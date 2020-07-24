В спорткомплексе «Олимпийский» продолжаются работы по реконструкции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM СК «Олимпийский» во время реконструкции

Дарья Антонова ИА REGNUM СК «Олимпийский» во время реконструкции

Дарья Антонова ИА REGNUM СК «Олимпийский» во время реконструкции

Ранее в социальных сетях появилась информация о сносе сооружения. Соответствующие сообщения были вызваны громкими строительными работами и клубам пыли, окружающими комплекс. СК «Олимпийский» был закрыт на масштабную реконструкцию, которая продлится до 2022 года, 1 июля 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM СК «Олимпийский» во время реконструкции

Дарья Антонова ИА REGNUM СК «Олимпийский» во время реконструкции

После завершения реконструкции «Олимпийский» станет первым в России крытым многофункциональным спорткомплексом. В комплексе появится дайвинг-центр глубиной 30 м, концертный зал, кинокластер на 20 тыс. кв. м. Два здания объединит крытая беговая дорожка протяженностью 1 км с видом на Москву, которая будет иметь форму восьмерки. На данном этапе работ большая часть конструкций внутри разрушена, фасад сооружения сохранён.

Дарья Антонова ИА REGNUM СК «Олимпийский» во время реконструкции

Дарья Антонова ИА REGNUM СК «Олимпийский» во время реконструкции

Напомним, СК «Олимпийский» — одно из крупнейших спортивно-развлекательных сооружений в Москве. Комплекс был построен специально к XXII Олимпийским играм 1980 года. В его стенах прошли крупнейшие спортивные события, кроме того, на площадке комплекса выступали с концертами десятки мировых звёзд.