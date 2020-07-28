За месяцы карантина фанаты киберспортивных сражений изрядно соскучились по LAN-турнирам. Просторная сцена, полный зрительный зал и живые эмоции соперников — всего этого так сильно не хватало во время вынужденной самоизоляции. К сожалению, организаторы турниров не спешат навёрстывать упущенное из-за возможных рисков угрозы здоровью: как спортсменов, так и их болельщиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кубок России по интерактивному футболу без зрителей

Дарья Антонова ИА REGNUM Кубок России по интерактивному футболу

Первой в стране разорвать порочный круг решилась Федерация компьютерного спорта России. Вместе с Российским футбольным союзом она смогла вновь организовать один из своих самых популярных турниров — Кубок России по интерактивному футболу. Местом проведения состязания уже традиционно стала московская Yota Arena.

Вынужденные компромиссы

Дарья Антонова ИА REGNUM Степан «FunkBraza» Михович

Конечно, обеспечить все привычные условия для проведения турнира не получилось — уж слишком сильный отпечаток оставили месяцы пандемии. Поэтому организаторы решили провести гранд-финал кубка в «гибридном» формате: вживую — для самих спортсменов, и онлайн — для их болельщиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роберт «Ufenok77» Фахретдинов

Дарья Антонова ИА REGNUM Степан «FunkBraza» Михович

Причин для подобного решения было несколько. Во-первых, ФКС России было важно обеспечить спортсменам одинаково стабильное интернет-соединение, а достичь этого на онлайн-турнирах попросту невозможно. Во-вторых, «живые» чемпионаты ощущаются совершенно по-особенному как игроками, так и зрителями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Степан «FunkBraza» Михович

Дарья Антонова ИА REGNUM Кубок России по интерактивному футболу

Артем «risenHAHA» Кузьмин, аналитик турнира LAN-турниры всегда очень сильно отличаются от игры в онлайне. Игроки здесь могут не только не переживать о стабильности соединения, но и видеть друг друга — это сильно влияет на их итоговые показатели.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кубок России по интерактивному футболу

Роман Нагучев, комментатор турнира Проведение турнира в Yota Arena важно и как вопрос престижа. Да, мы не видим зрителей на арене, но это не значит, что их нет. Они прямо сейчас смотрят трансляцию и болеют за любимых спортсменов. Именно поэтому турниру нужно сохранить свой уже традиционный стадион — болельщики не должны сомневаться в организаторах и качестве соревнования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кубок России по интерактивному футболу

Несмотря на отсутствие зрителей, гранд-финал Кубка почти ничем не отличался от прошлогоднего турнира. Спортсмены сражались на сцене в окружении камер, комментаторы активно обсуждали происходящее на экране, а аналитики терпеливо следили за ходом матчей в специально оборудованной студии. Да, без живых болельщиков общая атмосфера мероприятия сильно изменилась. Но организаторы сделали всё возможное, чтобы не потерять лицо.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей «Timon» Гурьев

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел «Paulinho» Скуратов

Дарья Антонова ИА REGNUM Даниил «Abeldos» Абельдяев

Очень ответственно ФКС России подошла и к обеспечению безопасности здоровья спортсменов — за несколько дней до соревнования каждый из них сделал тест на коронавирусную инфекцию и продолжал соблюдать меры предосторожности вплоть до выхода на сцену. Подходить к игрокам без маски было строго запрещено, а на локации целый день дежурила бригада опытных медиков — на случай непредвиденных происшествий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел «Paulinho» Скуратов

Старые знакомые

Несмотря на долгий карантин и возможные риски, спортсмены не побоялись приехать на гранд-финал. Они готовились к этому дню в течение последних нескольких месяцев и просто не смогли позволить коронавирусу нарушить их планы. К слову, добраться до последнего этапа состязания удалось только восьми игрокам — лучшим из лучших.

Антон Орлов, аналитик турнира На гранд-финал отобрались всего восемь человек. Среди них ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Липецкой области и республики Башкортостан. Тем не менее, основная концентрация городов — это Москва и Питер. Хотя в течение турнира отбирались ребята со всей России.

Аналитики считают, что такая география турнира обусловлена в первую очередь тем, что в двух столицах (фактической и культурной) наиболее регулярно проходят LAN-турниры, а местные геймеры лучше знакомы с особенностями их проведения. К сожалению, в большинстве регионов России пока нет подходящих ресурсов и возможностей для организации масштабных соревнований — но в ближайшие годы эта ситуация должна измениться.

