«Урал» потерпел ещё одно поражение: фоторепортаж
19 июля 2020
В Екатеринбурге футболисты клуба «Урал» потерпели очередное поражение. 19 июля на стадионе «Екатеринбург-Арена» они сыграли с командой «Химки».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Знойная погода на Екатеринбург-Арене
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кубок России
Алексей Колчин ИА REGNUM
Барков против Кулакова
Алексей Колчин ИА REGNUM
Корян достает верхний мяч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Аугустиняк против Коряна
Алексей Колчин ИА REGNUM
Аугустиняк
Алексей Колчин ИА REGNUM
Бавин и Корян
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба
Встреча окончилась счётом 3:1. От «Арсенала» голы забили Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артём Полярус. Из команды «Урал» гол был только от Андрея Панюкова.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Радость забитому мячу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дмитрий Парфенов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Емельянов и Дядюн
Алексей Колчин ИА REGNUM
Жесткая борьба
Алексей Колчин ИА REGNUM
Калинин против футболистов Химок
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мартусевич останавливает Бикфалви
Алексей Колчин ИА REGNUM
Павел Погребняк
Таким образом, «Химки» вышли в финал Олимп — Кубка России. Как сообщало ИА REGNUM, это не первое за последние дни поражение «Урала». 15 июля он проиграл команде «Арсенал».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Плотная борьба
Алексей Колчин ИА REGNUM
Плотная борьба
Алексей Колчин ИА REGNUM
Погребняк в борьбе
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Химки» открывают счёт в матче
Алексей Колчин ИА REGNUM
Радость Сергея Юрана
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Химки» празднуют выход в финал