В Москве 18 июля возобновил работу парк «Остров мечты», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, комплекс, впервые открытый в начале 2020 года, был вынужден временно приостановить деятельность. В июле вместе с променадом и тематическим парком развлечений для посетителей стала доступна территория ландшафтного парка с аллеями, зонами для спорта, шезлонгами у воды и детскими площадками.

Дарья Антонова ИА REGNUM Многие магазины до сих пор не открыты

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 18 июля в парке оказалось малолюдно, не открылась часть магазинов и заведений. Для посетителей установлены санитайзеры, на скамейках наклеены предупреждения о безопасном расстоянии, сотрудники пользуются масками. Последнего, впрочем, нельзя сказать о посетителях.

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Также на входе у журналиста не стали проверять температуру — к этой процедуре москвичи уже успели привыкнуть при посещении торговых комплексов и других общественных мест.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Остров мечты»

Во время открытия в феврале 2020 года «Остров мечты» сравнили с парками мирового уровня, в частности, с Диснейлендом.