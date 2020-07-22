Свердловский город Нижние Серги пережил наводнение. Подтопленными оказались десятки домов. Разрушены и повреждены некоторые дома, мосты, дороги.

Алексей Колчин ИА REGNUM Паводок

Алексей Колчин ИА REGNUM Доски, скопившиеся в реке из-за паводка

Стихия обрушилась на город 20 июля. Спустя менее чем сутки вода отступила. Начались аварийно-восстановительные работы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пострадавшая техника

Алексей Колчин ИА REGNUM Устранение последствий паводка

Алексей Колчин ИА REGNUM Устранение последствий паводка

Алексей Колчин ИА REGNUM Смытый мост

Тем временем идёт подсчёт ущерба. Уже известно, что каждый пострадавший получит по 15 тысяч рублей.