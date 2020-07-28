Кубок России по интерактивному футболу прошёл без зрителей: как это было?
За месяцы карантина фанаты киберспортивных сражений изрядно соскучились по LAN-турнирам. Просторная сцена, полный зрительный зал и живые эмоции соперников — всего этого так сильно не хватало во время вынужденной самоизоляции. К сожалению, организаторы турниров не спешат навёрстывать упущенное из-за возможных рисков угрозы здоровью: как спортсменов, так и их болельщиков.
Первой в стране разорвать порочный круг решилась Федерация компьютерного спорта России. Вместе с Российским футбольным союзом она смогла вновь организовать один из своих самых популярных турниров — Кубок России по интерактивному футболу. Местом проведения состязания уже традиционно стала московская Yota Arena.
Вынужденные компромиссы
Конечно, обеспечить все привычные условия для проведения турнира не получилось — уж слишком сильный отпечаток оставили месяцы пандемии. Поэтому организаторы решили провести гранд-финал кубка в «гибридном» формате: вживую — для самих спортсменов, и онлайн — для их болельщиков.
Причин для подобного решения было несколько. Во-первых, ФКС России было важно обеспечить спортсменам одинаково стабильное интернет-соединение, а достичь этого на онлайн-турнирах попросту невозможно. Во-вторых, «живые» чемпионаты ощущаются совершенно по-особенному как игроками, так и зрителями.
Несмотря на отсутствие зрителей, гранд-финал Кубка почти ничем не отличался от прошлогоднего турнира. Спортсмены сражались на сцене в окружении камер, комментаторы активно обсуждали происходящее на экране, а аналитики терпеливо следили за ходом матчей в специально оборудованной студии. Да, без живых болельщиков общая атмосфера мероприятия сильно изменилась. Но организаторы сделали всё возможное, чтобы не потерять лицо.
Очень ответственно ФКС России подошла и к обеспечению безопасности здоровья спортсменов — за несколько дней до соревнования каждый из них сделал тест на коронавирусную инфекцию и продолжал соблюдать меры предосторожности вплоть до выхода на сцену. Подходить к игрокам без маски было строго запрещено, а на локации целый день дежурила бригада опытных медиков — на случай непредвиденных происшествий.
Старые знакомые
Несмотря на долгий карантин и возможные риски, спортсмены не побоялись приехать на гранд-финал. Они готовились к этому дню в течение последних нескольких месяцев и просто не смогли позволить коронавирусу нарушить их планы. К слову, добраться до последнего этапа состязания удалось только восьми игрокам — лучшим из лучших.
Аналитики считают, что такая география турнира обусловлена в первую очередь тем, что в двух столицах (фактической и культурной) наиболее регулярно проходят LAN-турниры, а местные геймеры лучше знакомы с особенностями их проведения. К сожалению, в большинстве регионов России пока нет подходящих ресурсов и возможностей для организации масштабных соревнований — но в ближайшие годы эта ситуация должна измениться.
Среди восьмёрки финалистов оказались в основном знакомые лица — ребята стабильно доходят до этой стадии кубка и показывают интересную игру. В очередной раз за чемпионство приехал побороться и Андрей «Timon» Гурьев, неоднократный победитель кубка.
Соперниками для Андрея стали: Роберт «FCLM UFENOK77» Фахретдинов, Степан «FunkBraza» Михович, Михаил «Gurlita» Гура, Антон «Klenoff» Кленов, Антон «AnthonyBones» Костин, Даниил «Abeldos» Абельдяев и Павел «Paulinho» Скуратов. Спортсмены соревновались в двух дивизионах: PlayStation 4 и Xbox One. Финальный же матч был кроссплатформенным между обеими консолями.
Как отмечают аналитики, в России PS4 пользуется куда большей популярностью, чем консоль от Microsoft, — а значит, и конкуренции в этом подвиде интерактивного футбола меньше. В зависимости от платформы разнятся и геймплейные особенности FIFA20: из-за различающихся контроллеров и технических мощностей приставок. Тем не менее в последние годы с кубком стабильно уходил именно спортсмен, предпочитающий PlayStation 4.
Да начнётся игра!
Матчи гранд-финала стартовали в 12:00 с полуфиналов на Xbox One. На главной сцене Yota Arena сразились FCLM UFENOK77 и FunkBraza — последний победил со счётом 2:0. Параллельно с ними в специально-оборудованной игровой зоне проходил второй полуфинал между Gurlita и Klenoff. В этой паре Антону Кленову также удалось одержать победу со счётом 2:0.
Сразу после этого на сцену поднялись игроки, выступающие в дивизионе PS4. В рамках официальной трансляции Abeldos сразился Paulinho и победил со счётом 2:1. С точно таким же результатом чемпион прошлых лет Timon обыграл своего соперника AnthonyBones.
Далее спортсмены отправились переводить дух и готовиться к финалу. Сцену же заняли участники необычного шоу-матча: комментатор Максим Гутник вместе с футболистом Русланом Пименовым противостоял дуэту из Никиты Куриленко и Дмитрия Сычёва. К слову, вторым удалось одержать уверенную победу со счётом 3:1.
После этого состоялся финал в дивизионе Xbox One. В ходе напряжённого матча Антон Кленов победил Степана Миховича со счётом 2:0 и передал место своим коллегам, соревнующимся на PS4. Ко всеобщему удивлению, прошлогодний победитель Андрей Гурьев не справился с натиском своего соперника Даниила Абельдяева и уступил ему победу со счётом 0:2.
После небольшого перерыва и матча за третье место (в нём победил FunkBraza) на сцену вышли финалисты кубка Klenoff и Abeldos. В ходе их кроссплатформенного матча расстановка сил неоднократно менялась. Тем не менее Антону Кленову удалось обойти своего соперника со счётом 4:3 и стать новым победителем Кубка России по интерактивному футболу. Итоговые результаты турнира выглядят следующим образом:
Первое место — Антон «klenoff» Кленов (500 000 рублей призовых);
Второе место — Даниил «Abeldos» Абельдяев (300 000 рублей призовых);
Третье место — Степан «FunkBraza» Михович (200 000 рублей призовых).
Несмотря на фактическое отсутствие людей в зрительном зале, гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу мало чем отличался от турниров прошлых лет. Приятно осознавать, насколько серьёзно спортсмены отнеслись к этому событию и как сильно выложились в борьбе с соперниками, — и это при том, что в реальной жизни многие из них являются хорошими друзьями и товарищами.
Не подкачали и организаторы. Признаюсь честно, смотреть на матчи гранд-финала вживую было не слишком интересно — уж слишком большое помещение отводилось для всего нескольких пар игроков. Но именно поэтому зрители, наблюдавшие за трансляцией онлайн, и не заметили разницы: оригинальные масштаб и качество турнира были воссозданы в наиболее привычном для болельщиков виде. Остаётся лишь надеяться, что к следующему кубку всё снова вернётся на свои места, а спортсмены снова будут сражаться под крики и овации благодарной толпы.