Среди восьмёрки финалистов оказались в основном знакомые лица — ребята стабильно доходят до этой стадии кубка и показывают интересную игру. В очередной раз за чемпионство приехал побороться и Андрей «Timon» Гурьев, неоднократный победитель кубка.

Андрей «Timon» Гурьев Если честно, у меня была довольно скомканная подготовка — собственно, её почти не было из-за того, что я сильно болел. Только за два-три дня до гранд-финала самочувствие улучшилось, и я начал понемногу играть. Несмотря на это, я, как обычно, настроен показать хорошую игру и постараться победить. Матчи будут очень сложными, но я готов к такому раскладу.

Соперниками для Андрея стали: Роберт «FCLM UFENOK77» Фахретдинов, Степан «FunkBraza» Михович, Михаил «Gurlita» Гура, Антон «Klenoff» Кленов, Антон «AnthonyBones» Костин, Даниил «Abeldos» Абельдяев и Павел «Paulinho» Скуратов. Спортсмены соревновались в двух дивизионах: PlayStation 4 и Xbox One. Финальный же матч был кроссплатформенным между обеими консолями.

Как отмечают аналитики, в России PS4 пользуется куда большей популярностью, чем консоль от Microsoft, — а значит, и конкуренции в этом подвиде интерактивного футбола меньше. В зависимости от платформы разнятся и геймплейные особенности FIFA20: из-за различающихся контроллеров и технических мощностей приставок. Тем не менее в последние годы с кубком стабильно уходил именно спортсмен, предпочитающий PlayStation 4.

Да начнётся игра!

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Гутник

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Куриленко

Матчи гранд-финала стартовали в 12:00 с полуфиналов на Xbox One. На главной сцене Yota Arena сразились FCLM UFENOK77 и FunkBraza — последний победил со счётом 2:0. Параллельно с ними в специально-оборудованной игровой зоне проходил второй полуфинал между Gurlita и Klenoff. В этой паре Антону Кленову также удалось одержать победу со счётом 2:0.

Сразу после этого на сцену поднялись игроки, выступающие в дивизионе PS4. В рамках официальной трансляции Abeldos сразился Paulinho и победил со счётом 2:1. С точно таким же результатом чемпион прошлых лет Timon обыграл своего соперника AnthonyBones.

Далее спортсмены отправились переводить дух и готовиться к финалу. Сцену же заняли участники необычного шоу-матча: комментатор Максим Гутник вместе с футболистом Русланом Пименовым противостоял дуэту из Никиты Куриленко и Дмитрия Сычёва. К слову, вторым удалось одержать уверенную победу со счётом 3:1.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Сычёв и Никита Куриленко

После этого состоялся финал в дивизионе Xbox One. В ходе напряжённого матча Антон Кленов победил Степана Миховича со счётом 2:0 и передал место своим коллегам, соревнующимся на PS4. Ко всеобщему удивлению, прошлогодний победитель Андрей Гурьев не справился с натиском своего соперника Даниила Абельдяева и уступил ему победу со счётом 0:2.

После небольшого перерыва и матча за третье место (в нём победил FunkBraza) на сцену вышли финалисты кубка Klenoff и Abeldos. В ходе их кроссплатформенного матча расстановка сил неоднократно менялась. Тем не менее Антону Кленову удалось обойти своего соперника со счётом 4:3 и стать новым победителем Кубка России по интерактивному футболу. Итоговые результаты турнира выглядят следующим образом:

Первое место — Антон «klenoff» Кленов (500 000 рублей призовых);

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон «klenoff» Кленов

Второе место — Даниил «Abeldos» Абельдяев (300 000 рублей призовых);

Дарья Антонова ИА REGNUM Даниил «Abeldos» Абельдяев

Третье место — Степан «FunkBraza» Михович (200 000 рублей призовых).

Дарья Антонова ИА REGNUM Кубок России по интерактивному футболу

Несмотря на фактическое отсутствие людей в зрительном зале, гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу мало чем отличался от турниров прошлых лет. Приятно осознавать, насколько серьёзно спортсмены отнеслись к этому событию и как сильно выложились в борьбе с соперниками, — и это при том, что в реальной жизни многие из них являются хорошими друзьями и товарищами.

Не подкачали и организаторы. Признаюсь честно, смотреть на матчи гранд-финала вживую было не слишком интересно — уж слишком большое помещение отводилось для всего нескольких пар игроков. Но именно поэтому зрители, наблюдавшие за трансляцией онлайн, и не заметили разницы: оригинальные масштаб и качество турнира были воссозданы в наиболее привычном для болельщиков виде. Остаётся лишь надеяться, что к следующему кубку всё снова вернётся на свои места, а спортсмены снова будут сражаться под крики и овации благодарной толпы.