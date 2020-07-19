В Екатеринбурге футболисты клуба «Урал» потерпели очередное поражение. 19 июля на стадионе «Екатеринбург-Арена» они сыграли с командой «Химки».

Алексей Колчин ИА REGNUM Знойная погода на Екатеринбург-Арене

Алексей Колчин ИА REGNUM Кубок России

Алексей Колчин ИА REGNUM Барков против Кулакова

Алексей Колчин ИА REGNUM Корян достает верхний мяч

Алексей Колчин ИА REGNUM Аугустиняк против Коряна

Алексей Колчин ИА REGNUM Аугустиняк

Алексей Колчин ИА REGNUM Бавин и Корян

Алексей Колчин ИА REGNUM Борьба

Встреча окончилась счётом 3:1. От «Арсенала» голы забили Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артём Полярус. Из команды «Урал» гол был только от Андрея Панюкова.

Алексей Колчин ИА REGNUM Радость забитому мячу

Алексей Колчин ИА REGNUM Дмитрий Парфенов

Алексей Колчин ИА REGNUM Емельянов и Дядюн

Алексей Колчин ИА REGNUM Жесткая борьба

Алексей Колчин ИА REGNUM Калинин против футболистов Химок

Алексей Колчин ИА REGNUM Мартусевич останавливает Бикфалви

Алексей Колчин ИА REGNUM Павел Погребняк

Таким образом, «Химки» вышли в финал Олимп — Кубка России. Как сообщало ИА REGNUM, это не первое за последние дни поражение «Урала». 15 июля он проиграл команде «Арсенал».

Алексей Колчин ИА REGNUM Плотная борьба

Алексей Колчин ИА REGNUM Плотная борьба

Алексей Колчин ИА REGNUM Погребняк в борьбе

Алексей Колчин ИА REGNUM «Химки» открывают счёт в матче

Алексей Колчин ИА REGNUM Радость Сергея Юрана