов: очень многие производства, в частности, стекольные, керамические, в 1980-е годы были, прямо скажем, разрушены и потеряли свой высочайший уровень. И многие вещи, которые были сделаны XVIII веке, сегодня повторить оказалось проблемой. Но мы не боимся трудностей. У нас за спиной Янтарная комната с еще большим количеством загадок», — заметила Таратынова.

Дарья Драй ИА REGNUM Восоздание керамики по сохранившимся оригинальным фрагментам

Дарья Драй ИА REGNUM Процесс полировки лазурита

Дарья Драй ИА REGNUM Процесс полировки лазурита

Дарья Драй ИА REGNUM Восоздание керамики по сохранившимся оригинальным фрагментам

Дарья Драй ИА REGNUM Восоздание стекла по сохранившимся оригинальным фрагментам

Дарья Драй ИА REGNUM Восоздание стекла по сохранившимся оригинальным фрагментам

Она надеется, что специалисты нужной квалификации найдутся и в 2023 году любой желающий сможет посетить эти комнаты. Уже сейчас удалось найти изготовителя керамического декора — майолики — для Зеркального зала и производителя «сложного» стекла, которым украшали Опочивальню и Табакерку. Последнюю так прозвала сама Екатерина II за миниатюрные размеры — это был ее любимый кабинет, где она отдыхала с особо приближенными и писала пьесы.