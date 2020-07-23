На сегодняшний день в Москве функционируют более 600 фонтанов. Первым установленным в Москве был фонтан в усадьбе Коломенское во времена правления Алексея Романова. Массово фонтаны начали появляться в столице после сооружения Мытищинского водопровода, до сих пор сохранились немногие старинные. В сегодняшней прогулке с ИА REGNUM познакомим вас с одними из самых красивых фонтанов Москвы.

Фонтан Витали́

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан Витали́

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан Витали́

Является одним из старейших фонтанов Москвы, сохранившим своё местоположение. Его установили в 1835 году на Театральной площади, ранее на этом месте находился водоразборный бассейн, куда поступала вода из подземной сети Мытищинского водопровода. Фонтан получил своё имя в честь создавшего его скульптора Джованни Витали. Двойную чашу на гранитном постаменте окружают четыре амура, которые символизируют комедию, трагедию, музыку и поэзию. В советские годы фонтан не работал, однако в 1995 году сооружение реконструировали и снова запустили. И теперь он вновь радует москвичей и гостей столицы.

Адрес:Театральная площадь

Никольский фонтан

Дарья Антонова ИА REGNUM Никольский фонтан

Дарья Антонова ИА REGNUM Никольский фонтан

Ещё один из старейших московских фонтанов, созданных скульптором Джованни Витали. В 1835 году фонтан установили рядом с Никольскими воротами Китай-города. Оттуда он и получил своё название. Гранитную чашу поддерживают скульптуры четырёх мальчиков, олицетворяющих русские реки Волгу, Дон, Днепр и Неву. В связи с реконструкцией Лубянской площади, в 1935 году было принято решение перенести фонтан к зданию Российской академии наук. На Лубянской площади вместо фонтана установили памятник Дзержинскому. С 2018 года ведутся разговоры о реконструкции фонтана. В настоящий момент фонтан не работает, работы по восстановлению так и не ведутся.

Адрес: Ленинский проспект, 14

Фонтан у Большого театра

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан у Большого театра

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан у Большого театра вечером

Безымянный фонтан у здания Большого театра в народе прозвали «Театральным». Первоначально фонтан на этом месте планировали разместить ещё в 1940 году, но из-за начала Великой Отечественной войны реализацию проекта пришлось отложить. Лишь в 1949 году состоялось открытие нового фонтана. Разработал проект скульптор Виталий Долганов. В 1987 году было принято решение демонтировать сооружение и сквер у театра. Фонтан вернули на своё место через десять лет, к празднованию 850-летия Москвы. Но это уже был совсем новый фонтан, проект которого разработали в мастерской организации «Моспроект-2».

Адрес:Театральная площадь

Светомузыкальный фонтан в Царицыно

Дарья Антонова ИА REGNUM Светомузыкальный фонтан в Царицыно вечером

Дарья Антонова ИА REGNUM Светомузыкальный фонтан в Царицыно

Дарья Антонова ИА REGNUM Светомузыкальный фонтан в Царицыно вечером

Один из самых больших московских фонтанов. Установили фонтан на острове Подкова Царицынского пруда в 2007 году — к 860-летию Москвы. Диаметр сооружения составляет 52 метра. Свыше 900 струй поднимаются на высоту до 15 метров в такт музыкальному сопровождению. В вечернее время включают световое оформление, которое обеспечивают 2583 подводных светильника. Всей конструкцией управляют дистанционно, при этом создавая некий танец воды, именно поэтому москвичи называют фонтан «поющим» или «танцующим». Фонтан работает и в будни, и выходные с 9:00 до 23:00.

Адрес: Парк Царицыно, главный вход

Фонтан «Дружба народов»

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан «Дружба народов»

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан «Дружба народов»

Фонтан «Дружба народов» — главный символ не только ВДНХ, но и Москвы в целом. Установили его к открытию парка, на Центральной аллее ВДНХ в 1954 году. Созданием фонтана занимались скульпторы Константин Топуридзе и Григорий Константиновский.

Овальная чаша фонтана окружена скульптурами девушек в национальных костюмах. Шестнадцать женских статуй фонтана символизируют 16 союзных республик. Россию представляет девушка с косой на голове, держащая пшеницу. В 2019 году фонтан был открыт после масштабной реставрации, проведённой на территории ВДНХ впервые за 65 лет.

Сухой фонтан в парке «Ходынское поле»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сухой фонтан в парке «Ходынское поле»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сухой фонтан в парке «Ходынское поле»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сухой фонтан в парке «Ходынское поле»

Всего в Москве установлены пять сухих фонтанов, один из самых мощных находится в парке «Ходынское поле». Сухой фонтан занимает около 800 квадратных метров. Его конструкция состоит из 164 гейзеров, которые достигают двух метров в высоту. С наступлением темноты фонтан подсвечивается разными цветами. Фонтан заработал в 2018 году после завершения благоустройства Хорошевского района.

Адрес: Ходынский бульвар, метро «ЦСКА»

Полусухой фонтан на Биржевой площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан на Биржевой площади в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан на Биржевой площади в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан на Биржевой площади в Москве

В 2017 году, после завершения реконструкции Биржевой площади, на ней появился полусухой фонтан. Фонтан выполнен в стиле минимализма и выглядит как наклоненная круглая чаша. Фонтан окружен деревянным парапетом, на котором можно посидеть и отдохнуть. С наступлением сумерек струи воды начинают подсвечиваться яркими цветами, двигаясь в такт популярным музыкальным композициям.

Адрес:Биржевая площадь