В Санкт-Петербурге после столкновения двух электропоездов железнодорожные рельсы устремились в небо. Рабочие приступили к устранению последствий аварии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезда на месте схода с рельсов электропоезда

Дарья Драй ИА REGNUM Сход с рельсов двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона на станции «Купчинская» во Фрунзенском районе

Дарья Драй ИА REGNUM Сход с рельсов двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона на станции «Купчинская» во Фрунзенском районе

Около 14:00 часов на железнодорожном участке для грузовых поездов в районе станции Купчинская Октябрьской железной дороги произошло касательное столкновение двух электропоездов под номерами 3812 и 1255, в результате чего три локомотива и один пустой вагон сошли с рельсов.

Дарья Драй ИА REGNUM Сход с рельсов двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона на станции «Купчинская» во Фрунзенском районе

Дарья Драй ИА REGNUM Сход с рельсов двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона на станции «Купчинская» во Фрунзенском районе

Дарья Драй ИА REGNUM Сход с рельсов двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона на станции «Купчинская» во Фрунзенском районе

В результате происшествия пострадал один человек, ему понадобилась госпитализация. У 50-летнего машиниста врачи зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

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«Каким образом произошло столкновение, станет известно позже», — прокомментировал заместитель начальника пресс-службы Дмитрий Головкин.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезда на месте схода с рельсов электропоезда

Дарья Драй ИА REGNUM Поезда на месте схода с рельсов электропоезда

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники железной дороги на месте схода с рельсов электропоездов

Также спикер отметил, что из-за столкновения пострадали железнодорожные пути и электросеть.

«Сейчас специалисты Октябрьской железной дороги принимают все необходимые меры для того, чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру, — добавил он. — Здесь работают два восстановительных поезда со станций Волковская и Санкт-Петербург-сортировочный-Московский».

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт контактной связи

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник железной дороги на месте схода с рельсов электропоездов

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

Отметим, что на график движения пассажирских поездов ситуация не повлияла. Угрозы экологии нет.

Также добавим, что по факту столкновения двух электровозов Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствующих совершению преступления. В результате происшествия причинен ущерб в крупном размере.