Нижние Серги после наводнения: фоторепортаж
22 июля 2020
Свердловский город Нижние Серги пережил наводнение. Подтопленными оказались десятки домов. Разрушены и повреждены некоторые дома, мосты, дороги.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Паводок
Алексей Колчин ИА REGNUM
Доски, скопившиеся в реке из-за паводка
Стихия обрушилась на город 20 июля. Спустя менее чем сутки вода отступила. Начались аварийно-восстановительные работы.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пострадавшая техника
Алексей Колчин ИА REGNUM
Устранение последствий паводка
Алексей Колчин ИА REGNUM
Устранение последствий паводка
Алексей Колчин ИА REGNUM
Смытый мост
Тем временем идёт подсчёт ущерба. Уже известно, что каждый пострадавший получит по 15 тысяч рублей.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Разруха