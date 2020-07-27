Три петербургские больницы с 27 июля открылись для плановых пациентов, вернувшись к «докоронавирусным» временам. Это Городская многопрофильная больница №2, Городская больница им. Семашко и Мариинская больница.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинская больница

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинская больница

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинская больница

Главный врач последней, Олег Емельянов, назвал сегодняшний день «принципиально важным» для медучреждения. Он отметил, что этого дня все медики ждали долгих три месяца.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный врач Мариинской больницы Олег Емельянов

Дарья Драй ИА REGNUM Главный врач Мариинской больницы Олег Емельянов

Мариинская больница начала принимать пациентов с COVID-19 позже, чем другие — лишь с 26 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

Емельянов заметил, что на первом этапе задачи были скромные: открыть один корпус для коронавирусных пациентов, сохраняя многопрофильность учреждения и возможность приема остальных горожан. Но эпидемиологическая ситуация ухудшалась, заболеваемость и количество госпитализируемых росли.

«У города не было другого выхода, мы получили распоряжение экстренно перепрофилировать больницу полностью под COVID. Конечно, это была совершенно сумасшедшая неделя, цейтнот абсолютный. Мы в течение недели, в общем-то, успели построить три санпропускника и загружались просто по ходу», — добавил Емельянов.

Дарья Драй ИА REGNUM Пациент выходит из машины скорой помощи

Дарья Драй ИА REGNUM Операционный блок

Дарья Драй ИА REGNUM Работа Мариинской больницы после выхода из работы с коронавирусными больными

В итоге Мариинская больница развернула 550, а затем и 620 коек для пациентов с COVID-19. Под угрозой второй волны, отметил главврач, среди медиков и чиновников растет убежденность, что, хоть и надо быть готовыми к таким эпидемиям, полностью закрытые многопрофильные больницы — это «не здорово».

Так, Мариинская больница — одна из немногих в Петербурге со столь мощным оснащением. После ввода в строй нового корпуса там появился огромный парк медоборудования, есть роботизированная хирургия, 16 уникальных операционных, из них четыре интерактивных, три мощнейших компьютерных томографа. Вся эта техника должна быть доступна горожанам.

«Мы выходим, скажем так, с издержками, мы оставляем один инфекционный корпус — литера И. Это достаточно принципиально, потому что мы все, наверное, приобрели такой отрицательный опыт, с точки зрения болезни нашего персонала. Поэтому сейчас мне представляется, что одна из основных задач — максимально избежать дальше заболеваемости среди персонала. А свой инфекционный комплекс дает возможность оперативного принятия решений по любому проблемному случаю», — пояснил Емельянов.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа Мариинской больницы после выхода из работы с коронавирусными больными

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

Дарья Драй ИА REGNUM Антисептик у койки

С 9:00 27 июля Мариинская больница готова к приему по подавляющему большинству медицинских специальностей, которые представлены в клинике. Кроме того, была реорганизована работа приемного отделения: для тех пациентов, кто хоть чуть-чуть вызывает сомнения и подозрения, есть отдельный поток. С ними будут работать в средствах индивидуальной защиты. Также открывается небольшое отделение обсервации на 11 палат, чтобы можно было изолировать туда подозрительных пациентов.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа Мариинской больницы после выхода из работы с коронавирусными больными

Дарья Драй ИА REGNUM Работа Мариинской больницы после выхода из работы с коронавирусными больными

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник скорой помощи

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудницы скорой помощи

Дарья Драй ИА REGNUM Работа Мариинской больницы после выхода из работы с коронавирусными больными

«В каждом отделении должны быть предусмотрены отдельные палаты, которые позволят максимально быстро реагировать. Потому что все издержки апреля месяца, ужасные совершенно издержки, они связаны, прежде всего, с тем, что мы не были готовы к работе в условиях «ковида», — заключил Емельянов.