В Екатеринбурге 17 июля состоялся «царский» крестный ход. Он собрал порядка 10 тысяч человек, сообщает Екатеринбургская епархия.

Алексей Колчин ИА REGNUM Верующие в ожидании крестного хода у Храма на Крови

Алексей Колчин ИА REGNUM Верующие прикасаются к святыням

Участники акции стартовали у Храма на Крови в центре Екатеринбурга. К утру они дошли до Ганиной ямы, где находится мужской монастырь. В путь они отправились после ночной божественной литургии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Верующие прикасаются к святыням

Алексей Колчин ИА REGNUM Верующие прикасаются к святыням

Алексей Колчин ИА REGNUM Верующие у поклонного креста в монастыре святых Царственных страстотерпцев

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время молебна на Ганиной Яме

Алексей Колчин ИА REGNUM Крестный ход на подходе к Ганиной Яме

Алексей Колчин ИА REGNUM Молебен

Алексей Колчин ИА REGNUM На подходе к монастырю верующим выдавали маски

Шествие прошло по маршруту, которым 17 июля 1918 года провезли тела бывшего императора Николая Романова, членов его семьи и слуг. В связи с пандемией коронавируса участникам мероприятия было рекомендовано соблюдать санитарную дистанцию и быть в масках. Впрочем, этому призыву вняли далеко не все.