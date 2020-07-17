Как в условиях пандемии прошёл «царский» крестный ход: фоторепортаж
17 июля 2020
В Екатеринбурге 17 июля состоялся «царский» крестный ход. Он собрал порядка 10 тысяч человек, сообщает Екатеринбургская епархия.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Верующие в ожидании крестного хода у Храма на Крови
Алексей Колчин ИА REGNUM
Верующие прикасаются к святыням
Участники акции стартовали у Храма на Крови в центре Екатеринбурга. К утру они дошли до Ганиной ямы, где находится мужской монастырь. В путь они отправились после ночной божественной литургии.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Верующие прикасаются к святыням
Алексей Колчин ИА REGNUM
Верующие прикасаются к святыням
Алексей Колчин ИА REGNUM
Верующие у поклонного креста в монастыре святых Царственных страстотерпцев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время молебна на Ганиной Яме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Крестный ход на подходе к Ганиной Яме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Молебен
Алексей Колчин ИА REGNUM
На подходе к монастырю верующим выдавали маски
Шествие прошло по маршруту, которым 17 июля 1918 года провезли тела бывшего императора Николая Романова, членов его семьи и слуг. В связи с пандемией коронавируса участникам мероприятия было рекомендовано соблюдать санитарную дистанцию и быть в масках. Впрочем, этому призыву вняли далеко не все.