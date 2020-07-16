В Екатеринбурге 15 июля состоялся футбольный матч между командами «Арсенал» и «Урал». Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» в рамках 29-го тура российской премьер-лиги.

Встреча завершилась счётом 1:3 в пользу гостей. Счёт они открыли на 13-й минуте. Первый гол забил Даниил Хлусевич. Эрик Бикфалви сравнял счёт, но последовавшие затем два мяча от «Арсенала» не оставили «Уралу» шансов на победу.

Алексей Колчин ИА REGNUM Бикфалви сравнивает счет

Таким образом, «Арсенал» вышел в турнирной таблице на шестое место.