В День Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге состоится Главный военно-морской парад. Он пройдет уже в четвертый раз и, как и в предыдущие годы, будет организован сразу в двух локациях — на Неве, в центре Северной столицы, и в акватории Финского залива, на рейде Кронштадта. У петербургского парада будет и воздушная, и сухопутная составляющие. На параде будет присутствовать Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России, президент Владимир Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты на генеральной репетиции парада

Парад в Петербурге называется «Главным», потому что на него приходят корабли всех российских флотов — Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского, Каспийской флотилии. Воздушную часть парада составят самолеты и вертолеты ВМФ и Воздушно-Космических Сил. В общей сложности 26 июля будут задействованы 46 кораблей, катеров, подводных лодок и судов, 42 летательных аппарата и десять парадных расчетов: в пешей колонне пройдут более четырех тысяч военнослужащих.

Праздничные мероприятия Дня ВМФ в Петербурге начнутся уже в 9 часов утра торжественной церемонией поднятия Андреевского флага на борту крейсера «Аврора» — исторического корабля, до сих пор входящего в состав российского военного флота.

Главный военно-морской парад стартует в 11 часов утра залпом двенадцати 85-мм пушек Д-44 от Петропавловской крепости. Кроме того, расчеты Михайловской военной артиллерийской академии сопроводят семью залпами исполнение Государственного гимна Российской Федерации.

Невский «эпизод» парада будет состоять из статической и динамической частей. Для участия в первой в акватории Невы на специальных бочках встали несколько боевых кораблей. Возглавляет строй парусный корабль «Полтава» — точная копия линейного российского корабля времён Петра I.

Среди участников статического показа — малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», корвет «Бойкий», только что принятый в состав ВМФ фрегат «Адмирал Касатонов», а также дизельная подводная лодка «Санкт-Петербург». На кораблях и подлодке подняты флаги расцвечивания, во время парада экипажи выстроятся на палубах в парадной белоснежной форме.

В динамическом показе примут участие 20 надводных единиц техники: восемь противодиверсионных катеров, три десантных катера, рейдовый тральщик, базовый тральщик, два морских тральщика, ракетный катер, два малых ракетных корабля, а также два больших гидрографических катера. На одном из десантных катеров будет находиться исторический ботик Петра I, на двух других — оружие Победы в Великой Отечественной войне: легендарный танк Т-34 и знаменитая «Катюша».

Крупные надводные и подводные корабли в Неву войти не могут: их парадный строй предстанет на кронштадтском рейде. Там можно будет увидеть атомный подводный ракетный крейсер «Орёл», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Пётр Моргунов», «Минск» и «Королёв», корвет «Стойкий», дизельные подлодки «Петропавловск-Камчатский» и «Старый Оскол», целый ряд других кораблей. Также участие в параде примет исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский», недавно вернувшееся из похода к Антарктиде.

Воздушную часть Главного военно-морского парада, как ожидается, возглавит восстановленный штурмовик Ил-2 времён Великой Отечественной войны. За ним в воздушном пространстве от Кронштадта к центру Петербурга пройдут современные боевые и многоцелевые вертолеты и самолеты.

Среди них будут вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29, Ка-27М, самолёт-амфибия Бе-200, самолеты морской авиации Бе-12, истребители Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолёт-топливозаправщик Ил-78, противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142МК, бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25.

Пролёт парадной группы авиации над центральной частью Санкт-Петербурга пройдет в едином строю, составом тактических групп по классам воздушных судов. Самолеты и вертолеты взлетят с аэродромов в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской областях и Республике Карелия.

В завершении парада по Сенатской площади с развернутыми знамёнами в сопровождении оркестра промаршируют расчеты военных учебных заведений ВМФ России, моряки и морские пехотинцы.

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты на генеральной репетиции парада

По окончании парада в 14:00 на Дворцовой площади начнется большой праздничный концерт. В программе «Под Андреевским флагом» выступят артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, Ансамбля песни и пляски Западного военного округа, Центрального концертного образцового оркестра им. Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России, а также оперные солисты Ирина Матаева и Владимир Целебровский, рок-музыканты Сергей Чиграков и Гарик Сукачев.

В 22:30 мск День ВМФ завершится праздничным салютом.