В Екатеринбурге «Зенит» обыграл «Химки»: фоторепортаж
26 июля 2020
В Екатеринбурге завершился финал чемпионата России по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл «Химки» (Московская область).
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Встреча прошла 25 июля и закончилась со счётом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте забил нападающий Артём Дзюба.
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Таким образом, «Зенит» стал обладателем Олимп-Кубка России. Чемпионат он выиграл уже в четвёртый раз и до этого был действующим чемпионом страны.